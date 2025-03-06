「澳門銀河™」榮譽呈獻–周華健【少年俠客】巡迴演唱會五一限定篇–澳門站 門票即將開售 「國民歌王」五月黃金周於銀河綜藝館重溫武俠夢

澳門特別行政區 - 2025年3月6日 - 華語樂壇傳奇歌手周華健將於今年5月3日攜【少年俠客】巡迴演唱會震撼回歸澳門，選址於澳門最大的室內綜藝館——銀河綜藝館舉辦，並由「澳門銀河™」榮譽呈獻，門票將於3月12日上午11時正式開售。這場演唱會不僅將回顧他輝煌的音樂旅程，還將向青春與俠義精神致敬，為歌迷打造一個充滿江湖氣息的音樂盛宴。
周華健曾被譽為「國民歌王」，他的人氣曾席捲整個東亞華語地區，他的歌曲廣為傳唱。經典值得一再聆聽，此次澳門站將延續輝煌，以【少年俠客】雙主題演唱會，引領觀眾如同翻開一本小說，踏上音樂之旅。上卷展現新時期的經典武俠，周華健將化身「俠客」，帶領觀眾領略江湖的豪情。下卷則帶來至今仍然動人的好歌，此次演唱會，周華健不僅將經典曲目《風雨無阻》、《孤枕難眠》、《讓我歡喜讓我憂》、《愛相隨》、《花心》、《朋友》等一夜唱盡，同時也將帶來他自身領悟的全新作品，喚醒不同時代歌迷內心深處的共鳴。
整體舞台設計將配合上下卷展現截然不同的效果，現代武俠奇觀與日常音樂場景交錯，極致線條與虛實元素變換，獨特的燈光效果將銀河綜藝館的舞台打造成一個充滿江湖氣息的音樂世界。令觀眾彷彿欣賞兩場演唱會，體驗雙面周華健，史無前例感受雙倍的心意與精彩。
銀河綜藝館擁有16,000個座位，無論是世界級巡迴演唱會，還是令人熱血沸騰的搏擊之夜，都為觀眾帶來前所未有的體驗。頂尖音響設備及無視覺遮擋設計，為觀眾創造360度全方位視聽享受，高清播放技術更可把震撼盛事帶到綜藝館的每個角落。5月3日，奔赴與周華健的江湖之約，在「澳門銀河」世界級奢華綜合度假城度過一個酣暢淋漓的武俠之夜。
「澳門銀河™」榮譽呈獻－周華健【少年俠客】巡迴演唱會 – 澳門站
| 時間：
| 2025年5月3日（六）20:00
| 地點：
| 銀河綜藝館
| 門票價格：
| 港幣/澳門幣/人民幣：1,288 / 1,028 / 788 / 588 / 468
*結算貨幣以購票平台為準
| 售票時間：
| 2025年3月12日上午11時
| 購票途徑：
| 銀河票務https://www.galaxyticketing.com/hant/#/allEvents/detail?projectId=50000000350012
大麥https://detail.damai.cn/item.htm?id=896159580797
貓眼http://dpurl.cn/K8QjKSzz
uutix https://www.uutix.com/detail?pId=2386
Trip.com https://hk.trip.com/travel-guide/trip-events/150014616?locale=zh-HK&curr=HKD
Ctrip https://sdp.ctrip.com/?w4O81do1648
Cityline https://shows.cityline.com/tc/2025/wakinchau.html
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