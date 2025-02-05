《漫語千言》‧ 香港漫畫@法國第52屆安古蘭國際漫畫節 活動完滿舉行

用香港地道創意成功吸引來自世界各地20萬參觀者

2025年1月29日至2月2日: 38部展示作品 16位現場交流藝術家

38部展示作品 16位現場交流藝術家 越洋同步觀看香港漫畫家於世界三大漫畫節現場繪畫示範的盛況

2月至5月期間: 將邀請親赴安古蘭的創作人與本地業界人士及讀者分享見聞和收穫

香港漫畫、插畫家與本地業界人士於法國安古蘭國際漫畫節現場





港漫動力

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香港漫畫支援計劃作品

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第一屆至第三屆

飛躍繪本

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香港繪本插畫師國際書展推廣計劃作品

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第一屆

現場繪畫示範及簽書會

香港 - 2025年2月5日 - 閲讀漫畫如同踏上一場奇幻之旅，漫畫家透過無窮想像力與創意交織，以圖文巧妙的配搭和鋪排，為讀者敞開通往多采多姿故事世界的大門。「香港出品」的原創漫畫，以多元風格、天馬行空且引人入勝的情節著稱，深受海內外漫畫迷的喜愛。【香港藝術中心（動漫基地）】獲【香港特別行政區政府文創產業發展處】的贊助，與【香港動漫畫聯會】再度攜手合作，於2025年參展法國第52屆法國安古蘭國際漫畫節，展示共38部本地原創中／長篇漫畫及繪本。參展作品涵蓋動作冒險、科幻、奇幻、恐怖、溫情小品等多個類型，展現香港豐富的創意，當中部份參展創作人近年更榮獲多個國際獎項，彰顯香港漫畫的高水平及國際影響力。法國安古蘭國際漫畫節是歐洲歷史上最悠久的漫畫盛會，每年吸引來自世界各地的漫畫迷與專業人士到訪。是次展出之38部展示作品，集結了第一至第三屆「港漫動力—— 香港漫畫支援計劃作品 」以及 第一屆「飛躍繪本——香港繪本插畫師國際書展推廣計劃作品 」的精選創作，通過是次大型海外交流活動，期望進一步突顯「香港出品」漫畫的高水平，爭取本地創作人在國際舞臺的曝光率，推動港漫邁向世界。是次活動將港漫故事中的「漫語千言」帶到海外，用香港地道創意成功吸引來自世界各地萬參觀者，讓各地的讀者和業界人士感受到近年港漫一浪接一浪的魅力。另外，計劃亦會繼續積極為香港創作人爭取作品海外授權合作，讓更多港漫翻譯成不同語言，實現「萬」語千言，使不同語言和文化背景的讀者都能認識香港創意的無限可能性。有到場的外國參觀者表示自己本身喜歡香港漫畫家黃水斌，今次在法國見到他本人，可以買齊他的著作並得到親筆簽名，感到高興。香港漫畫家彭康兒指，港漫不容易給外國讀者或出版社看見，另外還有中文漫畫的語言障礎。而今年香港展館團隊作了個新嘗試！運用了 AI 技術，為每位受邀的創作人生成了一段法文影片，讓他們『親口』介紹自己的作品，令當地參觀人士留下深刻印象。彭康兒表示：「這次活動最幫到香港漫畫家是把大家的作品直接帶到海外市場，接觸更多外國讀者，國際授權市場 和各交流活動促進合作機會，另外親身感受漫畫節氣氛和看到海量不同風格的漫畫作品，讓我們大開眼界並獲得更多靈感和創作動力。」一同參展的香港漫畫家蘇頌文（Pen SO)認為，香港漫畫家要出國際會遇到就是Network問題，今次活動可以幫助他們爭取出版機會、聯繫network 以及帶來創作啟發。同時，得到CCIDA贊助此活動，可引領香港漫畫面走向國際市場。他指：「雖然網絡媒體嘅興盛令到我哋嘅作品容易輸出海外，但出版社不單考慮人氣、知名度及作品質素，佢哋都要思考個畫家嘅信用程度，可唔可靠，而畫家又需要知道外國嘅出版社有冇問題，所以香港藝術中心就好似中間角色，幫我哋梳理同埋解決問題」香港藝術中心致力於在國際活動推廣本地人才，推動香港創意文化發展。今次更率領16位香港漫畫／插畫家親身前往安古蘭國際漫畫節，舉行現場繪畫示範、簽書會、分享會，與來自世界各地的觀眾及業內人士交流互動。除了面向全球觀眾的「漫畫館（Manga City）」展出，亦特別參與漫畫節的「國際授權展會 International Rights & Licensing Market 」，成功吸引來自世界各地的出版與內容延伸製作公司洽談作品授權，積極推動香港漫畫的國際發展。香港的觀眾亦可透過網上社交平臺，重溫香港漫畫家們在當地舉行的繪畫示範，一同感受世界第三大漫畫節的熱鬧氣氛！2025年2月至5月期間，中心將會邀請親赴安古蘭的創作人與本地業界人士及讀者分享見聞和收穫，亦有海外漫畫專業人士簡介歐美的漫畫及延伸創意的發展，好讓香港創意人擴展網絡，踏上世界舞臺！《漫言千語》香港漫畫法國第屆安古蘭國際漫畫節主辦機構：香港藝術中心（動漫基地）合辦機構︰香港動漫畫聯會主要贊助機構︰香港特別行政區政府文創產業發展處支持機構︰香港經濟貿易辦事處（布魯塞爾）協辦機構︰創意創業會、安古蘭國際漫畫節特別鳴謝︰La Boîte à Bulles、 Editions Paquet、 Asian District éditions藝術見習人才配對計劃2023/24及2024/25由香港藝術發展局資助。活動資訊日期：29.01– 02.02.2025地點：法國安古蘭國際漫畫節地點：Manga City（攤位號碼MC19 /Rue Jean Didelon）日期：30.01-02.02.2025（周四至周日）時間︰30-31.01 1000-1900; 01.02 1000-2000; 02.02 1000-1800地點：International Rights & Licensing Market（攤位號碼RL47 /Rue des Frères Lumières）日期：29.01-01.02.2025（周三至周六）時間︰1000-1800＊所有活動需憑漫畫節門票入場現場參與交流香港漫畫／插畫創作人● 黃珮嘉● 張渝婷● 熊人● 趙嘉雯● 高妙姿● HIN● 湯欣樂● 姚希麟● 鄺志傑● 利志達● 廖本呈● 彭康兒● 冼令祈● 蘇頌文● 偉安● 黃水斌展示作品● 張渝婷 《初夏丘晨》● 陳焯嘉 《挑戰號》● 熊人 《那年夏天只有我能看見的發光猴子》● 小靈 《親愛的44號》● 門 《地板世界》● 高妙姿 《融塵與光》● 馮展鵬 《修羅之華》● HIN 《蠻荒搖籃曲》● 何志文 《九流俠醫》● 姚希麟 《日安，小生》● KAI 《塗鴉術師》● 鄺志傑 《靛藍》● 鄺志傑 《焚城戰譜》（法文版）● 利志達《十三箭》● 廖本呈 《雨果》● 廖光祖《貓面具少年》（法文版）● 楊朗希 《天外來客》● 羅穎思 《閃耀的時光》● 麥天傑 《MCF》● 彭康怡 《時間列車》● 六榊 《Q.》● 胡新怡 《自由之歌》● 冼令祈 《神明任務》● 蘇頌文 《達利書店》● 死貓 《Muck返工撞正世界末日？！》● 波比人 《方盒大戰》● 鄧俊棠 《崩塔》● 義三四 《靈民執事》● Man 僧《0 課特工》（法文版）● 徐大寳 《你知道今天是什麽日子？》● 偉安 《靈幻異界》● 黃曉傑 《海與島之間》● 黃水斌 《時間少女》● 葉汪 《現象》● 余遠鍠 《牧羊冰室》● 黃珮嘉 《A Butterfly that Lives 14 Days》● 趙嘉雯 《Tears》● 湯欣樂 《閉上眼睛的魔法》相關活動《漫言千語》展位活動地點：攤位號碼