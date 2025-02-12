「澳門銀河」憑9項福布斯五星殊榮 再登2025榮耀之巔

三年連破紀錄 續蟬聯「全球最多福布斯五星酒店的綜合度假城」澳門特別行政區 - 2025年2月12日 - 享譽全球的《福布斯旅遊指南》（FTG）2025年星級大獎新鮮出爐，「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城（下稱「澳門銀河」）憑藉9項五星殊榮榮耀加冕，取得了里程碑式的成績。「澳門銀河」今日自豪地宣布，今年獲得五間五星酒店評級，連續三年憑藉旗下擁有「全球最多福布斯五星酒店評級的奢華綜合度假城」的輝煌成績，獨佔鰲頭，進一步鞏固了其作為福布斯五星奢華度假目的地的領導者定位。
《福布斯旅遊指南》被視為全球頂級酒店、餐廳和水療中心評級的最高權威，經過專業評審團隊根據數百項嚴格標準進行客觀評估，今年授予「澳門銀河」共 9 項五星酒店、餐廳及水療中心榮譽。
「澳門銀河」榮獲下列2025年度《福布斯旅遊指南》五星大獎：
- 澳門銀河 萊佛士（首次榮膺五星酒店評級）
- 「銀河酒店™」（連續3年榮膺五星酒店評級）
- 澳門悦榕庄（連續 12 年榮膺五星酒店評級）
- 澳門麗思卡爾頓酒店（連續 9 年榮膺五星酒店評級）
- 澳門大倉酒店（連續4 年榮膺五星酒店評級）
- 澳門悦榕 SPA（連續 12 年榮膺五星水療中心評級）
- 澳門麗思卡爾頓水療中心（連續 9 年榮膺五星水療中心評級）
- 「山里」（首次榮膺五星餐廳評級）
- 8½ Otto e Mezzo BOMBANA（連續3年榮膺五星餐廳評級）
《福布斯旅遊指南》向「澳門銀河」管理層及團隊今年獲得五間五星酒店評級的佳績表示熱烈祝賀，稱讚其作為全球奢華酒店的卓越典範。「祝賀「澳門銀河」今年再次獲得諸多五星獎項。你們的團隊一直致力於提升賓客體驗，年復一年提供熱情而一絲不苟的服務，兌現獨特而堅定的承諾。我們也非常驕傲地將「澳門銀河」旗下的品牌酒店列入我們的五星名錄。」 《福布斯旅遊指南》評估體系總裁Amanda Frasier說道。
「「澳門銀河」在今年的福布斯星級榜單中取得破紀錄的成績，是我們持續致力於為高端客人提供卓越奢華服務體驗的有力證明，這一切都得益於團隊成員的不懈奉獻與一以貫之的熱情。」銀河娛樂集團首席營運總監-澳門 祁嘉杰表示：「新春伊始，我們嶄新啟程，繼續秉持『亞洲心』的超凡服務理念，為締造無數獨一無二的難忘回憶將奢華演繹至新的高度，為品味獨到的客人締造獨特而難忘回憶。我們非常榮幸獲得福布斯的認可，並期待繼續引領全球奢華服務的新標杆，同時繼續兌現助力澳門成為『世界旅遊休閒中心』的承諾。」
在澳門乃至大中華區，「澳門銀河」不僅是奢華與舒適的代名詞，更是每位遊客探索澳門魅力的完美起點。追求卓越的團隊在每一個細節中傾注了無盡的熱情與精湛的技藝，努力將每一次服務都打造成賓客心中難忘的體驗。作為在《福布斯旅遊指南》評選中大獲成功的關鍵，「澳門銀河」也在不斷發展及壯大其獨特的奢華服務。通過真誠與非凡的服務體驗，致力打造人心所歸的世界級奢華綜合度假城，這一願景是「澳門銀河」不懈追求的動力。
有關 「澳門銀河」 綜合度假城
「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城打造全世界最多元化的娛樂及綜合旅遊度假熱點。整個項目的總投資額高達430億港元，佔地110萬平方米，為澳門帶來嶄新的休閒娛樂設施。 「澳門銀河」雲集8家世界知名豪華酒店，包括澳門悦榕庄、「銀河酒店™」、澳門大倉酒店、澳門JW萬豪酒店、澳門麗思卡爾頓酒店、「百老匯酒店」、澳門銀河 萊佛士以及澳門安達仕酒店，共提供約5,000 間豪華客房、奢華套房及別墅。天浪淘園佔地75,000平方米，設有全球最長 575 米空中激流、能掀起1.5米人造海浪的空中衝浪池、全150米的白沙灘，以及澳門首個高達9米的刺激滑水天梯衝天激流。兩間五星級國際水療品牌─澳門悦榕SPA和澳門麗思卡爾頓水療中心讓賓客煥發心靈、徹底放鬆。
「澳門銀河」其他設施包括超過120個餐飲選擇，涵蓋米芝蓮星級體驗及地道美食，以多元風味、獨特體驗及頂級食材打造「舌尖品亞洲 峰味聚銀河」的餐飲享受。銀河時尚匯集合國際頂尖奢華品牌，禮遇非凡的悅心購物體驗，讓賓客一步到位選購全球追捧的經典及限量版名品，探索充滿驚喜亮點的名牌獨家限時店，享受尊尚的禮遇回饋及優惠購物賞。成為VIP更可尊享貼心的禮賓購物服務，獲邀參與專屬的大牌聯乘活動，奢華禮遇提昇至全新層次。矚目的時尚喜悦，在此一觸即發，令賓客變成潮流焦點所在。
「銀河影院」配備最頂尖的影音科技、超豪華舒適的配套，以及細心周到的服務，將身臨其境的影院體驗提昇到全新境界；以上海流金歲月為設計靈感的頂級娛樂聖殿【紅伶】，在華麗典雅的氛圍下呈獻醉人娛樂表演；悠然自足以傳統手法帶領賓客領略養生奧秘恢復活力。從「澳門銀河」穿過設有空調的行人天橋，90秒即可直達「澳門百老匯」，零距離體驗最地道的澳門特色及亞洲魅力。百老匯美食街搜羅了 35 種澳門及亞洲地道特色美食，從街頭小吃至老字號餐廳，每家店的招牌名菜都令人難忘。設有約2,500個座位的百老匯舞台匯聚世界級表演盛事。
「澳門銀河」備有獨特完善的活動場地，專業的服務團隊為賓客籌辦不同類型的會議展覽活動。銀河國際會議中心（GICC）為澳門會展業開啟新篇章，同時拓展集團在澳門的度假城版圖。其會展空間總面積達40,000平方米，並設有16,000座位、全澳最大的室内綜藝館——銀河綜藝館。
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