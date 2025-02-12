「澳門銀河」憑9項福布斯五星殊榮 再登2025榮耀之巔

三年連破紀錄 續蟬聯「全球最多福布斯五星酒店的綜合度假城」

「澳門銀河」憑藉9項五星殊榮榮耀加冕，打破紀錄，取得里程碑式的成績。

澳門銀河 萊佛士以其細緻的奢華體驗與私人管家服務首次榮獲《福布斯旅遊指南》五星酒店評級。

憑藉「傲視世界 情系亞洲」的服務宗旨，「銀河酒店™」連續三年榮獲《福布斯旅遊指南》五星酒店評級。

卓越服務譽滿全球的澳門麗思卡爾頓酒店連續9 年獲頒《福布斯旅遊指南》五星榮譽

澳門銀河 萊佛士（首次榮膺五星酒店評級）

「銀河酒店™」（連續3年榮膺五星酒店評級）

澳門悦榕庄（連續 12 年榮膺五星酒店評級）

澳門麗思卡爾頓酒店（連續 9 年榮膺五星酒店評級）

澳門大倉酒店（連續4 年榮膺五星酒店評級）

澳門悦榕 SPA（連續 12 年榮膺五星水療中心評級）

澳門麗思卡爾頓水療中心（連續 9 年榮膺五星水療中心評級）

「山里」（首次榮膺五星餐廳評級）

8½ Otto e Mezzo BOMBANA（連續3年榮膺五星餐廳評級）

8½ Otto e Mezzo BOMBANA 憑藉正宗的意大利風味今年連續第三年摘得《福布斯旅遊指南》五星榮譽

「山里」憑藉超卓的高級日本料理首次獲得《福布斯旅遊指南》五星榮譽

澳門悦榕 SPA 連續 12年獲頒《福布斯旅遊指南》五星水療中心評級

澳門特別行政區 - 2025年2月12日 -享譽全球的《福布斯旅遊指南》（FTG）2025年星級大獎新鮮出爐，「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城（下稱「澳門銀河」）憑藉9項五星殊榮榮耀加冕，取得了里程碑式的成績。「澳門銀河」今日自豪地宣布，今年獲得五星酒店評級，連續三年憑藉旗下擁有「全球最多福布斯五星酒店評級的奢華綜合度假城」的輝煌成績，獨佔鰲頭，進一步鞏固了其作為福布斯五星奢華度假目的地的領導者定位。《福布斯旅遊指南》被視為全球頂級酒店、餐廳和水療中心評級的最高權威，經過專業評審團隊根據數百項嚴格標準進行客觀評估，今年授予「澳門銀河」共 9 項五星酒店、餐廳及水療中心榮譽。《福布斯旅遊指南》向「澳門銀河」管理層及團隊今年獲得五星酒店評級的佳績表示熱烈祝賀，稱讚其作為全球奢華酒店的卓越典範。「祝賀「澳門銀河」今年再次獲得諸多五星獎項。你們的團隊一直致力於提升賓客體驗，年復一年提供熱情而一絲不苟的服務，兌現獨特而堅定的承諾。我們也非常驕傲地將「澳門銀河」旗下的品牌酒店列入我們的五星名錄。」 《福布斯旅遊指南》評估體系總裁Amanda Frasier說道。「「澳門銀河」在今年的福布斯星級榜單中取得破紀錄的成績，是我們持續致力於為高端客人提供卓越奢華服務體驗的有力證明，這一切都得益於團隊成員的不懈奉獻與一以貫之的熱情。」銀河娛樂集團首席營運總監-澳門 祁嘉杰表示：「新春伊始，我們嶄新啟程，繼續秉持『亞洲心』的超凡服務理念，為締造無數獨一無二的難忘回憶將奢華演繹至新的高度，為品味獨到的客人締造獨特而難忘回憶。我們非常榮幸獲得福布斯的認可，並期待繼續引領全球奢華服務的新標杆，同時繼續兌現助力澳門成為『世界旅遊休閒中心』的承諾。」在澳門乃至大中華區，「澳門銀河」不僅是奢華與舒適的代名詞，更是每位遊客探索澳門魅力的完美起點。追求卓越的團隊在每一個細節中傾注了無盡的熱情與精湛的技藝，努力將每一次服務都打造成賓客心中難忘的體驗。作為在《福布斯旅遊指南》評選中大獲成功的關鍵，「澳門銀河」也在不斷發展及壯大其獨特的奢華服務。通過真誠與非凡的服務體驗，致力打造人心所歸的世界級奢華綜合度假城，這一願景是「澳門銀河」不懈追求的動力。