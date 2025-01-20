「新地生活圈」成立一周年 逾四成會員來自上海及華東地區 「上海國金匯」 提供會員尊尚住宿優惠

香港 - 2025年1月20日 - 新鴻基地產（新地）旗下的住宅租賃品牌Signature Homes專爲人才創建的生活服務資訊平台「新地生活圈」，在成立短短一年內已服務超過23,000人次。為慶祝這個里程碑，「新地生活圈」再度與「香港高才通人才服務協會」聯合舉辦一周年暨聯歡午宴，吸引近400名內地赴港人才出席。未來，更會把服務擴展至內地城市，讓「新地生活圈」成爲他們融入香港的重要橋梁。



Signature Homes 旗下的「新地生活圈」成立一年服務超過23,000人次，逾四成會員來自上海及華東地區。未來會把服務擴展至內地城市，並積極舉辦不同活動增加會員聯繫，協助他們建立對香港的歸屬感。左起順序為新鴻基地產公共事務總監李鑾輝先生、新鴻基地產Signature Homes高級策略經理常仲壹先生、港區人大代表鄺美雲女士、勞工及福利局副局長何啟明先生、香港高才通人才服務協會創會會長兼立法會議員尚海龍先生、新鴻基地產物業投資部助理總經理（銷售及市務）梁靄茵女士、香港人才服務辦公室副主任歐雪雯女士、新地會高級市務經理林笑靜女士及帝苑酒店總經理陳淑貞女士。

在過去一年，「新地生活圈」與各大機構合辦或參與超過12場不同規模的活動，包括2024年5月與「香港人才辦公室」首次舉辦的《全球人才高峰會》、同年9月參與贊助的《中山大學百年校慶》及11月由「香港高才通人才服務協會」舉辦的《香港高才招聘展覽會》等。活動反應踴躍，更成功為出席活動的參加者提供了工作機會。



新鴻基地產住宅租賃Signature Homes董事總經理孫偉剛先生表示：「我們很高興 『新地生活圈』在短短一年內已服務超過23,000人次。根據『新地生活圈』會員統計顯示，赴港生活的人才選擇來港生活的原因，主要是受到香港低稅率及簡單稅制，以及香港作為國際金融中心的地位吸引；當中更有超過57%來港人才希望在香港尋找更佳的就業機會或為子女升學教育而赴港。」



服務 2.3萬人次 四成來自上海以及華東地區



孫偉剛先生續表示：「『新地生活圈』的會員中，有逾四成的内地赴港人才來自上海以及華東地區，主要從事金融及資訊科技行業，並透過『優秀人才入境計劃』或『高端人才通行證計劃』來港。隨著滬港交往日趨頻繁，『新地生活圈』將發揮内地與香港『優勢互補、互利共贏』，加強於内地及上海等城市的推廣，並繼續與各大人才機構、政府或相關組織及辦學團體緊密合作，增加與人才的接觸點，協助更多人才赴港生活、營商及就學。」



Signature Homes 多年來秉承新地「以心建家」的精神，擁有全港最具優勢的出租物業組合，總出租樓面面積逾250萬平方呎，涵蓋不同類型的住宅單位、別墅及酒店式公寓，坐落地段尊貴，包括傳統豪宅區中半山、港島南區、山頂等，以及市區核心位置。Signature Homes 的酒店式公寓毗鄰新地知名的地標性物業，包括香港中環維多利亞港旁的國際金融中心及其相連的高端酒店式公寓「四季匯」、香港最高的摩天大廈環球貿易廣場及其相連的高端酒店式公寓「港景匯」，以及上海浦東陸家嘴的大型綜合體上海國際金融中心及其相連的酒店式公寓「上海國金匯」。



「上海國金匯」提供從月租到日租的靈活租期選項和星級酒店服務，長租住客中超過七成來自香港或內地。「上海國金匯」房間配套齊全，地利位置優越，周邊配套設施包括甲級商廈、高尚購物商場及餐飲設施，為頻繁往返滬港的專業人士，高端家庭客戶、國際旅客提供尊尚的一站式商務、居住及休閒體驗，全面配合其工幹和旅遊需要。由即日起至2025年6月30日，「新地生活圈」與「上海國金匯」携手合作，為 「新地生活圈」會員推出獨家住宿優惠。作為尊貴的會員，在「上海國金匯」連續入住三晚或以上，即可尊享額外一晚免費住宿。



「新地生活圈」將繼續與各大人才機構、政府或相關組織及辦學團體緊密合作，舉辦各種招聘活動及生活講座，幫助來港人士建立對香港的歸屬感，並將推廣活動擴展至內地。敬請密切留意「新地生活圈」的最新動態，了解最新活動詳情和資訊。



Signature Homes 租務熱線：+852 9228 2931

「新地生活圈」微信公眾號：新地生活圈



