「澳門銀河」澳門悦榕庄煥新演繹泰式奢華感官體驗 米芝蓮星廚及亞洲50最佳調酒師坐鎮泰國潑水節慶典

澳門特別行政區 - 2025年4月3日 - 「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城（下稱「澳門銀河」）一年四季打造多元文化體驗，迎接來自世界各地的賓客。為慶祝泰國最盛大的傳統節日——潑水節，位於「澳門銀河」內的澳門悦榕庄將於4月11和12日呈獻星級泰式臻味與煥發身心感官體驗，讓賓客在澳門感受獨特正宗的泰式節慶氣氛。活動邀請到泰國當地米芝蓮星級主廚及亞洲50最佳酒吧的調酒師親臨米芝蓮入選餐廳「尚坊」，一連兩晚打造米芝蓮泰國臻味盛宴；並於4月12日舉辦陰瑜伽和漂浮頌缽音療體驗之旅，在澳門悦榕庄休閒靜謐的環境中完成一次身心靈的全面洗滌。



聯袂米芝蓮星廚及亞洲50最佳調酒師 呈獻泰國臻味晚宴



一連兩晚，「尚坊」化身為泰國美食藝術殿堂，呈獻泰國潑水節美酒佳餚盛典，向豐富的節日傳統致敬。

曼谷米芝蓮一星餐廳Wana Yook創始人、泰印主廚Chalee Kader，以及勇奪2024年亞洲50最佳酒吧第18位的曼谷著名酒吧Mahaniyom調酒師兼創辦人Ronnaporn K.將聚首「尚坊」，與餐廳的行政總廚Jan Ruangnukulkit首度聯袂，炮製兩晚限定的美酒佳餚盛典，以靈感美饌衝擊味蕾，向泰國潑水節的豐富傳統致敬。



星級名廚Chalee擅長把泰國飲食文化中的日常菜式化身成別出心裁的精緻料理，以其對「Khao Gaeng」（即「咖喱飯」文化）的大膽詮釋而聞名，創作的現代泰式料理風格獨到，卻無不流露出對泰國烹飪傳統的崇高敬意，與「尚坊」的理念及行政總廚Jan的烹飪哲學不謀而合。



曼谷米芝蓮一星餐廳Wana Yook創始人、泰印主廚Chalee Kader將親臨「尚坊」，與行政總廚Jan Ruangnukulkit打造一連兩晚泰國臻味盛宴。

與美食輝映的，是亞洲50最佳酒吧Mahaniyom的天才調酒師Ronnaporn K. 的雞尾酒藝術展演。Ronnaporn K.曾兩度成為帝亞吉歐世界賽 (Diageo World Class)的泰國冠軍及百加得傳世雞尾酒大賽(Bacardi Legacy)的世界冠軍。他將於當晚大展技藝，調配充滿驚喜變奏的經典雞尾酒，為米芝蓮臻味晚宴增添創意玩味。



2024年亞洲50最佳酒吧第18位的曼谷著名酒吧Mahaniyom調酒師兼創辦人Ronnaporn K. 的雞尾酒藝術展演，將為泰國潑水節盛宴增添創意玩味。

「尚坊」自2011年開業以來，一直憑著多元正宗的泰國美食，深受世界各地食客的歡迎。來自泰國的獲獎名廚Jan Ruangnukulkit坐鎮，匯聚技藝卓越的泰國廚師團隊，提供一系列獨具風味的現代泰式佳餚。經驗豐富的她以現代手法創意演繹正宗泰式風味，其精心打造的嚐味菜單，不僅延續了泰菜講究香料、食材、味道以及顏色調和的精髓，更將菜品的藝術和創意發揮到極致。



泰國潑水節煥新體驗 陰瑜伽 X 漂浮頌缽音療



潑水節象徵新一年伊始，「澳門銀河」特別於4月12日打造一場療癒身心的陰瑜伽和漂浮頌缽音療煥新體驗，沉浸於節日的氛圍之中。這場旅程由澳門頌缽文化協會會長、才華橫溢的導師Anne Iao帶領，將與參加者分享內觀修習技法，助力喚醒五感、煥發新生。冥想之旅從呼吸練習開始，接著是陰瑜伽的輕柔伸展動作，以拉長結締組織、增加靈活性、促進血液循環並緩解壓力。及後亦安排了漂浮頌缽音療體驗，感受水與療癒之聲振動的平靜效果，躺在水中的漂浮墊上或池邊的瑜伽墊上全面放鬆，讓水晶缽、銅鑼及頌缽的共鳴之聲，譜寫一場沉浸式的療癒體驗。



4月12日舉辦的陰瑜伽 X 漂浮頌缽音療，讓參加者於潑水節期間享受煥新體驗。

與此同時，連續 12 年榮膺福布斯五星水療中心評級的澳門悦榕 SPA亦推出「心靜悦榕套票」，可以優惠價澳門元13,000起享受10次的按摩或感官之旅及系列精彩禮遇，追求健康身心煥發的賓客不容錯過。



澳門悦榕庄 鬧市中的奢華綠洲



「澳門銀河」的澳門悦榕庄始終以締造非凡文化體驗聞名遐邇，連續 12 年榮膺福布斯五星酒店評級。此次潑水節慶典將以煥新形式慶祝傳統節日的內涵，不僅呈現頂級的泰式饗宴，更通過前沿的身心療癒，讓賓客在都市秘境中實現全面煥新。活動現已開放預訂，無論是與親友好友共赴星光晚宴，還是獨自沉浸於療癒之旅，澳門悦榕庄都將為賓客書寫難忘的春日記憶。



米芝蓮泰國臻味晚宴

日期：2025年4月11日及12日

價格：每位澳門元1,488+

折扣：使用工銀澳門銀河信用卡可享低至85折優惠

地址：澳門悦榕庄31樓

訂座及查詢電話：+853 8883 6061



泰國潑水節煥新體驗 陰瑜伽 X 漂浮頌缽音療

日期及時間： 2025年4月12日，下午3時30分

地點： 澳門悦榕庄31樓纖盈健康俱樂部

浮床座位： 澳門元 680++

池畔座位： 澳門元 480++

預訂及查詢電話： +853 8883 6061（請提前預約訂座）



「澳門銀河」世界級奢華綜合度假城雲集來自全球匠心佳餚，是崇尚頂級料理與甄選食材的極致目的地。

