「澳門銀河」四餐廳一舉奪得米芝蓮五星榮耀

鮨吉祥 宮川甫開幕即驚艷摘星





2024年開業的「鮨吉祥 宮川」，眾望所歸獲頒一星，行政主廚佐武弘進代表領獎。



由享譽盛名的日本米芝蓮三星壽司大師宮川政明（Masaaki Miyakawa）創立的「鮨吉祥 宮川」（Sushi Kissho by Miyakawa）是宮川師傅首間於日本以外地區開設的分店，致力呈現正宗的江戶前壽司，開業未滿一年便摘星米芝蓮，眾望所歸。專業經驗豐富的廚師團隊以精煉的技藝將時令食材發揮到極致，每件精心製作的壽司體現了傳統日本「侘寂」之美學概念。宮川師傅嚴選由日本直送的優質當季食材，以確保出自手中的每件壽司都展示食材的最佳風味與新鮮度。「鮨吉祥 宮川」的菜單猶如一幅四季畫卷，菜式隨季節變換，客人的每次用餐體驗都是一場驚喜饗宴。4月4至6日，宮川師傅將親臨「鮨吉祥 宮川」，一連三晚親自打造季節限定的江戶前壽司晚膳，以回應廣大饕客的熱切期待。





星際酒店的風味居是港澳地區唯一連續九年獲得「米芝蓮二星」殊榮的湘川菜食府,星際酒店餐飲廚務助理副總裁兼風味居行政總廚陳植強代表領獎。



坐落於澳門半島的星際酒店的風味居是港澳地區唯一連續九年獲得「米芝蓮二星」殊榮的湘川菜食府。為慶祝這一榮耀時刻，風味居特別推出米芝蓮風味盛宴（每位澳門幣1,088元），以招牌名菜讓饕客品嘗正宗湘川滋味。深耕湘川菜系近30年的行政總廚陳植強師傅集結湘、川及麵點的頂級廚師團隊，以原產地優質食材和調味香料入饌，妙手結合傳統與創新的烹飪之法，原汁原味的湘川口腹頂級享受於味蕾綻放，麻辣辛香，回味無窮。





連續十年摘獲「米芝蓮一星」榮譽的「澳門銀河」8½ Otto e Mezzo BOMBANA今年迎來全新行政總廚——意大利名廚Marino D'Antonio



連續十年摘獲「米芝蓮一星」榮譽的「澳門銀河」8½ Otto e Mezzo BOMBANA今年迎來全新行政總廚——意大利名廚Marino D'Antonio，他曾在多家米芝蓮餐廳及五星級酒店展現超群的烹飪才華。總廚Marino的到來，為餐廳升級了充滿創意的新菜單，尤其是招牌必吃菜式小牛肉火腿意式餃子配經典清湯和腌螯蝦搭配奧西特拉鱘魚子醬、海膽與香橙香緹，同時，新菜單還從香港的8½ Otto e Mezzo BOMBANA汲取了靈感。他在延續意大利教父級名廚Bombana追求的「傳統、品質與一致性」美食哲學基礎上，融入了個人的獨特表達，充滿濃郁的意大利傳統風情。餐廳還於每周五和周六推出全新的午餐菜單（澳門幣680元起），精緻的意大利經典菜肴，搭配新鮮的時令食材，為饕客提供簡約而不失奢華的米芝蓮品質體驗。





澳門麗思卡爾頓酒店中餐行政總廚何漢昇掌舵的的麗軒中餐廳已連續九年摘獲「米芝蓮一星」殊榮



澳門麗思卡爾頓酒店的麗軒中餐廳已連續九年摘獲「米芝蓮一星」殊榮，餐廳由擁有逾40年烹調經驗的中餐行政總廚何漢昇師傅掌舵，傲居雲層之巔的51樓高層，繁華都市及路氹天際線盡收眼底，以純正粵式精緻珍饈與麗思卡爾頓傳奇式服務為賓客帶來至臻享受。「麗軒」的星級廚師團隊打造米芝蓮麗饌，將世界各地優質食材融會到精湛的傳統烹調技藝中，展現大師級的粵菜精髓，與賓客分享榮獲米芝蓮殊榮的喜悅。







而在「米芝蓮入選餐廳」榜單上，以獨特泰式現代風味俘虜一眾食客心的「尚坊」（澳門悦榕庄）、正宗意大利風味的庭園意大利餐廳（「澳門銀河」）和麗思咖啡廳（澳門麗思卡爾頓酒店）繼續保持高水準。











「澳門銀河」世界級奢華綜合度假城旗下4間餐廳在第17屆《香港澳門米芝蓮指南2025》中共摘奪5顆星。

此次獲獎餐廳涵蓋日式料理、意大利料理、粵菜、湘川菜、泰式料理、西式餐點，讓饕客們不覺乏味，一站細味中西。「澳門銀河」度假城內超過120個餐飲選擇，从米芝蓮星級體驗到地道美食，深得海內外食客的高度認可，每一道菜式都凝聚了廚師團隊用盡巧思、技法考究，以多元風味、獨特體驗及頂級食材打造「舌尖品亞洲 峰味聚銀河」的無限美味體驗。

澳門特別行政區 - 2025年3月13日 - 「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城旗下4間餐廳在第17屆《香港澳門米芝蓮指南2025》中摘奪顆星。其中2024年甫開業的「鮨吉祥 宮川」，首次登榜即獲頒一星。星際酒店的風味居、「澳門銀河」8½ Otto e Mezzo BOMBANA與澳門麗思卡爾頓酒店的麗軒今年則繼續延續星級榮耀，以精緻的食材料理、精心的設計呈現和細緻入微的服務，堅守高端餐飲的核心價值。除此至外，「澳門銀河」另有三家餐廳榮獲「米芝蓮入選餐廳」。這些屢獲殊榮星級餐廳都是「澳門銀河」綜合度假城在餐飲服務與體驗上精心打磨、努力耕耘的成果，更積極為澳門「創意城市美食之都」這一名片增添光彩。