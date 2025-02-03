《「澳門銀河™」榮譽呈獻FWD富衛保險冠名贊助–張學友60+巡迴演唱會 澳門》 今年6月於銀河綜藝館凱旋歸來

澳門特別行政區 - 2025年2月3日 - 華語樂壇「歌神」張學友，經歷近40年的輝煌音樂生涯，今日宣布其第十個個人演唱會——《「澳門銀河™」榮譽呈獻FWD富衛保險冠名贊助–張學友60+巡迴演唱會 澳門》，將於今年6月重臨「演藝之都」澳門。本次演出選址於全澳最大的銀河綜藝館，將為廣大樂迷帶來極具視聽享受的舞台表演。
張學友的演唱會歷史輝煌，屢創佳績。自1995年《友學友演唱會》的100場，到2007年《學友光年演唱會》的105場，及2010年《張學友1/2世紀演唱會》的146場，再到2016年《學友經典演唱會》的233場，他的演出場次不斷刷新紀錄。如今，《張學友60+巡迴演唱會》已經演出212場，在接下來的演出場次，將持續發放他的音樂魅力與影響力。每場演唱會，張學友都不斷挑戰自我，嘗試不同的表現形式，展現出不畏艱難的毅力和力求完美的精神，這使他成為華語樂壇的質量指標。經過全球超過212場的精彩演出，再次回到這次巡演的起點澳門，象徵著音樂與激情的重聚。
《「澳門銀河™」榮譽呈獻FWD富衛保險冠名贊助–張學友60+巡迴演唱會 澳門》，將如主視覺元素「水」所象徵的那般，展現張學友60+年華後的無限可能性，以及他和團隊力求完美的世界級舞台製作。這場演唱會不僅是一場視聽盛宴，更是一場心靈的共鳴，期待與廣大樂迷共同分享這份音樂的感動。
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「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城打造全世界最多元化的娛樂及綜合旅遊度假熱點。整個項目的總投資額高達430億港元，佔地110萬平方米，為澳門帶來嶄新的休閒娛樂設施。「澳門銀河」雲集8家世界知名豪華酒店，包括澳門悦榕庄、「銀河酒店™」、澳門大倉酒店、澳門JW萬豪酒店、澳門麗思卡爾頓酒店、「百老匯酒店」、澳門銀河 萊佛士以及澳門安達仕酒店，共提供約5,000 間豪華客房、奢華套房及別墅。天浪淘園佔地75,000平方米，設有全球最長575米空中激流、能掀起1.5米人造海浪的空中衝浪池、全長150米的白沙灘，以及澳門首個高達9米的刺激滑水天梯衝天激流。兩間五星級國際水療品牌——澳門悦榕SPA和澳門麗思卡爾頓水療中心讓賓客煥發心靈、徹底放鬆。
「澳門銀河」其他設施包括超過120個餐飲選擇，涵蓋米芝蓮星級體驗及地道美食，以多元風味、獨特體驗及頂級食材打造「舌尖品亞洲 峰味聚銀河」的餐飲享受。銀河時尚匯集合國際頂尖奢華品牌，禮遇非凡的悅心購物體驗，讓賓客一步到位選購全球追捧的經典及限量版名品，探索充滿驚喜亮點的名牌獨家限時店，享受尊尚的禮遇回饋及優惠購物賞。成為VIP更可尊享貼心的禮賓購物服務，獲邀參與專屬的大牌聯乘活動，奢華禮遇提升至全新層次。矚目的時尚喜悦，在此一觸即發，令賓客變成潮流焦點所在。
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「澳門銀河」備有獨特完善的活動場地，專業的服務團隊為賓客籌辦不同類型的會議展覽活動。銀河國際會議中心（GICC）亦將為澳門會展業開啟新篇章，同時拓展集團在澳門的度假城版圖。其會展空間總面積達40,000平方米，並設有16,000座位、全澳最大的室内綜藝館——銀河綜藝館。
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