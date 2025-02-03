《「澳門銀河™」榮譽呈獻FWD富衛保險冠名贊助–張學友60+巡迴演唱會 澳門》 今年6月於銀河綜藝館凱旋歸來

澳門特別行政區 - 2025年2月3日 - 華語樂壇「歌神」張學友，經歷近40年的輝煌音樂生涯，今日宣布其第十個個人演唱會——《「澳門銀河™」榮譽呈獻FWD富衛保險冠名贊助–張學友60+巡迴演唱會 澳門》，將於今年6月重臨「演藝之都」澳門。本次演出選址於全澳最大的銀河綜藝館，將為廣大樂迷帶來極具視聽享受的舞台表演。





張學友的演唱會歷史輝煌，屢創佳績。自1995年《友學友演唱會》的100場，到2007年《學友光年演唱會》的105場，及2010年《張學友1/2世紀演唱會》的146場，再到2016年《學友經典演唱會》的233場，他的演出場次不斷刷新紀錄。如今，《張學友60+巡迴演唱會》已經演出212場，在接下來的演出場次，將持續發放他的音樂魅力與影響力。每場演唱會，張學友都不斷挑戰自我，嘗試不同的表現形式，展現出不畏艱難的毅力和力求完美的精神，這使他成為華語樂壇的質量指標。經過全球超過212場的精彩演出，再次回到這次巡演的起點澳門，象徵著音樂與激情的重聚。





《「澳門銀河™」榮譽呈獻FWD富衛保險冠名贊助–張學友60+巡迴演唱會 澳門》，將如主視覺元素「水」所象徵的那般，展現張學友60+年華後的無限可能性，以及他和團隊力求完美的世界級舞台製作。這場演唱會不僅是一場視聽盛宴，更是一場心靈的共鳴，期待與廣大樂迷共同分享這份音樂的感動。



銀河綜藝館以其頂級的音響設備和舒適的觀演環境著稱，自2023年開幕以來，一直是世界巨星青睞的演唱會舉辦地。

