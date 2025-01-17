「澳門銀河」捷報頻傳 34項大獎收入囊中 續寫休閑旅遊服務業奢華傳奇

澳門特別行政區 - 2025年1月17日 - 2025伊始，「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城（下稱「澳門銀河」）宣布「澳門銀河」及星際酒店旗下多家酒店、餐廳、酒吧及Spa在中國乃至國際評選榜單中捷報頻傳，過去三個月之內將34項榮譽收入囊中，彰顯亞洲首屈一指的綜合度假勝地的非凡魅力，同時為澳門作為「世界旅遊休閑中心」的地位再賦光環。
銀河娛樂集團首席營運總監—澳門 祁嘉杰表示：「非常榮幸「澳門銀河」及星際酒店獲得權威認可，這些獎項是對團隊始終致力於為賓客提供卓越設施、專業服務和奢華體驗的最好證明。感謝各位團隊成員付出的辛勤工作、奉獻精神和熱情，2025年有一個很好的開始，今年繼續以獨有的『亞洲心』服務理念，追求更高水平的卓越，為全球旅客締造完美至臻的奢華度假體驗。」
本月，由著名的新酒店指南網站 www.fabhotelsasia100.com發布的《FAB Gold Hotels 2024》榜單中， 澳門悦榕庄、銀河酒店、澳門麗思卡爾頓酒店和澳門銀河 萊佛士在激烈的競爭后各佔一席；澳門銀河 萊佛士同時獲得了「FAB Gold Service」的認可。8½ Otto e Mezzo BOMBANA、鮨吉祥 宮川和星際酒店的風味居則入選「FAB Gold Restaurants」。澳門悦榕Spa獲得了「FAB Gold Service」和「FAB Gold Spa」殊榮，而澳門麗思卡爾頓酒店則同時獲得了「FAB Gold Service」、「FAB Gold Spa」、「FAB Gold Club Lounge」和「FAB Gold Bar」四項榮譽。
澳門安達仕酒店和澳門銀河 萊佛士雙雙躋身《Travel + Leisure漫旅》的「中國百佳酒店」獎，成為澳門獲獎最多的綜合度假城，再次證明了品牌的非凡實力。
《HotelShare十周年慶暨年度酒旅暢享大賞》中，澳門安達仕酒店榮獲「年度藝術設計酒店」，澳門銀河 萊佛士榮獲「年度評審團大獎」，而計劃於今年開幕的奢華酒店澳門銀河 嘉佩樂則獲選「2025最值得期待新開業酒店」 。
「澳門銀河」致力打造「舌尖品亞洲 峰味聚銀河」的餐飲體驗，在美食領域亦斬獲佳績。《2025黑珍珠餐廳指南》新出爐的榜單上，殿堂級的食府風味居和8½ Otto e Mezzo BOMBANA攜手再次喜獲黑珍珠一鑽加冕, 為繼2024年後再奪閃爍殊榮。連續九年蟬聯米芝蓮二星榮耀的風味居由深耕湘川菜系近30年的行政中餐總廚陳植強領銜，將湘川百變美學發揮到極致，多年穩居港澳湘川食府的翹楚位置。連續九年蟬聯米芝蓮一星榮耀的8½ Otto e Mezzo BOMBANA秉持「簡而不凡」的美食理念，專注於優質應季食材的大道至簡烹飪方式，將食材的本味在美輪美奐的呈現中昇華。
月前，8½ Otto e Mezzo BOMBANA和風味居在《鳳凰網美食盛典暨 2024 金梧桐中國餐廳指南》評選中同樣備受肯定，在激烈角逐中分獲二星餐廳和一星餐廳評定。位於澳門麗思卡爾頓酒店51層的麗軒亦喜得一星級評定。麗軒由擁有逾 40 年烹調經驗的名廚何漢昇師傅掌舵，以純正粵式精緻珍饈與麗思卡爾頓傳奇式服務為賓客帶來至臻享受。
由中國專業餐廳評論雜誌《橄欖餐廳》主辦的2024 年度「盛宴·中國」餐廳評選中， 2024年年中開業的承 · 鐵板料理首戰告捷，以工匠級餐飲團隊、全球頂級食材與品質佳釀在一眾餐廳中脫穎而出，成為澳門唯一上榜的「最佳新開業餐廳」。崇尚在地風味、傳承澳門漁村美食文化的銀河氹仔漁村獲評「年度十佳影響力餐廳」，同樣是澳門唯一上榜該組別的傑出選手。餐廳以原汁原味展現本土特色海鮮菜肴的獨特魅力，配以獨特用餐氛圍深受食客喜愛。
此外，全球知名旅行雜誌《Travel + Leisure》公布的《T+L Tastemakers 2024》榜單中，「澳門銀河」共有 5 家餐廳入選「澳門25家最佳餐廳」。除了上述的 8½ Otto e Mezzo BOMBANA、風味居及麗軒，尚坊及鮨吉祥 宮川榜上有名。以現代手法創意演繹正宗泰式風味的尚坊作為澳門悦榕庄的獲獎特色餐廳繼續保持高水準，於 31 樓俯瞰澳門路氹城景緻；鮨吉祥 宮川由日本六大米芝蓮三星壽司大師宮川政明主理，是宮川在日本以外地區開設的首間分店，呈獻頂尖的正宗江戶前壽司。同時，長廊酒吧、麥卡倫威士忌吧、麗思酒廊則同時入選「澳門10家最佳酒吧」。
「澳門銀河」載譽前行，不僅彰顯了其在綜合旅遊休閒服務行業領域的卓越成就，也與澳門特別行政區政府的「旅遊 +」政策高度契合，為來自世界各地的遊客提供了難忘的一站式度假體驗，為奢華旅遊樹立新標杆。
附獲獎名單：
FAB Gold List 2024
- 澳門悦榕庄、銀河酒店、澳門麗思卡爾頓酒店、澳門銀河 萊佛士 —— FAB Gold Hotels
- 澳門銀河 萊佛士 —— FAB Gold Service
- 8½ Otto e Mezzo BOMBANA、鮨吉祥 宮川、風味居 —— FAB Gold Restaurants
- 澳門悦榕Spa —— FAB Gold Service、FAB Gold Spa
- 澳門麗思卡爾頓酒店 —— FAB Gold Service 、FAB Gold Spa、 FAB Gold Club Lounge、FAB Gold Bar、
- 8½ Otto e Mezzo BOMBANA、風味居、麗軒、尚坊、鮨吉祥 宮川 —— 澳門25家最佳餐廳
- 長廊酒吧、麥卡倫威士忌吧、麗思酒廊 —— 澳門10家最佳酒吧
- 澳門安達仕酒店 —— 2024中國百佳酒店
- 澳門銀河 萊佛士 —— 2024中國百佳酒店
- 澳門安達仕酒店 —— 年度藝術設計酒店
- 澳門銀河 萊佛士 —— 年度評審團大獎
- 澳門銀河 嘉佩樂 —— 2025最值得期待新開業酒店
- 風味居 —— 黑珍珠一鑽
- 8½ Otto e Mezzo BOMBANA —— 黑珍珠一鑽
- 8½ Otto e Mezzo BOMBANA —— 二星餐廳
- 風味居 —— 一星餐廳
- 麗軒 —— 一星餐廳
- 承 · 鐵板料理 —— 最佳新開業餐廳
- 銀河氹仔漁村 —— 年度十佳影響力餐廳
有關 「澳門銀河」 綜合度假城
「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城打造全世界最多元化的娛樂及綜合旅遊度假熱點。整個項目的總投資額高達430億港元，佔地110萬平方米，為澳門帶來嶄新的休閒娛樂設施。 「澳門銀河」雲集8家世界知名豪華酒店，包括澳門悦榕庄、「銀河酒店™」、澳門大倉酒店、澳門JW萬豪酒店、澳門麗思卡爾頓酒店、「百老匯酒店」、澳門銀河 萊佛士以及澳門安達仕酒店，共提供約5,000 間豪華客房、奢華套房及別墅。天浪淘園佔地75,000平方米，設有全球最長 575 米空中激流、能掀起1.5米人造海浪的空中衝浪池、全150米的白沙灘，以及澳門首個高達9米的刺激滑水天梯衝天激流。兩間五星級國際水療品牌─澳門悦榕SPA和澳門麗思卡爾頓水療中心讓賓客煥發心靈、徹底放鬆。
「澳門銀河」其他設施包括超過120個餐飲選擇，涵蓋米芝蓮星級體驗及地道美食，以多元風味、獨特體驗及頂級食材打造「舌尖品亞洲 峰味聚銀河」的餐飲享受。銀河時尚匯集合國際頂尖奢華品牌，禮遇非凡的悅心購物體驗，讓賓客一步到位選購全球追捧的經典及限量版名品，探索充滿驚喜亮點的名牌獨家限時店，享受尊尚的禮遇回饋及優惠購物賞。成為VIP更可尊享貼心的禮賓購物服務，獲邀參與專屬的大牌聯乘活動，奢華禮遇提昇至全新層次。矚目的時尚喜悦，在此一觸即發，令賓客變成潮流焦點所在。
「銀河影院」配備最頂尖的影音科技、超豪華舒適的配套，以及細心周到的服務，將身臨其境的影院體驗提昇到全新境界；以上海流金歲月為設計靈感的頂級娛樂聖殿【紅伶】，在華麗典雅的氛圍下呈獻醉人娛樂表演；悠然自足以傳統手法帶領賓客領略養生奧秘恢復活力。從「澳門銀河」穿過設有空調的行人天橋，90秒即可直達「澳門百老匯」，零距離體驗最地道的澳門特色及亞洲魅力。百老匯美食街搜羅了 35 種澳門及亞洲地道特色美食，從街頭小吃至老字號餐廳，每家店的招牌名菜都令人難忘。設有約2,500個座位的百老匯舞台匯聚世界級表演盛事。
「澳門銀河」備有獨特完善的活動場地，專業的服務團隊為賓客籌辦不同類型的會議展覽活動。銀河國際會議中心（GICC）為澳門會展業開啟新篇章，同時拓展集團在澳門的度假城版圖。其會展空間總面積達40,000平方米，並設有16,000座位、全澳最大的室内綜藝館——銀河綜藝館。
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