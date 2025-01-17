「澳門銀河」捷報頻傳 34項大獎收入囊中 續寫休閑旅遊服務業奢華傳奇

澳門特別行政區 - 2025年1月17日 - 2025伊始，「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城（下稱「澳門銀河」）宣布「澳門銀河」及星際酒店旗下多家酒店、餐廳、酒吧及Spa在中國乃至國際評選榜單中捷報頻傳，過去三個月之內將34項榮譽收入囊中，彰顯亞洲首屈一指的綜合度假勝地的非凡魅力，同時為澳門作為「世界旅遊休閑中心」的地位再賦光環。



澳門銀河 嘉佩樂獲選《HotelShare十周年慶暨年度酒旅暢享大賞》之「2025最值得期待新開業酒店」。

銀河娛樂集團首席營運總監—澳門 祁嘉杰表示：「非常榮幸「澳門銀河」及星際酒店獲得權威認可，這些獎項是對團隊始終致力於為賓客提供卓越設施、專業服務和奢華體驗的最好證明。感謝各位團隊成員付出的辛勤工作、奉獻精神和熱情，2025年有一個很好的開始，今年繼續以獨有的『亞洲心』服務理念，追求更高水平的卓越，為全球旅客締造完美至臻的奢華度假體驗。」



本月，由著名的新酒店指南網站 www.fabhotelsasia100.com發布的《FAB Gold Hotels 2024》榜單中， 澳門悦榕庄、銀河酒店、澳門麗思卡爾頓酒店和澳門銀河 萊佛士在激烈的競爭后各佔一席；澳門銀河 萊佛士同時獲得了「FAB Gold Service」的認可。8½ Otto e Mezzo BOMBANA、鮨吉祥 宮川和星際酒店的風味居則入選「FAB Gold Restaurants」。澳門悦榕Spa獲得了「FAB Gold Service」和「FAB Gold Spa」殊榮，而澳門麗思卡爾頓酒店則同時獲得了「FAB Gold Service」、「FAB Gold Spa」、「FAB Gold Club Lounge」和「FAB Gold Bar」四項榮譽。





澳門安達仕酒店和澳門銀河 萊佛士雙雙躋身《Travel + Leisure漫旅》的「中國百佳酒店」獎，成為澳門獲獎最多的綜合度假城，再次證明了品牌的非凡實力。



《HotelShare十周年慶暨年度酒旅暢享大賞》中，澳門安達仕酒店榮獲「年度藝術設計酒店」，澳門銀河 萊佛士榮獲「年度評審團大獎」，而計劃於今年開幕的奢華酒店澳門銀河 嘉佩樂則獲選「2025最值得期待新開業酒店」 。



「澳門銀河」致力打造「舌尖品亞洲 峰味聚銀河」的餐飲體驗，在美食領域亦斬獲佳績。《2025黑珍珠餐廳指南》新出爐的榜單上，殿堂級的食府風味居和8½ Otto e Mezzo BOMBANA攜手再次喜獲黑珍珠一鑽加冕, 為繼2024年後再奪閃爍殊榮。連續九年蟬聯米芝蓮二星榮耀的風味居由深耕湘川菜系近30年的行政中餐總廚陳植強領銜，將湘川百變美學發揮到極致，多年穩居港澳湘川食府的翹楚位置。連續九年蟬聯米芝蓮一星榮耀的8½ Otto e Mezzo BOMBANA秉持「簡而不凡」的美食理念，專注於優質應季食材的大道至簡烹飪方式，將食材的本味在美輪美奐的呈現中昇華。



月前，8½ Otto e Mezzo BOMBANA和風味居在《鳳凰網美食盛典暨 2024 金梧桐中國餐廳指南》評選中同樣備受肯定，在激烈角逐中分獲二星餐廳和一星餐廳評定。位於澳門麗思卡爾頓酒店51層的麗軒亦喜得一星級評定。麗軒由擁有逾 40 年烹調經驗的名廚何漢昇師傅掌舵，以純正粵式精緻珍饈與麗思卡爾頓傳奇式服務為賓客帶來至臻享受。



由中國專業餐廳評論雜誌《橄欖餐廳》主辦的2024 年度「盛宴·中國」餐廳評選中， 2024年年中開業的承 · 鐵板料理首戰告捷，以工匠級餐飲團隊、全球頂級食材與品質佳釀在一眾餐廳中脫穎而出，成為澳門唯一上榜的「最佳新開業餐廳」。崇尚在地風味、傳承澳門漁村美食文化的銀河氹仔漁村獲評「年度十佳影響力餐廳」，同樣是澳門唯一上榜該組別的傑出選手。餐廳以原汁原味展現本土特色海鮮菜肴的獨特魅力，配以獨特用餐氛圍深受食客喜愛。



此外，全球知名旅行雜誌《Travel + Leisure》公布的《T+L Tastemakers 2024》榜單中，「澳門銀河」共有 5 家餐廳入選「澳門25家最佳餐廳」。除了上述的 8½ Otto e Mezzo BOMBANA、風味居及麗軒，尚坊及鮨吉祥 宮川榜上有名。以現代手法創意演繹正宗泰式風味的尚坊作為澳門悦榕庄的獲獎特色餐廳繼續保持高水準，於 31 樓俯瞰澳門路氹城景緻；鮨吉祥 宮川由日本六大米芝蓮三星壽司大師宮川政明主理，是宮川在日本以外地區開設的首間分店，呈獻頂尖的正宗江戶前壽司。同時，長廊酒吧、麥卡倫威士忌吧、麗思酒廊則同時入選「澳門10家最佳酒吧」。



「澳門銀河」載譽前行，不僅彰顯了其在綜合旅遊休閒服務行業領域的卓越成就，也與澳門特別行政區政府的「旅遊 +」政策高度契合，為來自世界各地的遊客提供了難忘的一站式度假體驗，為奢華旅遊樹立新標杆。



日本六大米芝蓮三星壽司大師宮川政明主理的鮨吉祥 宮川入選《T+L Tastemakers 2024》榜單中「澳門25家最佳餐廳」。

全球首家主打秘密酒吧風格的澳門銀河 萊佛士「長廊酒吧」入選《T+L Tastemakers 2024》榜單中「澳門10家最佳酒吧」。

殿堂級食府風味居（左）和8½ Otto e Mezzo BOMBANA（右）各獲4項榮譽。



附獲獎名單：



FAB Gold List 2024

