「澳門銀河」澳門悦榕庄煥新演繹泰式奢華感官體驗 米芝蓮星廚及亞洲50最佳調酒師坐鎮泰國潑水節慶典

澳門特別行政區 - 2025年4月3日 - 「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城（下稱「澳門銀河」）一年四季打造多元文化體驗，迎接來自世界各地的賓客。為慶祝泰國最盛大的傳統節日——潑水節，位於「澳門銀河」內的澳門悦榕庄將於4月11和12日呈獻星級泰式臻味與煥發身心感官體驗，讓賓客在澳門感受獨特正宗的泰式節慶氣氛。活動邀請到泰國當地米芝蓮星級主廚及亞洲50最佳酒吧的調酒師親臨米芝蓮入選餐廳「尚坊」，一連兩晚打造米芝蓮泰國臻味盛宴；並於4月12日舉辦陰瑜伽和漂浮頌缽音療體驗之旅，在澳門悦榕庄休閒靜謐的環境中完成一次身心靈的全面洗滌。
聯袂米芝蓮星廚及亞洲50最佳調酒師 呈獻泰國臻味晚宴
曼谷米芝蓮一星餐廳Wana Yook創始人、泰印主廚Chalee Kader，以及勇奪2024年亞洲50最佳酒吧第18位的曼谷著名酒吧Mahaniyom調酒師兼創辦人Ronnaporn K.將聚首「尚坊」，與餐廳的行政總廚Jan Ruangnukulkit首度聯袂，炮製兩晚限定的美酒佳餚盛典，以靈感美饌衝擊味蕾，向泰國潑水節的豐富傳統致敬。
星級名廚Chalee擅長把泰國飲食文化中的日常菜式化身成別出心裁的精緻料理，以其對「Khao Gaeng」（即「咖喱飯」文化）的大膽詮釋而聞名，創作的現代泰式料理風格獨到，卻無不流露出對泰國烹飪傳統的崇高敬意，與「尚坊」的理念及行政總廚Jan的烹飪哲學不謀而合。
與美食輝映的，是亞洲50最佳酒吧Mahaniyom的天才調酒師Ronnaporn K. 的雞尾酒藝術展演。Ronnaporn K.曾兩度成為帝亞吉歐世界賽 (Diageo World Class)的泰國冠軍及百加得傳世雞尾酒大賽(Bacardi Legacy)的世界冠軍。他將於當晚大展技藝，調配充滿驚喜變奏的經典雞尾酒，為米芝蓮臻味晚宴增添創意玩味。
「尚坊」自2011年開業以來，一直憑著多元正宗的泰國美食，深受世界各地食客的歡迎。來自泰國的獲獎名廚Jan Ruangnukulkit坐鎮，匯聚技藝卓越的泰國廚師團隊，提供一系列獨具風味的現代泰式佳餚。經驗豐富的她以現代手法創意演繹正宗泰式風味，其精心打造的嚐味菜單，不僅延續了泰菜講究香料、食材、味道以及顏色調和的精髓，更將菜品的藝術和創意發揮到極致。
泰國潑水節煥新體驗 陰瑜伽 X 漂浮頌缽音療
潑水節象徵新一年伊始，「澳門銀河」特別於4月12日打造一場療癒身心的陰瑜伽和漂浮頌缽音療煥新體驗，沉浸於節日的氛圍之中。這場旅程由澳門頌缽文化協會會長、才華橫溢的導師Anne Iao帶領，將與參加者分享內觀修習技法，助力喚醒五感、煥發新生。冥想之旅從呼吸練習開始，接著是陰瑜伽的輕柔伸展動作，以拉長結締組織、增加靈活性、促進血液循環並緩解壓力。及後亦安排了漂浮頌缽音療體驗，感受水與療癒之聲振動的平靜效果，躺在水中的漂浮墊上或池邊的瑜伽墊上全面放鬆，讓水晶缽、銅鑼及頌缽的共鳴之聲，譜寫一場沉浸式的療癒體驗。
與此同時，連續 12 年榮膺福布斯五星水療中心評級的澳門悦榕 SPA亦推出「心靜悦榕套票」，可以優惠價澳門元13,000起享受10次的按摩或感官之旅及系列精彩禮遇，追求健康身心煥發的賓客不容錯過。
澳門悦榕庄 鬧市中的奢華綠洲
「澳門銀河」的澳門悦榕庄始終以締造非凡文化體驗聞名遐邇，連續 12 年榮膺福布斯五星酒店評級。此次潑水節慶典將以煥新形式慶祝傳統節日的內涵，不僅呈現頂級的泰式饗宴，更通過前沿的身心療癒，讓賓客在都市秘境中實現全面煥新。活動現已開放預訂，無論是與親友好友共赴星光晚宴，還是獨自沉浸於療癒之旅，澳門悦榕庄都將為賓客書寫難忘的春日記憶。
米芝蓮泰國臻味晚宴
日期：2025年4月11日及12日
價格：每位澳門元1,488+
折扣：使用工銀澳門銀河信用卡可享低至85折優惠
地址：澳門悦榕庄31樓
訂座及查詢電話：+853 8883 6061
泰國潑水節煥新體驗 陰瑜伽 X 漂浮頌缽音療
日期及時間： 2025年4月12日，下午3時30分
地點： 澳門悦榕庄31樓纖盈健康俱樂部
浮床座位： 澳門元 680++
池畔座位： 澳門元 480++
預訂及查詢電話： +853 8883 6061（請提前預約訂座）
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「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城打造全世界最多元化的娛樂及綜合旅遊度假熱點。整個項目的總投資額高達430億港元，佔地110萬平方米，為澳門帶來嶄新的休閒娛樂設施。 「澳門銀河」雲集8家世界知名豪華酒店，包括澳門悦榕庄、「銀河酒店™」、澳門大倉酒店、澳門JW萬豪酒店、澳門麗思卡爾頓酒店、「百老匯酒店」、澳門銀河 萊佛士以及澳門安達仕酒店，共提供約5,000 間豪華客房、奢華套房及別墅。天浪淘園佔地75,000平方米，設有全球最長 575 米空中激流、能掀起1.5米人造海浪的空中衝浪池、全150米的白沙灘，以及澳門首個高達9米的刺激滑水天梯衝天激流。兩間五星級國際水療品牌─澳門悦榕SPA和澳門麗思卡爾頓水療中心讓賓客煥發心靈、徹底放鬆。
「澳門銀河」其他設施包括超過120個餐飲選擇，涵蓋米芝蓮星級體驗及地道美食，以多元風味、獨特體驗及頂級食材打造「舌尖品亞洲 峰味聚銀河」的餐飲享受。銀河時尚匯集合國際頂尖奢華品牌，禮遇非凡的悦心購物體驗，讓賓客一步到位選購全球追捧的經典及限量版名品，探索充滿驚喜亮點的名牌獨家限時店，享受尊尚的禮遇回饋及優惠購物賞。成為VIP更可尊享貼心的禮賓購物服務，獲邀參與專屬的大牌聯乘活動，奢華禮遇提升至全新層次。矚目的時尚喜悦，在此一觸即發，令賓客變成潮流焦點所在。
「銀河影院」配備最頂尖的影音科技、超豪華舒適的配套，以及細心周到的服務，將身臨其境的影院體驗提升到全新境界；以上海流金歲月為設計靈感的頂級娛樂聖殿【紅伶】，在華麗典雅的氛圍下呈獻醉人娛樂表演；悠然自足以傳統手法帶領賓客領略養生奧秘恢復活力。從「澳門銀河」穿過設有空調的行人天橋，90秒即可直達「澳門百老匯」，零距離體驗最地道的澳門特色及亞洲魅力。百老匯美食街搜羅了 35 種澳門及亞洲地道特色美食，從街頭小吃至老字號餐廳，每家店的招牌名菜都令人難忘。設有約2,500個座位的百老匯舞台匯聚世界級表演盛事。
「澳門銀河」備有獨特完善的活動場地，專業的服務團隊為賓客籌辦不同類型的會議展覽活動。銀河國際會議中心（GICC）為澳門會展業開啟新篇章，同時拓展集團在澳門的度假城版圖。其會展空間總面積達40,000平方米，並設有16,000座位、全澳最大的室内綜藝館——銀河綜藝館。
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