《漫語千言》‧ 香港漫畫@法國第52屆安古蘭國際漫畫節 活動完滿舉行

用香港地道創意成功吸引來自世界各地20萬參觀者
- 2025年1月29日至2月2日: 38部展示作品 16位現場交流藝術家
- 越洋同步觀看香港漫畫家於世界三大漫畫節現場繪畫示範的盛況
- 2月至5月期間: 將邀請親赴安古蘭的創作人與本地業界人士及讀者分享見聞和收穫
【香港藝術中心（動漫基地）】獲【香港特別行政區政府文創產業發展處】的贊助，與【香港動漫畫聯會】再度攜手合作，於2025年參展法國第52屆法國安古蘭國際漫畫節，展示共38部本地原創中／長篇漫畫及繪本。參展作品涵蓋動作冒險、科幻、奇幻、恐怖、溫情小品等多個類型，展現香港豐富的創意，當中部份參展創作人近年更榮獲多個國際獎項，彰顯香港漫畫的高水平及國際影響力。
法國安古蘭國際漫畫節是歐洲歷史上最悠久的漫畫盛會，每年吸引來自世界各地的漫畫迷與專業人士到訪。是次展出之38部展示作品，集結了第一至第三屆「港漫動力—— 香港漫畫支援計劃作品 」以及 第一屆「飛躍繪本——香港繪本插畫師國際書展推廣計劃作品 」的精選創作，通過是次大型海外交流活動，期望進一步突顯「香港出品」漫畫的高水平，爭取本地創作人在國際舞臺的曝光率，推動港漫邁向世界。
是次活動將港漫故事中的「漫語千言」帶到海外，用香港地道創意成功吸引來自世界各地20萬參觀者，讓各地的讀者和業界人士感受到近年港漫一浪接一浪的魅力。另外，計劃亦會繼續積極為香港創作人爭取作品海外授權合作，讓更多港漫翻譯成不同語言，實現「萬」語千言，使不同語言和文化背景的讀者都能認識香港創意的無限可能性。
有到場的外國參觀者表示自己本身喜歡香港漫畫家黃水斌，今次在法國見到他本人，可以買齊他的著作並得到親筆簽名，感到高興。香港漫畫家彭康兒指，港漫不容易給外國讀者或出版社看見，另外還有中文漫畫的語言障礎。而今年香港展館團隊作了個新嘗試！運用了 AI 技術，為每位受邀的創作人生成了一段法文影片，讓他們『親口』介紹自己的作品，令當地參觀人士留下深刻印象。
彭康兒表示：「這次活動最幫到香港漫畫家是把大家的作品直接帶到海外市場，接觸更多外國讀者，國際授權市場 和各交流活動促進合作機會，另外親身感受漫畫節氣氛和看到海量不同風格的漫畫作品，讓我們大開眼界並獲得更多靈感和創作動力。」
一同參展的香港漫畫家蘇頌文（Pen SO)認為，香港漫畫家要出國際會遇到就是Network問題，今次活動可以幫助他們爭取出版機會、聯繫network 以及帶來創作啟發。同時，得到CCIDA贊助此活動，可引領香港漫畫面走向國際市場。他指：「雖然網絡媒體嘅興盛令到我哋嘅作品容易輸出海外，但出版社不單考慮人氣、知名度及作品質素，佢哋都要思考個畫家嘅信用程度，可唔可靠，而畫家又需要知道外國嘅出版社有冇問題，所以香港藝術中心就好似中間角色，幫我哋梳理同埋解決問題」
香港藝術中心致力於在國際活動推廣本地人才，推動香港創意文化發展。今次更率領16位香港漫畫／插畫家親身前往安古蘭國際漫畫節，舉行現場繪畫示範、簽書會、分享會，與來自世界各地的觀眾及業內人士交流互動。除了面向全球觀眾的「漫畫館（Manga City）」展出，亦特別參與漫畫節的「國際授權展會 International Rights & Licensing Market 」，成功吸引來自世界各地的出版與內容延伸製作公司洽談作品授權，積極推動香港漫畫的國際發展。
香港的觀眾亦可透過網上社交平臺，重溫香港漫畫家們在當地舉行的繪畫示範，一同感受世界第三大漫畫節的熱鬧氣氛！
2025年2月至5月期間，中心將會邀請親赴安古蘭的創作人與本地業界人士及讀者分享見聞和收穫，亦有海外漫畫專業人士簡介歐美的漫畫及延伸創意的發展，好讓香港創意人擴展網絡，踏上世界舞臺！
主辦機構：香港藝術中心（動漫基地）
合辦機構︰香港動漫畫聯會
主要贊助機構︰香港特別行政區政府文創產業發展處
支持機構︰香港經濟貿易辦事處（布魯塞爾）
協辦機構︰創意創業會、安古蘭國際漫畫節
特別鳴謝︰La Boîte à Bulles、 Editions Paquet、 Asian District éditions
藝術見習人才配對計劃2023/24及2024/25由香港藝術發展局資助。
活動資訊
日期：29.01– 02.02.2025
地點：法國安古蘭國際漫畫節
地點：Manga City（攤位號碼MC19 /Rue Jean Didelon）
日期：30.01-02.02.2025（周四至周日）
時間︰30-31.01 1000-1900; 01.02 1000-2000; 02.02 1000-1800
地點：International Rights & Licensing Market（攤位號碼RL47 /Rue des Frères Lumières）
日期：29.01-01.02.2025（周三至周六）
時間︰1000-1800
＊所有活動需憑漫畫節門票入場
16位 現場參與交流香港漫畫／插畫創作人
● 黃珮嘉
● 張渝婷
● 熊人
● 趙嘉雯
● 高妙姿
● HIN
● 湯欣樂
● 姚希麟
● 鄺志傑
● 利志達
● 廖本呈
● 彭康兒
● 冼令祈
● 蘇頌文
● 偉安
● 黃水斌
38部 展示作品
港漫動力—— 香港漫畫支援計劃作品 | 第一屆至第三屆
● 張渝婷 《初夏丘晨》
● 陳焯嘉 《挑戰號》
● 熊人 《那年夏天只有我能看見的發光猴子》
● 小靈 《親愛的44號》
● 門 《地板世界》
● 高妙姿 《融塵與光》
● 馮展鵬 《修羅之華》
● HIN 《蠻荒搖籃曲》
● 何志文 《九流俠醫》
● 姚希麟 《日安，小生》
● KAI 《塗鴉術師》
● 鄺志傑 《靛藍》
● 鄺志傑 《焚城戰譜》（法文版）
● 利志達《十三箭》
● 廖本呈 《雨果》
● 廖光祖《貓面具少年》（法文版）
● 楊朗希 《天外來客》
● 羅穎思 《閃耀的時光》
● 麥天傑 《MCF》
● 彭康怡 《時間列車》
● 六榊 《Q.》
● 胡新怡 《自由之歌》
● 冼令祈 《神明任務》
● 蘇頌文 《達利書店》
● 死貓 《Muck返工撞正世界末日？！》
● 波比人 《方盒大戰》
● 鄧俊棠 《崩塔》
● 義三四 《靈民執事》
● Man 僧《0 課特工》（法文版）
● 徐大寳 《你知道今天是什麽日子？》
● 偉安 《靈幻異界》
● 黃曉傑 《海與島之間》
● 黃水斌 《時間少女》
● 葉汪 《現象》
● 余遠鍠 《牧羊冰室》
飛躍繪本——香港繪本插畫師國際書展推廣計劃作品 | 第一屆
● 黃珮嘉 《A Butterfly that Lives 14 Days》
● 趙嘉雯 《Tears》
● 湯欣樂 《閉上眼睛的魔法》
相關活動
《漫言千語》展位活動
地點：Manga City (攤位號碼MC19)
現場繪畫示範及簽書會
Facebook: hkacchb | Instagram: @comixhomebase
https://www.facebook.com/hkacchb/
https://www.instagram.com/comixhomebase/
主辦機構簡介
香港藝術中心
藝術就是熱誠．藝術就是生活．藝術就是普及
自1977年成立以來，香港藝術中心一直透過舉辦不同形式的藝術活動及藝術教育，在積極培育藝術家的同時，努力將藝術引進大眾的生活。
藝術中心相信藝術能夠改變生命。在過往四十多年來，中心透過不同形式的藝術活動包括視覺藝術、表演藝術、影像與媒體藝術、動漫、公共藝術、藝術教育、講座論壇、藝術節及社區藝術項目等等，把創意藝術與大眾生活聯繫起來。
香港藝術中心旗下的「香港藝術學院」於2000年成立。透過學院專業的學歷頒授課程培育藝壇新血，而短期課程及其他外展活動的舉辦，更成為藝術融入社區的重要橋樑。
香港藝術中心積極將藝術引進生活，讓大眾不單單可以作為藝術節目的觀眾、更可以成為藝術家、甚或藝術贊助者，讓生活與藝術緊扣。
讓我們一同擁抱「藝術就是熱誠．藝術就是生活．藝術就是普及」的信念，努力前行。
官方網站︰hkac.org.hk | Facebook︰Hong Kong Arts Centre | Instagram︰@hongkongartscentre
動漫基地
漫畫及動畫一直為本地重要的流行文化及藝術創作，香港藝術中心積極策劃多元化活動，推廣此多元創作媒介予不同層面的觀眾。
自2006年，香港藝術中心策劃「動漫基地」計劃（前身為「漫畫工地」），一直與漫畫家、動畫師、業內人士及香港政府各部門緊密合作，推廣本地創意，先後舉辦了超過800場活動，包括展覽、講座、工作坊、表演、出版、放映、公共藝術等。近年策劃了各類跨媒介創意計劃，探索動漫與不同媒介如公共藝術、電影、舞蹈、非物質文化遺產、武術等的跨界結合新模式，開拓動漫跨界創作的空間。除了中國香港，動漫基地足跡遍及法國、比利時、英國、德國、芬蘭、瑞典、日本、中國內地、中國臺灣、新加坡、韓國、俄羅斯、印尼、葡萄牙等地，協助漫畫家於歐洲及美國出版外文版漫畫，亦促成多位香港漫／動畫家參與國際合作項目，提昇香港動漫藝術家的認受性。
動漫基地致力造就香港動漫藝術發揮的舞臺，與持份者共同將「香港出品」的漫畫動畫推至更遠更廣的世界。
官方網站︰ www.comixhomebase.com.hk | Facebook︰hkacchb | Instagram︰@comixhomebase
合作機構簡介
香港動漫畫聯會
香港動漫畫聯會有限公司（前身為香港漫畫聯會有限公司）成立於1999年，宗旨是：
1. 團結動漫畫界，推廣動漫畫文化。
2. 加強對動漫畫的社區成員的積極性和自覺性。
3. 聯繫世界各地動漫畫同業。
4. 培育本土動漫畫人才。
官方網站︰www.hkcaf.hk | Facebook：hkcaf.hk
港漫動力 ——香港漫畫支援計劃
香港動漫畫聯會在香港特別行政區政府文創產業發展處的資助下，自2021年開始主辦「港漫動力」——香港漫畫支援計劃，於2024年12月舉辦第四屆開幕禮。
港漫動力旨在培育香港漫畫家和支援香港漫畫企業，透過向每間入選的香港漫畫企業及其漫畫主筆提供漫畫製作和宣傳的資金，以及完善的配套計劃，包括培訓講座、業界專家指導及一系列宣傳等，讓他們創作及推廣全新的原創漫畫作品，以展示香港漫畫實力；同時透過參加香港及海外展覽，增加漫畫家及其漫畫在香港及海外市場的曝光，藉此為他們開拓更多商機。
港漫動力推出短短數年，已成爲業界盛事之一，並在多方面取得成效及佳績︰
1. 為港漫帶來新氣象：第一至三屆合共推出47本原創漫畫作品，作品題材多樣，風格各異，為漫畫行業帶來新氣象；
2. 為港漫開拓海外市場：獲資助漫畫除了在香港市場推出外，多個作品更成功授權海外市場，翻譯成不同的外語版本，包括法文、意大利文、西班牙文、烏克蘭文、英文、馬來文等，並在當地銷售；
3. 作品獲國際肯定：獲資助漫畫榮獲多個國際獎項，包括日本國際漫畫賞和意大利博洛尼亞拉加茲獎等，備受國際肯定。
港漫動力將繼續為香港漫畫業發展提供平臺，推動香港原創漫畫創作和出版。
官方網站：www.hkcsp.hk | Facebook：港漫動力 - 香港漫畫支援計劃 |
Instagram: hk_comics_support
創意創業會
創意創業會成立於2007年，致力推動各大小創意創業活動，加強推動「創意創業」精神及商務教育，並與政府及其他團體合作，讓有志創業人士能夠分享經驗及營商策略；協助創業人士面對困難和提供意見，提升香港的競爭能力，履行對社會的責任。
官方網站：iea.org.hk| Facebook：ieahk
飛躍繪本——港繪本插畫師國際書展推廣計劃
由創意創業會主辦，並獲得文創產業發展處資助的「飛躍繪本」——香港繪本插畫師國際書展推廣計劃旨在培育香港繪本插畫人才，透過向他們提供創作、授權、市場推廣上的支援，並讓他們參加行業著名書展，包括意大利博洛尼亞兒童書展和北京國際圖書博覽會，以協助他們開拓境外市場。
官方網站：www.goillustrators.hk
贊助機構簡介
文創產業發展處
文創產業發展處（文創處）於2024年6月成立，前身為「創意香港」，是香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下專責為文化和創意業界提供一站式服務與支援的辦公室，致力為香港營造有利的環境，促進藝術、文化及創意業界的產業化發展。現時的策略重點為培育人才及促進初創企業的發展、開拓市場、推動更多跨界別、跨文化藝術領域的合作、推動文化藝術和創意業界產業化發展，以及推動香港成為亞洲創意之都，並在社會營造創意氛圍，以落實國家《十四五規劃綱要》下香港作為中外文化藝術交流中心的定位。文創處資助香港動漫畫聯會舉辦港漫動力——香港漫畫支援計劃及其他項目，以推廣香港動漫畫。
官方網站：www.ccidahk.gov.hk/
免責聲明：香港特別行政區政府文創產業發展處僅為本項目提供資助，除此之外並無參與項目。在本刊物／活動內（或由項目小組成員）表達的任何意見、研究成果、結論或建議，均不代表香港特別行政區政府、文化體育及旅遊局、文創產業發展處、創意智優計劃秘書處或創意智優計劃審核委員會的觀點。