「澳門銀河」攜手SCMP Live呈獻「資本洞見論壇」碰撞思想火花

頂級專家陣容雲集銀河國際會議中心，共議未來財富策略澳門特別行政區 - 2025年4月23日 - 由「澳門銀河™」主辦，攜手媒體合作夥伴《南華早報》旗下的SCMP Live平台共同呈獻的「資本洞見論壇」於16日下午在銀河國際會議中心圓滿舉行。全球金融市場面臨前所未有的挑戰，瞬息萬變，對於投資者而言，提前洞察財富管理新趨勢並發掘潛在機遇顯得尤為關鍵。此次論壇以「在新紀元，為中國投資者打造財富策略」為主題，十名全球頂尖投資專家、業界翹楚與思想領袖濟濟一堂，以全球視角，圍繞引領未來財富的五大前沿領域——人工智能、藝術、清潔能源與數字資產等，為現場投資者提供了前瞻性的觀點和切實可行的策略。
論壇首先聚焦宏觀格局，《南華早報》執行主編鄭尚任與麥肯錫全球資深董事合夥人、麥肯錫中國區主席倪以理，從多元維度解析全球貨幣政治與地緣秩序共振下的投資趨勢與機遇。隨後，香港投資推廣署創新及科技總裁黃煒卓和戈壁創投董事總經理李冠樂深入探討了人工智慧的快速崛起如何改變中國消費者行為並重塑傳統產業，為投資者在充滿活力的科技市場中抓住新興機會提供寶貴的洞見。SCMP Plus高級製作編輯杜綺雲及Consensus主席、Bullish高級副總裁兼集團業務發展主管劉德豪則引領與會者深入探索Web3世界，剖析數字資產配置的邏輯及未來發展方向；獨立藝術顧問和拍賣師郭心怡和典亞藝博創辦人及聯席主席黑國強則從藝術品銷售的數字革命到新一代收藏家的藝術偏好，深入淺出地解析藝術投資的市場趨勢，幫助投資者在快速變動的環境中，找到具有韌性的「另類資產」配置策略。最後，香港科技大學環境研究所首席發展顧問陸恭蕙教授與安永會計事務所合夥人陳奕新共同聚焦清潔能源賽道，解讀在中國可再生能源領域宏大目標主導下的政策紅利與投資藍海。
繼3月「澳門銀河」與SCMP Learn聯合舉辦Parents' Talk家長講座引發熱烈討論，是次論壇延續了雙方在投資行業充滿挑戰之際為投資者提供未來財富策略。
展望未來，「澳門銀河」將繼續舉辦更多此類高端會議活動，與《南華早報》等機構和思想領袖們一道將全球頂尖對話帶到澳門乃至大灣區。此外，與《南華早報》的這一里程碑式合作，將繼續提升「澳門銀河」在推動世界級對話和文化交流方面的作用，並推動澳門會展業邁向新紀元。
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「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城打造全世界最多元化的娛樂及綜合旅遊度假熱點。整個項目的總投資額高達430億港元，佔地110萬平方米，為澳門帶來嶄新的休閒娛樂設施。「澳門銀河」雲集8家世界知名豪華酒店，包括澳門悦榕庄、「銀河酒店™」、澳門大倉酒店、澳門JW萬豪酒店、澳門麗思卡爾頓酒店、「百老匯酒店」、澳門銀河 萊佛士以及澳門安達仕酒店，共提供約5,000 間豪華客房、奢華套房及別墅。天浪淘園佔地75,000平方米，設有全球最長575米空中激流、能掀起1.5米人造海浪的空中衝浪池、全長150米的白沙灘，以及澳門首個高達9米的刺激滑水天梯衝天激流。兩間五星級國際水療品牌——澳門悦榕SPA和澳門麗思卡爾頓水療中心讓賓客煥發心靈、徹底放鬆。
「澳門銀河」其他設施包括超過120個餐飲選擇，涵蓋米芝蓮星級體驗及地道美食，以多元風味、獨特體驗及頂級食材打造「舌尖品亞洲 峰味聚銀河」的餐飲享受。銀河時尚匯集合國際頂尖奢華品牌，禮遇非凡的悅心購物體驗，讓賓客一步到位選購全球追捧的經典及限量版名品，探索充滿驚喜亮點的名牌獨家限時店，享受尊尚的禮遇回饋及優惠購物賞。成為VIP更可尊享貼心的禮賓購物服務，獲邀參與專屬的大牌聯乘活動，奢華禮遇提升至全新層次。矚目的時尚喜悦，在此一觸即發，令賓客變成潮流焦點所在。
極具規模的 3D影城「銀河影院」設有10間影院，以4K鐳射映畫打造無可比擬的電影體驗；以上海流金歲月為設計靈感的頂級娛樂聖殿【紅伶】，在華麗典雅的氛圍下呈獻醉人娛樂表演；悠然自足以傳統手法帶領賓客領略養生奧秘恢復活力。從「澳門銀河」穿過設有空調的行人天橋，90秒即可直達「澳門百老匯」，零距離體驗最地道的澳門特色及亞洲魅力。百老匯美食街搜羅了35種澳門及亞洲地道特色美食，從街頭小吃至老字號餐廳，每家店的招牌名菜都令人難忘。設有約2,500個座位的百老匯舞台匯聚世界級表演盛事。
「澳門銀河」備有獨特完善的活動場地，專業的服務團隊為賓客籌辦不同類型的會議展覽活動。銀河國際會議中心（GICC）亦將為澳門會展業開啟新篇章，同時拓展集團在澳門的度假城版圖。其會展空間總面積達40,000平方米，並設有16,000座位、全澳最大的室内綜藝館——銀河綜藝館。
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