「澳門銀河™」榮譽呈獻安德烈‧波伽利演唱會 震撼上演

史詩級演出撼動銀河綜藝館 「上帝美聲」叩響觀衆心弦

史上最受歡迎的男高音歌唱家安德烈‧波伽利在銀河綜藝館深情開唱，引領觀眾走進充滿魔力的音樂世界。

(照片來源: Luca Rossetti) 安德烈‧波伽利與著名指揮家卡羅‧貝尼尼、長笛演奏家安德烈‧葛米涅利、女高音瑪麗安‧巴蒂斯泰利等世界級音樂家合作，為觀眾帶來震撼人心的音樂表演。

(照片來源: Luca Rossetti) 安德烈‧波伽利與兒子馬提歐‧波伽利同台演唱，溫馨瞬間感動全場。

(照片來源: Luca Rossetti) 艾美‧曼福德美妙絕倫的歌聲令觀眾陶醉。

(照片來源: Luca Rossetti) 「澳門銀河™」榮譽呈獻安德烈‧波伽利演唱會，來自全國各地乃至亞太地區的歌迷齊聚澳門奔赴這「一生一次的音樂朝聖之旅」，現場座無虛席。

澳門特別行政區 - 2025年4月2日 - 澳門文化娛樂新地標——銀河綜藝館於3月29日晚迎來了史上最受歡迎男高音安德烈‧波伽利（Andrea Bocelli）的澳門首個個人演唱會，這場備受期待的音樂盛宴由「澳門銀河™」榮譽呈獻，在觀眾的熱烈掌聲和歡呼聲中圓滿落幕。來自全國各地乃至亞太地區的歌迷齊聚澳門奔赴這「一生一次的音樂朝聖之旅」，現場座無虛席。長達125分鐘的演唱會彷彿一場酣暢淋漓的感官洗禮，帶領觀眾跨越古典與流行音樂的邊界，見證一場難忘而獨特的音樂傳奇。安德烈‧波伽利作為首位登臨銀河綜藝館的男高音歌唱家，此次演出暌違九年再饗亞洲歌迷，具有多重里程碑意義，安德烈‧波伽利為此次演出精心定製歌單，並以無與倫比的「上帝美聲」征服了全場觀眾。此次音樂會由享譽全球的著名指揮家卡羅‧貝尼尼（Carlo Bernini）執棒，長笛演奏家安德烈‧葛米涅利（Andrea Griminelli）與女高音瑪麗安‧巴蒂斯泰利（Mariam Battistelli）傾情加盟，實屬難得一遇的頂尖演出陣容。特別嘉賓——知名女歌手艾美‧曼福德（Amy Manford）與安德烈‧波伽利之子馬提歐‧波伽利（Matteo Bocelli）的驚喜登場，更是為演唱會增添了溫情與感動。此次演唱會分為兩部分，第一部分以古典歌劇為主，安德烈‧波伽利演繹了威爾第與普契尼等殿堂級音樂大師的傳世作品選段，包括《弄臣》中的《善變的女人》、《蝴蝶夫人》中的《再見吧，可愛的家》以及《茶花女》中的《飲酒歌》等。每一首經典曲目的演繹都展現了其深厚的歌劇功底與極致的情感表達，使銀河綜藝館瞬間化身意大利歌劇院的絢麗殿堂，引領觀眾沉浸其中。第二部分則涵蓋了跨界流行經典。從著名電影配樂大師埃尼奧‧莫里康納（Ennio Morricone）的美國主題電影組曲，到《祈禱》、《我心永恆》等廣為傳唱的流行經典，安德烈‧波伽利宛如吟遊詩人，藉由音樂娓娓道來動人心弦的故事，創造一個個令人陶醉的音樂瞬間。最後，安德烈‧波伽利再度演繹與莎拉‧布萊曼（Sarah Brightman）合作的經典之作《大地之歌》，為這場激蕩心靈的音樂饗宴更添色彩。全晚的高潮當數馬提歐‧波伽利現身舞台，全場觀眾皆爆發驚喜的笑容和如雷的掌聲。父子倆的同台合唱更是完美展現了音樂藝術的偉大傳承——他們擁有如出一轍的天籟聲線，馬提歐‧波伽利更完美繼承了父親對音樂的精準詮釋和情感表達。父子倆共同演繹的《照亮我》將現場氣氛推至高潮，兩人的歌聲交織在一起，仿佛跨越時代的音符，將愛與希望傳遞給每一位聽眾。這一刻，舞台上的光芒不僅照亮了波伽利家族的音樂傳奇，也點亮了所有在場觀眾的心。最後，安德烈‧波伽利三度安哥為現場依依不捨的觀眾送上《告別時刻》、《完美無瑕》及《今夜無人入睡》，完美結束閃亮的一夜。演唱會結束後，安德烈‧波伽利深情地向觀眾表達感謝之情，並表示澳門的熱情與美麗給他留下了深刻的印象。他期待未來能夠再度來到這個充滿活力的城市，與這裡的觀眾分享音樂的美好。銀河綜藝館亦再次證明了其作為國際頂級演出場地的實力——場館精妙的舞台設計和先鋒科技設備，使得安德烈‧波伽利的「上帝美聲」在這裡縈繞不絕，餘韻無窮，為音樂愛好者呈獻了一場難忘的視聽盛宴。未來，「澳門銀河」將繼續引入更多國際化的演藝盛事，為市民及遊客帶來更多高品質的文化藝術體驗，進一步鞏固澳門作為國際「演藝之都」的地位。