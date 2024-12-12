「澳門銀河」冬季限定佳餚精彩登場 舌尖探尋大江南北的暖冬美味

澳門特別行政區 - 2024年12月12日 - 天氣逢冬至，美食暖人心。「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城（下稱「澳門銀河」），不僅一直致力於呈獻豐富多元的風味體驗，旗下餐廳一年四季都會推出傳統與創意融合的當季菜式，既以美食滋養人，又以美味撫慰心。今年的冬季，各大菜系的限定佳餚已正式推出，旨在為每位食客帶來溫暖的美食體驗，感受冬季的獨特魅力。



今年首次加入「煲仔」巡禮的花悅庭推出薑汁膏蟹糯米飯（左），華嫂冰室則推出沙嗲安格斯牛肉煲仔麵。

年度「煲仔」巡禮暖心回歸



一頓熱騰騰的煲仔菜擺在面前就是冬天裏最簡單的幸福。深受食客好評的「煲仔」巡禮再度登場，九大中菜餐廳精心呈現多種特色煲仔菜式，讓食客體驗京淮、港式、台式、東北及順德等地的經典美食，既有海鮮珍饈，也有腊味、羊肉等，可謂「十全十美」。



融合京淮風味的花悅庭，今年首次推出薑汁膏蟹糯米飯，以肥美的膏蟹為主角，搭配香氣四溢的薑汁，糯米則充分吸收蟹肉的鮮甜，呈現出豐富的滋味。每一口都是對冬日的熱愛，讓食客在寒冷的夜晚感受到一絲溫暖與幸福。



明星茶餐廳華嫂冰室新鮮呈現沙嗲安格斯牛肉煲仔麵，選用極品安格斯牛肉，肉質柔嫩，每條麵條都浸潤於濃郁的沙嗲醬中，展現出地道的港式風味，令人慾罷不能。這道菜不僅是一頓美餐，更是對文化回憶的延續。



莆田餐廳推出檳榔芋燒梭子蟹（左）和泉州咖喱羊排煲。

「澳門銀河」閩菜代表的莆田推出檳榔芋燒梭子蟹，時令的梭子蟹脂膏油潤，配以當季的檳榔心芋煮成的湯汁，味道鮮美。既秉承閩菜傳統，又加入了東南亞風味，是「澳門銀河」店獨家的限定菜式。巧麵館的滋補藥膳羊肉煲，將羊肉與鮮人參、生薑、枸杞等藥材慢火燉煮，羊肉軟嫩，甘香濃厚，更有補氣養血、健脾暖胃等功效，是冬日防寒滋補的珍品。其他還有銀河氹仔漁村的麻婆蘿蔔糕炆膏蟹，鹿港小鎮的台式養生的鮑魚薑母鴨，北膳樓的宮廷滋補魚羊鮮，彭慶記的五指毛桃汁山藥燜甲及百樂潮州酒樓的栗子排骨大芥菜煲等。



北膳樓的宮廷滋補魚羊鮮（左）和巧麵館的滋補藥膳羊肉煲，絕對是冬季時令美饌。

老字號臘味風情 新菜式驚喜無限



在與澳門百年本地蝦醬品牌「廣興隆」及傳統醬料和涼果品牌「同益百花魁」的成功合作之後，銀河氹仔漁村攜手屹立澳門60年的「龍天燒臘專家」，推出一系列令人垂涎的臘味菜式。主廚陳維進以精湛的烹飪技藝和無限創意，為食客呈現充滿澳門特色的蜑家盛宴。其中，龍天臘味煲仔飯熱氣騰騰，每一粒米都吸收了臘味的鹹香，臘腸、臘肉的香氣交織，帶來豐富的口感體驗，讓每一口都充滿驚喜。櫻花蝦臘味生炒糯米飯也不遑多讓，暖胃飯粒粒分明軟糯，配合臘味和櫻花蝦，天作之合。還有一道用荔浦芋頭及有機菠菜苗一同焗製的懷舊手工菜——荔蓉臘味焗有機菠菜苗，芋蓉吸收了臘味的油香肉香，口感細膩綿滑、味道鮮美可口。



銀河氹仔漁村與屹立澳門60年的「龍天燒臘專家」攜手推出一系列令人垂涎的臘味菜式。

東北火鍋燒烤 地道宵夜文化



傳承中國東北經典風味的北膳樓則帶來北方寧夏鹽池灘羊肉火鍋及東北新鮮原漿啤酒，讓食客在寒冷的冬夜裏體驗獨特的火鍋文化。此道菜選用脂肪分布均勻的羊肉，肉質鮮嫩，搭配新鮮的山菌與多種醬料，為食客呈現最正宗的火鍋盛宴。這是一個與家人和朋友一起分享的美好時光，讓人們在溫暖的火鍋旁享受寒冬的樂趣。



每周五至周日晚上10時至凌晨2時，還提供多樣的燒烤與啤酒選擇，讓食客在宵夜時光中共享美味。無論是香氣四溢的燒烤，還是冰涼的啤酒，都是這個冬季的完美搭配。



北膳樓推出北方寧夏鹽池灘羊肉火鍋及東北新鮮原漿啤酒。

在這個寒冷的季節裏，美食將成為溫暖彼此心靈的最佳選擇。尤其在「澳門銀河」，在享受「舌尖品亞洲 峰味聚銀河」極致體驗的基礎上，平添一份冬季的美好回憶。敬請密切留意「澳門銀河」官方網站：www.galaxymacau.com，或追蹤其微信、抖音及小紅書等社交媒體平台的發布，及時關注最新消息。



