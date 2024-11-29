「澳門銀河」悅動心弦節日慶典隆重啟動 2,500萬獎賞點亮全城喜悅氣氛

澳門特別行政區 - 2024年11月29日 - 冬日已至，澳門漸已瀰漫節日的氣氛。「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城（下稱「澳門銀河」）呈獻「悅動心弦」節日活動，於11月28日下午舉辦別出心裁的啟動儀式，獲澳門特別行政區政府旅遊局局長文綺華、銀河娛樂集團管理層和眾多貴賓出席支持，共同揭開冬日節慶的序幕。
今年的慶典以「悅動心弦 - 如願 · 讓喜悅昇華」為主題，首度打造傳統歐陸聖誕小鎮風情，旨在為全球賓客創造實現心愿的夢幻之地，在奢旅、美饌、娛樂、購物等體驗中更送出共計高達澳門元$2,500萬獎賞，將濃厚的節日氣氛再度昇華，讓喜悅充盈繽紛冬日的每一天。今年適逢澳門特別行政區成立25周年，亦賦予12月的節日慶典以特殊的意義。銀河娛樂集團旗下度假城推出專屬酒店，購物及美饌禮遇，與全城市民及到訪遊客一同分享節慶喜悅。
啟動儀式於明珠大堂的「喜悅小鎮」舉行。在掛滿裝飾的巨型聖誕樹下，五座色彩繽紛的小屋彷彿散布於森林綠野中，讓人猶如置身歐陸小鎮，無論風雨，都可以滿足假日外遊的願望。儀式現場隨着閃耀的燈光、繽紛的裝飾，以及傑出的澳門鋼琴家張薰之美妙的演奏，喜悅的情緒在「澳門銀河」傳遞。
銀河娛樂集團首席營運總監—澳門 祁嘉杰在致辭中表示：「「澳門銀河」的活動總是充滿生動且獨一無二的體驗，這也成為「澳門銀河」的標誌，每年都吸引了來自世界各地的賓客。今年，根據澳門特別行政區政府的『旅遊+』戰略，我們將繼續以豐富和多樣化的娛樂、體育、藝術和文化活動，進一步鞏固澳門作為『世界旅遊休閑中心』的地位。」
隨後，點燈時刻來臨，台上貴賓一同推動推桿，正式點亮「悅動心弦- Symphony of Joy」，奇幻雪花在絢麗燈光照耀中飄落而下，化身成聖誕精靈的舞者隨著聲光秀翩然起舞，節日的氣氛被瞬間點燃。
全城最豐厚購物獎賞
今年佳節，「澳門銀河」共會送出高達$2,500萬獎賞。即日起至2025年1月5日，來銀河時尚匯享佳節購物喜悅，可瓜分高達$1,600萬的全城最豐厚購物返現，同時每日即抽即獎送$25,000無門檻購物現金券。於銀河時尚匯指定品牌使用內地支付寶購物，即有機會獲得高達$1,000禮券。
註冊成為「澳門銀河」微信小程序「銀河致尚」會員，持「澳門銀河」旗下酒店的有效房卡連卡套、於「澳門銀河」消費滿澳門元1,000，或憑銀河綜藝館或百老匯舞台的入場門票可以前往明珠大堂「禮品屋」參與抽獎，即抽即獎贏取奢華酒店住宿、演唱會門票、澳門航空機票、美食購物券等豐厚好禮總值高達800萬。
親臨「澳門銀河」領取明信片，填寫並投入位於一樓的聖誕郵筒，即有機會贏取澳門安達仕酒店住宿及雙人早餐。在小紅書、Instagram或Facebook等社交平台分享在「澳門銀河」的節日瞬間，帶上指定話題標籤，即可在明珠大堂領取驚喜小禮物（先到先得，送完即止）。此外，參加小紅書「銀河冬日悅享清單」線上互動遊戲，有機會贏取來回機票、酒店住宿等豪華獎品，及被挑選成爲幸運兒，以購物現金券實現清單上的願望。
「喜悅小鎮」充滿佳節驚喜
今年精心打造的「喜悅小鎮」不僅傳承了西方傳統的節日元素，還注入了創新的互動體驗。包括充滿時尚氣息的「水晶屋」，閃耀著Jimmy Choo最新的派對手袋和飾品；高貴雅緻的「香氛屋」里，Penhaligon's潘海利根於佳節烘焙坊香氛屋揚起香氣交響曲，開啓充滿魅力的感官之旅；童趣盎然的「玩具屋」，匯聚UMJ Jellycat最新的可愛毛絨玩具，喚醒每個人心中的童真。還有別出心裁的「心願屋」和「禮品屋」，讓你有機會贏取豐厚好禮總值高達800萬。
節日氛圍還遠不止此，度假城多處設有聖誕裝置及燈飾，爲充滿歡樂的佳節添上夢幻色彩，置身其中打卡拍照，必定成爲朋友圈亮點。在翡翠大堂，還精心準備了燈光變色特效，賓客可自由演繹——無論是溫馨、搞笑、浪漫還是耍帥，每個時刻都值得被銘記。
佳節美饌及派對，餐飲優惠低至75折
「澳門銀河」綜合度假城呈獻多國應節美饌盛宴。多間招牌餐廳分別推出意、法、日、中、泰等多國風味的節日主題套餐。無論是全家齊聚一堂，在安達仕廚薈、麗思咖啡廳、名廚都匯享用豐盛自助餐，與摯愛在8½ Otto e Mezzo BOMBANA、麗軒浪漫同享米芝蓮晚餐，還是與閨蜜在 CHA BEI 、奈和美打卡精緻悅目的下午茶，抑或是與好友在麥卡倫威士忌吧、麗思酒廊小酌一杯，一系列節日饕餮盛宴將喚醒賓客的味蕾，值得與摯愛親朋歡聚，締造歡樂時光。為升級全城節慶喜悅，「澳門銀河」傾情推出慶祝澳門特別行政區成立25周年專屬酒店套票及美饌歡慶折扣。
聖誕演出及精彩活動
「澳門銀河」在這個聖誕季準備了豐富的節日活動，從聖誕倒數派對和聖誕巡遊，讓每一刻都充滿不期而遇的驚喜和歡聲笑語。備受喜愛的孔雀小淘淘將「雀躍」亮相聖誕巡遊，在才華橫溢的舞者樂手們的陪伴下，開啓奇幻的旅程。而笑容可掬的「聖誕老人」亦會在度假城現身，與賓客互動合照，送上溫馨雀躍的節日祝福。
了解更多精彩活動及禮遇，可瀏覽「澳門銀河」官方網站：www.galaxymacau.com或關注官方Facebook、Instagram、微信、小紅書、抖音等社交媒體平台的最新動態。
（註：文中幣種為澳門元。）
有關 「澳門銀河」 綜合度假城
「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城打造全世界最多元化的娛樂及綜合旅遊度假熱點。整個項目的總投資額高達430億港元，佔地110萬平方米，為澳門帶來嶄新的休閒娛樂設施。 「澳門銀河」雲集8家世界知名豪華酒店，包括澳門悦榕庄、「銀河酒店™」、澳門大倉酒店、澳門JW萬豪酒店、澳門麗思卡爾頓酒店、「百老匯酒店」、澳門銀河 萊佛士以及澳門安達仕酒店，共提供約5,000 間豪華客房、奢華套房及別墅。天浪淘園佔地75,000平方米，設有全球最長 575 米空中激流、能掀起1.5米人造海浪的空中衝浪池、全150米的白沙灘，以及澳門首個高達9米的刺激滑水天梯衝天激流。兩間五星級國際水療品牌─澳門悦榕SPA和澳門麗思卡爾頓水療中心讓賓客煥發心靈、徹底放鬆。
「澳門銀河」其他設施包括超過120個餐飲選擇，涵蓋米芝蓮星級體驗及地道美食，以多元風味、獨特體驗及頂級食材打造「舌尖品亞洲 峰味聚銀河」的餐飲享受。銀河時尚匯集合國際頂尖奢華品牌，禮遇非凡的悅心購物體驗，讓賓客一步到位選購全球追捧的經典及限量版名品，探索充滿驚喜亮點的名牌獨家限時店，享受尊尚的禮遇回饋及優惠購物賞。成為VIP更可尊享貼心的禮賓購物服務，獲邀參與專屬的大牌聯乘活動，奢華禮遇提昇至全新層次。矚目的時尚喜悦，在此一觸即發，令賓客變成潮流焦點所在。
「銀河影院」配備最頂尖的影音科技、超豪華舒適的配套，以及細心周到的服務，將身臨其境的影院體驗提昇到全新境界；以上海流金歲月為設計靈感的頂級娛樂聖殿【紅伶】，在華麗典雅的氛圍下呈獻醉人娛樂表演；悠然自足以傳統手法帶領賓客領略養生奧秘恢復活力。從「澳門銀河」穿過設有空調的行人天橋，90秒即可直達「澳門百老匯」，零距離體驗最地道的澳門特色及亞洲魅力。百老匯美食街搜羅了 35 種澳門及亞洲地道特色美食，從街頭小吃至老字號餐廳，每家店的招牌名菜都令人難忘。設有約2,500個座位的百老匯舞台匯聚世界級表演盛事。
「澳門銀河」備有獨特完善的活動場地，專業的服務團隊為賓客籌辦不同類型的會議展覽活動。銀河國際會議中心（GICC）為澳門會展業開啟新篇章，同時拓展集團在澳門的度假城版圖。其會展空間總面積達40,000平方米，並設有16,000座位、全澳最大的室内綜藝館——銀河綜藝館。
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