「澳門銀河」推出「老店情‧澳門味」系列 聯乘本地老字號創作傳統美食

澳門特別行政區 - 2025年4月28日 - 「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城擁有超過120間餐飲選擇，為來自四面八方的賓客呈現匠心獨運的美食。作為根植澳門的綜合度假城，「澳門銀河」一直致力推廣地道澳門風味，特別推出「老店情．澳門味」主題系列。系列透過與歷史悠久的本地品牌攜手合作，向代代相傳的美食文化致敬，進一步展示澳門作為「創意城市美食之都」的形象，同時支持本地中小企業的發展。與此同時，「澳門銀河」旗下多間餐廳近日亦相繼推出全新主題菜式及期間限定餐飲體驗，琳琅滿目的選擇定能滿足每位賓客的味蕾。
該系列的揭幕由人氣茶餐廳「華嫂冰室」及著名的澳門百年老字號涼果醬料行「同益百花魁」共同呈現。華嫂冰室的廚師團隊以「同益百花魁」的產品入饌，創造出獨具特色的期間限定茶餐廳美食，包含五柳甜酸骨、豉油皇肉絲炒麵及家鄉紅燒肉軟豬，每一口都令人驚喜。此外，三款創意飲料特別融入「同益百花魁」的招牌涼果，分別是烏梅桑子養生茶、陳皮話梅梳打及龍鳳檸七，皆適合春夏的清新口味。
「澳門銀河」的餐飲體驗涵蓋北方菜、閩菜、川菜、粵菜等多種中國地方菜系，各中餐廳為食客精選上等茗茶佐餐。茶藝師團隊擁有深厚的中國茶文化造詣，並屢次在全國大賽中奪冠，技藝卓越。5月15日，「澳門銀河」將舉辦「茶香滿銀河工作坊及香茗晚宴」，由評茶師及全國評選大賽冠軍余梓謙領銜的茶飲研學工作坊，開啟一場茗茶養生之旅。賓客不僅可以品嚐由冠軍茶藝師精心製作茶品，還可以收穫基本的沖泡技巧以及不同品種茶葉知識。在百樂潮州酒樓舉辦的茶膳雅韻晚宴，將以明前西湖龍井冰茶、福州茉莉針皇、東方紅單叢、工夫茶—90年代六堡等八道美饌為搭配，並在每道菜中融合老香黃、鐵觀音、安吉白茶、茉莉花茶、老菜脯及玫瑰花茶，讓賓客在活動中品茗、研學、制茶、賞味，盡享茶道雅趣。
「澳門銀河」的莆田餐廳，為這個享譽全球的閩菜品牌賦予奢華的新詮釋。主廚伍文健秉承閩菜傳統，精心挑選當季食材，為顧客呈現多款美味佳餚。當季招牌菜包括永安黃椒家燒花膠，搭配香辣的黃椒醬，口感圓潤；古法油浸黃皮筍殼魚外酥內嫩，風味獨特；福建老酒熟醉蝦則以老酒腌製，口感滑嫩；泉州薑母鴨香氣四溢，滋補養身；同安封肉經過十二小時慢燉，鮮香濃郁。餐廳亦提供獨家菜式及東南亞風味創意美饌，環境典雅，致力為客人打造尊貴而溫馨的用餐體驗。
同樣位於澳門大倉酒店的「奈和美」從現在起至5月28日，推出全新櫻花下午茶，呈現味覺與視覺的雙重盛宴。甜點部分，櫻花的淡雅與水蜜桃的清新、抹茶的微苦交織出獨特風味；櫻桃蜜餞櫻花茶蛋糕，融合茶香與果香的二重奏；水信玄餅在舌尖輕盈化開，每一口都是春日的溫柔。鹹點以頂級食材為基底，鮮嫩多汁的A5和牛壽司、清新爽口的金槍魚碎壽司卷、細膩柔滑的海膽玉子燒，以及獨特風味的櫻花蝦多士，共同勾勒出春日的味覺畫卷。搭配一杯精選咖啡或茶飲，讓春日午後細品粉色夢幻的和風下午茶，感受春日浪漫。
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「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城打造全世界最多元化的娛樂及綜合旅遊度假熱點。整個項目的總投資額高達430億港元，佔地110萬平方米，為澳門帶來嶄新的休閒娛樂設施。 「澳門銀河」雲集8家世界知名豪華酒店，包括澳門悦榕庄、「銀河酒店™」、澳門大倉酒店、澳門JW萬豪酒店、澳門麗思卡爾頓酒店、「百老匯酒店」、澳門銀河 萊佛士以及澳門安達仕酒店，共提供約5,000 間豪華客房、奢華套房及別墅。天浪淘園佔地75,000平方米，設有全球最長 575 米空中激流、能掀起1.5米人造海浪的空中衝浪池、全150米的白沙灘，以及澳門首個高達9米的刺激滑水天梯衝天激流。兩間五星級國際水療品牌─澳門悦榕SPA和澳門麗思卡爾頓水療中心讓賓客煥發心靈、徹底放鬆。
「澳門銀河」其他設施包括超過120個餐飲選擇，涵蓋米芝蓮星級體驗及地道美食，以多元風味、獨特體驗及頂級食材打造「舌尖品亞洲 峰味聚銀河」的餐飲享受。銀河時尚匯集合國際頂尖奢華品牌，禮遇非凡的悅心購物體驗，讓賓客一步到位選購全球追捧的經典及限量版名品，探索充滿驚喜亮點的名牌獨家限時店，享受尊尚的禮遇回饋及優惠購物賞。成為VIP更可尊享貼心的禮賓購物服務，獲邀參與專屬的大牌聯乘活動，奢華禮遇提升至全新層次。矚目的時尚喜悦，在此一觸即發，令賓客變成潮流焦點所在。
「銀河影院」配備最頂尖的影音科技、超豪華舒適的配套，以及細心周到的服務，將身臨其境的影院體驗提升到全新境界；以上海流金歲月為設計靈感的頂級娛樂聖殿【紅伶】，在華麗典雅的氛圍下呈獻醉人娛樂表演；悠然自足以傳統手法帶領賓客領略養生奧秘恢復活力。從「澳門銀河」穿過設有空調的行人天橋，90秒即可直達「澳門百老匯」，零距離體驗最地道的澳門特色及亞洲魅力。百老匯美食街搜羅了 35 種澳門及亞洲地道特色美食，從街頭小吃至老字號餐廳，每家店的招牌名菜都令人難忘。設有約2,500個座位的百老匯舞台匯聚世界級表演盛事。
「澳門銀河」備有獨特完善的活動場地，專業的服務團隊為賓客籌辦不同類型的會議展覽活動。銀河國際會議中心（GICC）為澳門會展業開啟新篇章，同時拓展集團在澳門的度假城版圖。其會展空間總面積達40,000平方米，並設有16,000座位、全澳最大的室内綜藝館——銀河綜藝館。
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