「澳門銀河」四餐廳一舉奪得米芝蓮五星榮耀

澳門特別行政區 - 2025年3月13日 - 「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城旗下4間餐廳在第17屆《香港澳門米芝蓮指南2025》中摘奪5顆星。其中2024年甫開業的「鮨吉祥 宮川」，首次登榜即獲頒一星。星際酒店的風味居、「澳門銀河」8½ Otto e Mezzo BOMBANA與澳門麗思卡爾頓酒店的麗軒今年則繼續延續星級榮耀，以精緻的食材料理、精心的設計呈現和細緻入微的服務，堅守高端餐飲的核心價值。除此至外，「澳門銀河」另有三家餐廳榮獲「米芝蓮入選餐廳」。這些屢獲殊榮星級餐廳都是「澳門銀河」綜合度假城在餐飲服務與體驗上精心打磨、努力耕耘的成果，更積極為澳門「創意城市美食之都」這一名片增添光彩。
由享譽盛名的日本米芝蓮三星壽司大師宮川政明（Masaaki Miyakawa）創立的「鮨吉祥 宮川」（Sushi Kissho by Miyakawa）是宮川師傅首間於日本以外地區開設的分店，致力呈現正宗的江戶前壽司，開業未滿一年便摘星米芝蓮，眾望所歸。專業經驗豐富的廚師團隊以精煉的技藝將時令食材發揮到極致，每件精心製作的壽司體現了傳統日本「侘寂」之美學概念。宮川師傅嚴選由日本直送的優質當季食材，以確保出自手中的每件壽司都展示食材的最佳風味與新鮮度。「鮨吉祥 宮川」的菜單猶如一幅四季畫卷，菜式隨季節變換，客人的每次用餐體驗都是一場驚喜饗宴。4月4至6日，宮川師傅將親臨「鮨吉祥 宮川」，一連三晚親自打造季節限定的江戶前壽司晚膳，以回應廣大饕客的熱切期待。
連續十年摘獲「米芝蓮一星」榮譽的「澳門銀河」8½ Otto e Mezzo BOMBANA今年迎來全新行政總廚——意大利名廚Marino D'Antonio，他曾在多家米芝蓮餐廳及五星級酒店展現超群的烹飪才華。總廚Marino的到來，為餐廳升級了充滿創意的新菜單，尤其是招牌必吃菜式小牛肉火腿意式餃子配經典清湯和腌螯蝦搭配奧西特拉鱘魚子醬、海膽與香橙香緹，同時，新菜單還從香港的8½ Otto e Mezzo BOMBANA汲取了靈感。他在延續意大利教父級名廚Bombana追求的「傳統、品質與一致性」美食哲學基礎上，融入了個人的獨特表達，充滿濃郁的意大利傳統風情。餐廳還於每周五和周六推出全新的午餐菜單（澳門幣680元起），精緻的意大利經典菜肴，搭配新鮮的時令食材，為饕客提供簡約而不失奢華的米芝蓮品質體驗。