「澳門銀河」慶中摩建交30周年隆重呈獻 「銀河聲薈：從摩納哥到澳門的音樂之旅」

澳門特別行政區 - 2025年4月30日 - 為慶祝中華人民共和國與摩納哥建交30周年，「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城將於5月21日隆重呈獻一場舉世矚目的古典音樂盛宴——「銀河聲薈：從摩納哥到澳門的音樂之旅」，以樂韻慶祝中摩多年來持續深化的傳統友誼，從中進一步推進澳摩兩地文化等領域的交流合作，助力打造澳門成為更高水平對外開放平台。本場音樂會特邀享譽國際的摩納哥樟弓首席演奏家樂團（Monaco Zhangomusiq Concertmasters Orchestra），由著名音樂家張樟（Zhang Zhang）領銜，匯聚來自摩納哥與法國的頂尖音樂家，為觀眾獻上一場華麗的音樂饗宴。





摩納哥樟弓首席演奏家樂團創辦於2001年，專為摩納哥公國建設文化外交專案的團體，多年來曾陪同公國大使代表摩納哥在不同國家演奏。小提琴首席張樟是當今在西方主流媒體最有影響的藝術家之一，曾應摩納哥親王阿爾貝二世殿下之邀為中摩兩國領導人在高訪時演奏， 摩納哥蒙特卡洛愛樂樂團的第一位中國演奏家。她亦是獲獎作家、現象級意見領袖，在法國主流媒體發表了十多篇論文與評論，包括《費加羅報》、《觀點》、《生活的權利》等。 她還是社會企業家、普及音樂公益事業的先鋒、國際旅遊業協會Skäl International 摩納哥分會會長，以及法國凡爾賽宮皇家歌劇院首席。



2007年，張樟創立了非政府組織「樟弓音樂ZHANGOMUSIQ」，使音樂會能夠立即、具體地為世界各地的人道主義、生態和教育項目做出貢獻。在中摩建交30周年之際，張樟率領摩納哥樟弓音樂首席樂團來華巡演，更得到了摩納哥旅遊和文化部的支持。



小提琴首席張樟是當今在西方主流媒體最有影響的華裔藝術家之一，曾應摩纳哥王室之邀為中摩兩國領導人演奏。

此次「銀河聲薈：從摩納哥到澳門的音樂之旅」上，多位國際知名音樂大師亦將聯袂登台，包括國際吉他大師帕布洛·馬凱詩（Pablo Márquez）（指揮）和蒙特卡洛愛樂樂團法國號首席——安德烈亞·臣賽禮（Andrea Cesari）等等。阿根廷/法國指揮家兼吉他演奏家帕布洛·馬凱詩被譽為當今最傑出的音樂家之一。他卓越的吉他演奏事業廣受讚譽，近年來則越來越多地投身於指揮領域。他的音樂生涯遍及40多個國家，並在眾多世界著名音樂廳演出，與眾多知名樂團合作。音樂會的圓號獨奏安德烈亞·臣賽禮，曾在2008年「莫札特國際比賽中獲得冠軍」，以出色的莫札特協奏曲演繹贏得廣泛認可。



阿根廷/法國指揮家兼吉他演奏家帕布洛·馬凱詩被譽為當今最傑出的音樂家之一。

音樂會精彩曲目涵蓋多首經典作品，包括戈登·雅各（Gordon Jacob）的《圓號協奏曲》，由安德烈亞·臣賽禮傾情演奏；柴可夫斯基（Piotr Illich Tchaikovsky）最受喜愛的作品之一——《弦樂小夜曲》；以及曼努埃爾·德·法雅（Manuel de Falla）經典作品——《三首舞曲》特別改編版的亞洲首演，由吉他與弦樂隊演奏，並由帕布洛·馬凱詩擔任吉他獨奏，這個改編版本將會為聽眾帶來一種新穎而豐富的音樂體驗。



音樂會的圓號獨奏安德烈亞·臣賽禮 ，曾在2008年「莫札特國際比賽中獲得冠軍」，以出色的莫札特協奏曲演繹贏得廣泛認可。

在這僅此一晚的演出，地中海的音符飄洋過海來到濠江之畔，精湛的演奏與跨文化的音樂交流將會為觀眾呈現一場見證中國與摩納哥友誼的非凡音樂之旅，意義非凡。



「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城持續引入國際一流文化藝術盛事，「銀河聲薈：從摩納哥到澳門的音樂之旅」是繼西班牙傳奇歌唱家普拉西多·多明戈、國際鋼琴巨星郎朗、史上最受歡迎男高音安德烈‧波伽利後，又一世界級音樂盛會登上「澳門銀河」的舞台，進一步助力推動澳門「演藝之都」的建設，令澳門作為國際大都市的「金名片」更加燦爛耀眼。



銀河聲薈：從摩納哥到澳門的音樂之旅

