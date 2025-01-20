「澳門銀河」新春首展華麗揭幕 《盤滿缽滿：願望Boom and Bloom》獨家呈獻 大灣區潮流IP首度聯名藝術品

澳門特別行政區 - 2025年1月20日 - 在充滿希望與喜悅的一月，「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城（下稱「澳門銀河」）內的銀河藝萃化身成為藝術樂園。由銀河娛樂集團（下稱「銀娛」）主辦的《盤滿缽滿：願望Boom and Bloom》潮流藝術展今日於此舉行盛大的開幕典禮。該展覽匯聚粵港澳大灣區的藝術界精英，獨家首次呈現深圳潮流藝術家陳睿與澳門藝術家、澳門文化傳播大使劉欣珏兩大人氣IP聯名創作藝術品，由來自中國香港的知名「藝術推手」莫偉康擔綱策劃，共鑄一場充滿創新與趣味的中華文化盛宴，在節日獻上鴻運祝福。 澳門特別行政區政府文化局副局長鄭繼明（中）、澳門特別行政區政府旅遊局旅遊產品及活動廳廳長司徒琳麗（左三）、策展人莫偉康（右一）、80後深圳藝術家陳睿（右二）、90後澳門藝術家劉欣珏（左一），以及銀河娛樂集團企業事務董事林志成（右三）、銀河娛樂集團零售部行政副總裁黃興齡（左二）等嘉賓出席《盤滿砵滿：願望Boom and Bloom》展覽揭幕典禮，共同見證及慶賀該城中藝術盛事。





此次展覽得到澳門特別行政區政府文化局和澳門特別行政區政府旅遊局的充分支持。澳門特別行政區政府文化局副局長鄭繼明和澳門特別行政區政府旅遊局旅遊產品及活動廳廳長司徒琳麗作為主禮嘉賓出席開幕禮，策展人莫偉康、80後深圳藝術家陳睿、90後澳門藝術家劉欣珏，以及銀河娛樂集團企業事務董事林志成和銀河娛樂集團零售部行政副總裁黃興齡出席活動，一同見證和慶祝該城中藝術盛事的揭幕。開幕當天，主辦方特別為澳門的學生們安排一場與藝術家們面對面的分享會。藝術家們不僅傾授是次創作的理念與過程，還延申至各自IP在各個領域的合作案例。





黃興齡在致辭中表示：「銀河藝萃持續發掘本澳並引進國際藝術家經典作品，透過呈現優質的展覽發揮『旅遊+文化』的聯動效應，積極推動大灣區的文化藝術創新與交流。在這辭舊迎新的美好時節，我們將粵港澳地區強大的藝術新生力量匯集於《盤滿缽滿：願望Boom and Bloom》為澳門市民及來自全球各地的遊客獻上充滿中華文化韻味的藝術盛宴，共同開啟2025年的璀璨篇章。」











策展人莫偉康、澳門藝術家劉欣珏、深圳藝術家陳睿攜手，將藝術IP——「祈願娃娃」與「搖錢樹」首度融合。 在萬象更新的新春佳節來臨之際，《盤滿缽滿：願望Boom and Bloom》是「澳門銀河」迎春系列活動的一大亮點。來自中國香港的知名「藝術推手」莫偉康創造性地將佔地超過6,500平方尺的銀河藝萃打造成傳統中式園林展覽場景，將劉欣珏的「祈願娃娃」與陳睿的「搖錢樹」首次聯袂創作的藝術品置於其中，既有亭台樓閣、軒榭廊舫，又有粉牆黛瓦、假山流水，還有鮮花綠竹，營造出鬧中取靜、曲折幽深之感。





在開幕式上，策展人和兩位藝術家均向澳門特區政府和銀河娛樂集團的大力支持表達感謝。陳睿分享此次聯合創作的藝術理念，即以波普藝術的創意手法，結合乃年輕人喜愛的潮流表達方式，重新詮釋中國傳統的新春祝福文化。他期待：「這不僅是一次視覺與藝術的盛宴，更是一次文化傳承的旅程。」劉欣珏介紹專為此次展覽創作的全新祈福系列IP形象，她說：「搖錢樹和願望娃娃的結合，希望呈現出富有愛心和財富寓意的概念。」莫偉康則肯定了銀娛支持藝術的表率作用，此次展覽兼具觀賞性和娛樂性，不僅為藝術家「授人以漁」，同時為觀展的藝術迷「授人以娛樂」。







陳睿的「搖錢樹」以一顆招財的松樹為核心，代表着財富與自然的和諧共生，以及金錢管理的重要性。同時以不倒翁的形式手法，鼓勵年輕人保持良好心態，在忙碌的鬧市生活中尋求心靈的慰藉並對生活有所期盼。劉欣珏則透過「祈願娃娃」表達對追逐夢想的深刻理解。兩位藝術家此次聯手創作的全新祈福IP形象，如黃金搖錢樹、鴻運榕、元寶松等，将願望娃娃與好運榕結合，更融入澳門本土蓮花元素，以生動活潑、深入淺出的表達形式，將中國傳統文化中具有吉祥寓意的符號及元素與現代設計巧妙融合，不僅展現了本地文化的獨特魅力，更激發年輕一代對藝術的濃厚興趣，讓更多年輕觀眾在觀展及互動過程中聆聽傳統與現代的對話。





藝術靈感在銀河迸發









此次展出由銀娛獨家委約且於澳門首次發布的三件主題創作藝術品——《盤滿砵滿》、《珠光寶氣》及《紫氣東來》。 值得一提的是，這次展覽將展出銀娛獨家委約且於澳門首次發布的三件「盤滿缽滿」主題藝術品，以及五件「搖錢樹」系列展品。三款為此次展覽獨家設計的藝術作品尤其以精巧設計和吉祥寓意尤其引人矚目 ——「珠光寶氣」以象徵財富的珍珠與金幣為主打元素，打造金光璀璨的「鴻運榕」與吸金版「祈願娃娃」，寓意新的一年珠光寶氣、滿堂富貴。「盤滿缽滿」融入金元寶等財富圖騰，搖動黃金搖錢樹即能收穫金元寶，賓客可由此祈求新年逢搖生金、財源滾滾。「紫氣東來」則巧妙運用愛心與金錢符號，並結合澳門標誌性的蓮花元素，呈現心意版「元寶松」與「祈願娃娃」，寄託新一年紫氣東來、福運「蓮蓮」的美好祝願。









銀河藝萃首度開設藝術商店，陳列出藝術家極具巧思的文創作品及限量版盲盒供賓客隨意選購。 即日起至3月9日，「銀河藝萃」將搖身化身為璀璨奪目的藝術樂園，賓客可盡情探索和暢遊。還有因應本次展覽而首度開設的藝術商店，陳列出藝術家極具巧思的文創作品及限量版盲盒供賓客隨意選購，將「祈願娃娃」和「搖錢樹」的精美周邊帶回家為新年添福添運。另外還設有互動拍照打卡區以及定期舉辦的藝術工作坊，帶來獨一無二的沉浸式藝術體驗，務求為每一位觀眾締造全方位的藝術盛宴。









開幕當天下午，藝術家們與來自澳門高校的學子們展開一場別開生面的分享會。 銀娛秉持「文化＋藝術」理念，致力於推動大灣區藝術交流，打造銀河藝萃這個展示當代藝術作品及舉辦藝術互動的空間。自2021年7月開幕以來，銀河藝萃舉辦了一系列的個展和群展，涵蓋了各種藝術形式和主題，包括駐場壁畫藝術家的現場繪畫、數字和沉浸式藝術體驗的IP裝置、電影攝影和大型裝置藝術，深受各界歡迎，展示了澳門本地、香港和海外藝術家的作品，成為銀娛發展藝術和文化領域的關鍵平台，同時助力澳門特別行政區政府推動城市旅遊多元化。





盤滿缽滿：願望與再生的藝術之旅》展覽信息：



日期：即日起至2025年3月9日10am-10pm（免費入場）



地點：「澳門銀河」銀河時尚匯1樓，「銀河藝萃」