「澳門銀河」推出「老店情‧澳門味」系列 聯乘本地老字號創作傳統美食

澳門特別行政區 - 2025年4月28日 - 「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城擁有超過120間餐飲選擇，為來自四面八方的賓客呈現匠心獨運的美食。作為根植澳門的綜合度假城，「澳門銀河」一直致力推廣地道澳門風味，特別推出「老店情．澳門味」主題系列。系列透過與歷史悠久的本地品牌攜手合作，向代代相傳的美食文化致敬，進一步展示澳門作為「創意城市美食之都」的形象，同時支持本地中小企業的發展。與此同時，「澳門銀河」旗下多間餐廳近日亦相繼推出全新主題菜式及期間限定餐飲體驗，琳琅滿目的選擇定能滿足每位賓客的味蕾。



人氣茶餐廳「華嫂冰室」及著名的澳門百年老字號涼果醬料行「同益百花魁」共同呈獻「老店情．澳門味」主題系列。

該系列的揭幕由人氣茶餐廳「華嫂冰室」及著名的澳門百年老字號涼果醬料行「同益百花魁」共同呈現。華嫂冰室的廚師團隊以「同益百花魁」的產品入饌，創造出獨具特色的期間限定茶餐廳美食，包含五柳甜酸骨、豉油皇肉絲炒麵及家鄉紅燒肉軟豬，每一口都令人驚喜。此外，三款創意飲料特別融入「同益百花魁」的招牌涼果，分別是烏梅桑子養生茶、陳皮話梅梳打及龍鳳檸七，皆適合春夏的清新口味。



「澳門銀河」的餐飲體驗涵蓋北方菜、閩菜、川菜、粵菜等多種中國地方菜系，各中餐廳為食客精選上等茗茶佐餐。茶藝師團隊擁有深厚的中國茶文化造詣，並屢次在全國大賽中奪冠，技藝卓越。5月15日，「澳門銀河」將舉辦「茶香滿銀河工作坊及香茗晚宴」，由評茶師及全國評選大賽冠軍余梓謙領銜的茶飲研學工作坊，開啟一場茗茶養生之旅。賓客不僅可以品嚐由冠軍茶藝師精心製作茶品，還可以收穫基本的沖泡技巧以及不同品種茶葉知識。在百樂潮州酒樓舉辦的茶膳雅韻晚宴，將以明前西湖龍井冰茶、福州茉莉針皇、東方紅單叢、工夫茶—90年代六堡等八道美饌為搭配，並在每道菜中融合老香黃、鐵觀音、安吉白茶、茉莉花茶、老菜脯及玫瑰花茶，讓賓客在活動中品茗、研學、制茶、賞味，盡享茶道雅趣。



5月15日，「澳門銀河」將舉辦「茶香滿銀河工作坊及香茗晚宴」，由評茶師及全國評選大賽冠軍余梓謙領銜的茶飲研學工作坊，開啟一場茗茶養生之旅。

「澳門銀河」的莆田餐廳，為這個享譽全球的閩菜品牌賦予奢華的新詮釋。主廚伍文健秉承閩菜傳統，精心挑選當季食材，為顧客呈現多款美味佳餚。當季招牌菜包括永安黃椒家燒花膠，搭配香辣的黃椒醬，口感圓潤；古法油浸黃皮筍殼魚外酥內嫩，風味獨特；福建老酒熟醉蝦則以老酒腌製，口感滑嫩；泉州薑母鴨香氣四溢，滋補養身；同安封肉經過十二小時慢燉，鮮香濃郁。餐廳亦提供獨家菜式及東南亞風味創意美饌，環境典雅，致力為客人打造尊貴而溫馨的用餐體驗。



「澳門銀河」莆田餐廳的主廚伍文健秉承閩菜傳統，精心挑選當季食材，為顧客呈現多款美味佳餚。福建老酒熟醉蝦（圖）是當季一道招牌菜式。

同樣位於澳門大倉酒店的「奈和美」從現在起至5月28日，推出全新櫻花下午茶，呈現味覺與視覺的雙重盛宴。甜點部分，櫻花的淡雅與水蜜桃的清新、抹茶的微苦交織出獨特風味；櫻桃蜜餞櫻花茶蛋糕，融合茶香與果香的二重奏；水信玄餅在舌尖輕盈化開，每一口都是春日的溫柔。鹹點以頂級食材為基底，鮮嫩多汁的A5和牛壽司、清新爽口的金槍魚碎壽司卷、細膩柔滑的海膽玉子燒，以及獨特風味的櫻花蝦多士，共同勾勒出春日的味覺畫卷。搭配一杯精選咖啡或茶飲，讓春日午後細品粉色夢幻的和風下午茶，感受春日浪漫。



位於澳門大倉酒店的「奈和美」從現在起至5月28日，推出全新櫻花下午茶，呈現味覺與視覺的雙重盛宴。

