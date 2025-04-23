「澳門銀河」攜手SCMP Live呈獻「資本洞見論壇」碰撞思想火花

頂級專家陣容雲集銀河國際會議中心，共議未來財富策略

4月16日下午，由「澳門銀河™」主辦，攜手媒體合作夥伴SCMP Live共同呈獻的「資本洞見論壇」於銀河國際會議中心成功舉行。

此次論壇聚焦人工智能、藝術、清潔能源與數字資產等領域，為現場逾60位投資者提供極具前瞻性且實用的財富策略。

銀河國際會議中心是矚目亞洲的嶄新會展娛樂地標，不僅為澳門會展業開啟新篇章，同時拓展銀河娛樂集團在澳門的度假城版圖。

澳門特別行政區 - 2025年4月23日 - 由「澳門銀河™」主辦，攜手媒體合作夥伴《南華早報》旗下的SCMP Live平台共同呈獻的「資本洞見論壇」於16日下午在銀河國際會議中心圓滿舉行。全球金融市場面臨前所未有的挑戰，瞬息萬變，對於投資者而言，提前洞察財富管理新趨勢並發掘潛在機遇顯得尤為關鍵。此次論壇以「在新紀元，為中國投資者打造財富策略」為主題，十名全球頂尖投資專家、業界翹楚與思想領袖濟濟一堂，以全球視角，圍繞引領未來財富的五大前沿領域——人工智能、藝術、清潔能源與數字資產等，為現場投資者提供了前瞻性的觀點和切實可行的策略。論壇首先聚焦宏觀格局，《南華早報》執行主編鄭尚任與麥肯錫全球資深董事合夥人、麥肯錫中國區主席倪以理，從多元維度解析全球貨幣政治與地緣秩序共振下的投資趨勢與機遇。隨後，香港投資推廣署創新及科技總裁黃煒卓和戈壁創投董事總經理李冠樂深入探討了人工智慧的快速崛起如何改變中國消費者行為並重塑傳統產業，為投資者在充滿活力的科技市場中抓住新興機會提供寶貴的洞見。SCMP Plus高級製作編輯杜綺雲及Consensus主席、Bullish高級副總裁兼集團業務發展主管劉德豪則引領與會者深入探索Web3世界，剖析數字資產配置的邏輯及未來發展方向；獨立藝術顧問和拍賣師郭心怡和典亞藝博創辦人及聯席主席黑國強則從藝術品銷售的數字革命到新一代收藏家的藝術偏好，深入淺出地解析藝術投資的市場趨勢，幫助投資者在快速變動的環境中，找到具有韌性的「另類資產」配置策略。最後，香港科技大學環境研究所首席發展顧問陸恭蕙教授與安永會計事務所合夥人陳奕新共同聚焦清潔能源賽道，解讀在中國可再生能源領域宏大目標主導下的政策紅利與投資藍海。繼3月「澳門銀河」與SCMP Learn聯合舉辦Parents' Talk家長講座引發熱烈討論，是次論壇延續了雙方在投資行業充滿挑戰之際為投資者提供未來財富策略。展望未來，「澳門銀河」將繼續舉辦更多此類高端會議活動，與《南華早報》等機構和思想領袖們一道將全球頂尖對話帶到澳門乃至大灣區。此外，與《南華早報》的這一里程碑式合作，將繼續提升「澳門銀河」在推動世界級對話和文化交流方面的作用，並推動澳門會展業邁向新紀元。