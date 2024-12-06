「澳門銀河」綜合度假城8½ Otto e Mezzo BOMBANA、風味居、麥卡倫威士忌吧及長廊酒吧榮獲全球及亞太區權威獎項嘉許

澳門特別行政區 - 2024年12月6日 - 「 澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城（下稱「澳門銀河」）宣布旗下的餐廳和酒吧又增添了五項聲望卓著的榮譽。全球首家主打秘密酒吧風格的澳門銀河 萊佛士「長廊酒吧」摘得第二屆「VOGUE LIVING DESIGN AWARDS」之「最佳酒店酒吧設計獎」，該獎項表彰了酒吧獨特的室內設計，靈感來自香港著名設計師Joyce Wang。



香港著名設計師Joyce Wang（右二）和她的工作室團隊，以及銀河娛樂集團酒店及時尚品味拓展部主管賀德財先生（左二）、銀河娛樂集團市場推廣及活動策劃事務助理高級副總裁杜奧麗（左一）共同為澳門銀河 萊佛士「長廊酒吧」領取第二屆「Vogue Living Design Awards」之「最佳酒店酒吧設計獎」。

亞洲公認的餐飲權威指南——「Tatler Best」推出的首屆「Tatler Best 100」獎項，授予亞洲酒店及餐飲業翹楚的獨特榮譽。連續9年勇奪米芝蓮一星榮耀並於2024年獲黑珍珠一鑽的「澳門銀河」的8½ Otto e Mezzo BOMBANA與麥卡倫威士忌吧，於亞洲百大最佳餐廳及酒吧中，各佔一席，這些獎項無疑是對他們的高度認可。



8½ Otto e Mezzo BOMBANA與麥卡倫威士忌吧榮登首屆「Tatler Best 100」亞洲百大餐廳及酒吧之列。銀河娛樂集團綜合娛樂服務部助理高級副總裁姚躍平代表領獎。

被譽為國際美食界指南的La Liste最近揭曉了「2025年全球1000間最佳餐廳」的榜單名。「澳門銀河」8½ Otto e Mezzo BOMBANA與連續八年獲得米芝蓮二星殊榮並於2024年獲黑珍珠一鑽的風味居雙雙入選。此份榜單是綜合眾多著名出版物、餐飲指南和線上評論的評估，為全球消費者提供最佳餐廳和酒店選擇。



「澳門銀河」旗下餐廳及酒吧長期以來備受全球美食愛好者喜愛，並頻繁出現在各類獎項中。

「澳門銀河」旗下有超過120個餐飲選擇，涵蓋米芝蓮星級體驗及地道美食，以多元風味、獨特體驗及頂級食材為來自世界各地的賓客打造「舌尖品亞洲 峰味聚銀河」的餐飲享受。這些獎項重申了「澳門銀河」在奢華酒店業的頂尖地位，標誌着這座綜合度假城作為澳門領先的美食目的地的地位，為增強澳門作為聯合國教科文組織「創意城市美食之都」的地位而持續發力。





有關澳門銀河 萊佛士「長廊酒吧」 澳門銀河 萊佛士的長廊酒吧是全球首家秘密風格長廊酒吧，由香港著名設計師Joyce Wang打造，呼應16世紀澳門沿海一帶的地下洞穴，曾收藏著海員們從世界各地搜集的珍寶，杜松子酒的蒸餾工序亦於此時問世，當時的杜松子酒便存放在地下洞穴和海岸洞窟中。設計靈感亦源自將珍貴香料運至澳門的葡萄牙傳奇商船「聖母號」（Madre de Deus）。這個充滿秘密與傳奇故事的秘境，今天重現於澳門銀河 萊佛士，成為愛酒之人的尋寶之地，沉浸於航海歷史與奇妙體驗之中。





有關「澳門銀河」8½ Otto e Mezzo BOMBANA 「澳門銀河」8½ Otto e Mezzo BOMBANA是米芝蓮三星名廚Umberto BOMBANA的第三家心血結晶，澳門團隊除了秉承Umberto BOMBANA一貫的理念，提供非常正宗的意大利美食，同時更增添純正地中海及西西里風味料理。餐廳致力於提供無與倫比的用餐體驗，優雅的裝潢和無可挑剔的服務使其成為美食愛好者和評論家的最愛。



有關星際酒店風味居 風味居呈現正宗的湘川之味，無論是刀工精妙的經典湘菜，麻辣辛香的川味美食，亦或是筋道彈牙的精緻麵點，每道菜經過精心製作，而洞庭風味的就餐環境和中式餐具更與美食相得益彰。





有關麥卡倫威士忌吧 位於「澳門銀河」的麥卡倫威士忌吧則見證了這座城市對優質烈酒的熱情，放眼全亞洲，麥卡倫威士忌吧是第一、也是唯一一間以釀酒家麥卡倫為主題的高級威士忌酒吧，珍藏超過400種頂級麥芽威士忌，加之以蘇格蘭和英國的豪華家居為主題的氛圍，可說是威士忌愛好者的天堂，這些都使其理所應當地躋身「Tatler Best 100」名單之列。



有關 「澳門銀河」 綜合度假城 「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城打造全世界最多元化的娛樂及綜合旅遊度假熱點。整個項目的總投資額高達430億港元，佔地110萬平方米，為澳門帶來嶄新的休閒娛樂設施。 「澳門銀河」雲集8家世界知名豪華酒店，包括澳門悦榕庄、「銀河酒店™」、澳門大倉酒店、澳門JW萬豪酒店、澳門麗思卡爾頓酒店、「百老匯酒店」、澳門銀河 萊佛士以及澳門安達仕酒店，共提供約5,000 間豪華客房、奢華套房及別墅。天浪淘園佔地75,000平方米，設有全球最長 575 米空中激流、能掀起1.5米人造海浪的空中衝浪池、全150米的白沙灘，以及澳門首個高達9米的刺激滑水天梯衝天激流。兩間五星級國際水療品牌─澳門悦榕SPA和澳門麗思卡爾頓水療中心讓賓客煥發心靈、徹底放鬆。



「澳門銀河」其他設施包括超過120個餐飲選擇，涵蓋米芝蓮星級體驗及地道美食，以多元風味、獨特體驗及頂級食材打造「舌尖品亞洲 峰味聚銀河」的餐飲享受。銀河時尚匯集合國際頂尖奢華品牌，禮遇非凡的悅心購物體驗，讓賓客一步到位選購全球追捧的經典及限量版名品，探索充滿驚喜亮點的名牌獨家限時店，享受尊尚的禮遇回饋及優惠購物賞。成為VIP更可尊享貼心的禮賓購物服務，獲邀參與專屬的大牌聯乘活動，奢華禮遇提昇至全新層次。矚目的時尚喜悦，在此一觸即發，令賓客變成潮流焦點所在。



「銀河影院」配備最頂尖的影音科技、超豪華舒適的配套，以及細心周到的服務，將身臨其境的影院體驗提昇到全新境界；以上海流金歲月為設計靈感的頂級娛樂聖殿【紅伶】，在華麗典雅的氛圍下呈獻醉人娛樂表演；悠然自足以傳統手法帶領賓客領略養生奧秘恢復活力。從「澳門銀河」穿過設有空調的行人天橋，90秒即可直達「澳門百老匯」，零距離體驗最地道的澳門特色及亞洲魅力。百老匯美食街搜羅了 35 種澳門及亞洲地道特色美食，從街頭小吃至老字號餐廳，每家店的招牌名菜都令人難忘。設有約2,500個座位的百老匯舞台匯聚世界級表演盛事。



「澳門銀河」備有獨特完善的活動場地，專業的服務團隊為賓客籌辦不同類型的會議展覽活動。銀河國際會議中心（GICC）為澳門會展業開啟新篇章，同時拓展集團在澳門的度假城版圖。其會展空間總面積達40,000平方米，並設有16,000座位、全澳最大的室内綜藝館——銀河綜藝館。



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