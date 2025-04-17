「澳門銀河」天浪淘園活力開園 澳門最大戶外水上玩樂勝地 定義奢華度假新「浪」潮 來銀河，一起浪

澳門特別行政區 - 2025年4月17日 - 夏日潮湧，氣溫漸暖，水浪的激情即將爆發！「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城提供全面的一站式度假體驗，其中全球領先的空中水上綠洲——天浪淘園將於4月18日盛大開園。入住度假城旗下8家奢華酒店的賓客可享受尊貴特權，獨家體驗無邊海浪與清爽刺激。無論在全球最大的空中衝浪池中的1.5米高人造浪感受刺激，抑或在575米透明滑水道上自由漂流，都將收穫一個盡情逐浪的假期。



全球最長的575米空中激流，在空中透明滑水道自由漂流。

天浪淘園絕佳「浪」位打卡點

「澳門銀河」邀請全球旅客與本地居民「來銀河，一起浪」，創造難忘的夏季回憶。天浪淘園擁有多項全球之最，重新定義奢華水上娛樂的維度。衝進全球最大、面積達8,000平方米的空中衝浪池；在欣賞路氹城美景的同時，享受翻起1.5米高的人造浪帶來的暢快體驗。在透明滑水道上自由漂流，體驗全球最長的575米空中激流。三條滑道隱於石洞內，高達9米的滑水天梯挑戰腎上腺素。現場電音與DJ打碟於池畔掀起澎湃音浪，在旋律的海洋中釋放激情。在巨型透明水上滾筒里盡情翻滾，掀起心中熱浪，讓活力隨心跳躍！



高達9米的滑水天梯，給衝天體驗帶來無限樂趣。

當日落為150米白沙沙灘鍍上金邊，漫步於細軟的沙灘，欣賞日落餘暉。在充滿休閑度假氛圍的天浪淘園內，激浪過後，賓客可於安靜的悅濤廊中悠然放鬆，舒暢自在。此外，專為兒童設計的水上遊樂天堂包括迴旋噴水、玩水山谷和戲水塔，讓小朋友玩得不亦樂乎，親子時光充滿歡聲笑語。



在150米長的白沙灘上隨手拍出絕美度假照

今年，天浪淘園首次延長開放至晚上8時。這座佔地75,000平方米的空中水上綠洲為全球旅客呈現晝夜雙場景的奢玩體驗：白天挑戰高空激流，傍晚沉浸於池畔音浪，入夜邂逅星空浪漫，為珍貴假期增添奢華享受。



天浪淘園首次延長開放至晚上8時，為全球旅客呈現晝夜雙場景的奢玩體驗。

福布斯五星酒店的尊榮體驗

「澳門銀河」連續三年蟬聯「全球最多福布斯五星酒店評級的奢華綜合度假城」殊榮，匯聚8大世界知名奢華品牌，提供量身定製的度假體驗，包括澳門悦榕庄、「銀河酒店™」、澳門大倉酒店、澳門JW萬豪酒店、澳門麗思卡爾頓酒店、「百老匯酒店」、澳門銀河 萊佛士及澳門安達仕酒店，共提供約5,000間豪華客房、奢華套房及別墅，俯瞰天浪淘園和澳門路氹美景。



天浪淘園的豪華野餐讓您在舒適的帳幕下享受戶外美景，加上野餐美食及其他禮遇，享受不一樣的露營體驗。

專為酒店小客人而設的「童」樂坊提供繽紛多彩的創意玩樂工作坊，體驗課程包括STEAM課程、烹飪工作坊、手工工作坊等，確保孩子們在入住期間可以享受豐富多彩的節日活動。4月每周五至周日及5月1日至5日的下午，孩子們可在酒店的不同位置看到「童」在銀河的吉祥物孔雀小淘淘。同時，孩子們在入住期間完成小淘淘的相關活動，可獲得獨家禮物獎勵，亦可將小淘淘的限量紀念品帶回家！



「童」樂坊為孩子們提供繽紛多彩的創意玩樂工作坊和戶外活動

限時體驗周末瑜伽奢玩套票

為豐富度假體驗，5月10日至6月7日推出周末限定套票。澳門幣468元即可參與螢光瑜伽夜或水上直立板瑜伽課程，同時享受當日天浪淘園全日通和澳門幣200元餐飲券。螢光瑜伽夜由彩繪師以人體彩繪顏料繪製螢光圖騰，配合優美的瑜伽姿態絢麗發光。水上直立板瑜伽由經驗豐富的瑜伽導師在衝浪池衝浪池上的直立板上指導瑜伽，讓賓客體驗在全球最大的空中衝浪池上暢玩熱門的水上直立板瑜伽，打卡一流，盡享樂趣。



5月10日至6月7日推出周末限時體驗瑜伽奢玩套票。

池畔星廚的浪尖藝術

天浪淘園內提供露天用餐體驗，位於露天泳池旁的麗思池畔廊，寬敞舒適，極具美感，俯瞰泳池旁的迷人景緻。位於澳門悦榕庄露天泳池旁的悦濤廊，延續酒店舒適自在的風格，提供不同系列的國際美食。在澳門JW萬豪酒店池畔酒吧，賓客可愉悅地享用鮮榨果汁及輕便小食，盡享假期的雙重樂趣。在泳池畔的微風咖啡廳，品嚐精緻的咖啡和美味餐點，悠然享受假期快樂。即使在烈日當空之下，也能在激浪吧暢享清涼飲品及國際美食。



今年夏天，「澳門銀河」以「浪」為名，喚醒躁動之心，讓每一刻都充滿驚喜與歡樂！無論是家庭出遊、朋友聚會，還是浪漫假期，「澳門銀河」度假城都將呈現全澳最奢華的一站式度假體驗，令每一位到訪澳門的賓客不負假日所期！同時，天浪淘園的盛大開園無疑將會繼續鞏固「澳門銀河」作為矚目亞洲的綜合度假城的行業領先地位。



「澳門銀河」匯聚8家世界知名豪華酒店，酒店住客尊享免費暢玩天浪淘園。

