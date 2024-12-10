「澳門銀河」聖誕與新年節日專屬菜單 匯聚多國特色節慶佳餚 以歡聚分享傳遞佳節氣氛

澳門特別行政區 - 2024年12月10日 - 隨着聖誕節和新年臨近，「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城（下稱「澳門銀河」）旗下餐廳推出一系列不同節慶主題菜單，每道菜式由廚師精心設計，為賓客打造驚喜的節慶體驗。無論是全家齊聚一堂，還是與摯愛共享米芝蓮晚餐，亦或是與朋友打卡精緻下午茶，多國特色佳餚都將為這個年終歡聚時刻留下動人回憶。



萊佛士大堂吧呈現一場無與倫比的優雅餐飲之旅。在宏偉的巨型水晶吊燈下，感受獲獎名廚以全球頂級食材精心打造的美味佳餚。

星級料理盛宴

米芝蓮一星餐廳「澳門銀河」8½ Otto e Mezzo BOMBANA從世界各地搜羅頂級時令食材，為普天同慶的聖誕及除夕聚餐精心創作兩款晚宴套餐，確保每道菜品都令人沉浸在意大利式的夢幻氛圍中。聖誕套餐於12月24及25日供應，每位澳門幣3,680元；除夕套餐於12月31日供應，每位澳門幣3,980元。



榮獲米芝蓮入選餐廳的尚坊，今次由獲獎名廚Jan Ruangnukulkit精心設計聖誕套餐。Jan此次烹飪經典的辣味新鮮法國產吉拉多生蠔與魚子醬，以及烤阿拉斯加帝王蟹，演繹正宗泰式風味。聖誕套餐於12月24日供應，每位澳門幣988元。



同樣榮獲米芝蓮入選餐廳的庭園意大利餐廳則沿襲意大利人的傳統，新鮮海鮮、經典的燉小牛脛及招牌菜式必定讓味蕾大滿足，主廚更特別加入螯蝦栗子湯及意大利飯。聖誕套餐於12月24及25日供應，每位澳門幣988元；除夕晚餐於12月31日晚供應，每位澳門幣1,088元。



米芝蓮入選餐廳庭園意大利餐廳則沿襲意大利人的傳統，新鮮海鮮、經典的燉小牛脛及招牌菜式必定讓味蕾大滿足。

多元文化的味蕾之旅

多元化是澳門特色，在「澳門銀河」，從意大利、葡萄牙西式料理到日本、泰國等亞洲風味，舌尖上的文化之旅豐富節慶之際的歡聚選擇。



安達仕廚薈的行政主廚黎安德以「分享歡樂、延續傳統」為理念，精心準備了葡萄牙的節日美食，以自助餐形式呈現，琳琅滿目的菜品中不僅包含中式佳肴，更可無限暢飲葡萄牙水果酒。聖誕自助早午餐於12月24及25日供應，成人每位澳門幣388元；聖誕自助晚餐於12月24及25日供應，成人每位澳門幣598元。



安達仕廚薈的行政主廚黎安德準備了葡萄牙家庭的節日美食。

標誌性的山里餐廳以精選日本頂級食材呈現精緻會席料理，此次行政主廚林秀昭親率團隊製作出聖誕會席、元旦御節午膳及新春會席三款餐單，以純正日式烹飪技藝雕琢每一道菜。聖誕會席於12月24及25日供應，每位澳門幣1,980元；元旦御節午膳於2025年1月1及2日供應，每位澳門幣680元；同樣於1月1及2日供應的新春會席，每位澳門幣1,980元。



萊佛士大堂吧呈現一場無與倫比的優雅餐飲之旅。在宏偉的巨型水晶吊燈下，感受獲獎名廚以全球頂級食材龍蝦、鵝肝、和牛、阿拉斯加帝皇蟹等精心打造的美味佳餚，讓味蕾享受一場無與倫比的優雅餐飲之旅。聖誕套餐於12月24及25日供應，每位澳門幣1,388元；除夕套餐於12月31日供應，每位澳門幣1,588元。



精緻的下午茶時光

在節日季節，澳門銀河的下午茶體驗同樣不容錯過。注重天然美味的CHA BEI準備了健康又應節的菜式。佳節下午茶除了有造型精美的鹹甜美點，迷你巧克力火鍋更是讓甜蜜的氣氛倍增，每一口都是暖心的味覺享受。佳節下午茶 於11月30日至1月3日供應，二人同享澳門元598；二人歡慶套餐於12月24日及31日供應，每款澳門幣988元。



在奈和美，冬日下午茶成為了一場視覺與味覺的別緻盛宴。與親友摯愛一同品嚐造型獨特、色彩繽紛的甜點佳餚，彷彿每一口都在詮釋着節日的甜蜜。下午茶套餐於12月1日至31日供應，二人同享澳門幣528元。



奈和美節日下午茶的甜點佳餚造型獨特、色彩繽紛。

新年倒數派對的狂歡

與親友摯愛享受溫馨的除夕晚餐后，星空下的跨年狂歡即將開啟。重塑上海流金歲月的【紅伶】，在除夕夜將回到霓虹閃耀、音樂激盪的80年代。從復古的Disco舞步到經典的流行旋律，穿上80年代時尚戰袍，在專屬的卡拉OK房大唱經典金曲，加入最佳衣著獎的角逐，更設有抽獎環節。在全亞洲第一、也是唯一一間以釀酒家麥卡倫為主題的高級威士忌酒吧，麥卡倫威士忌吧將呈現一個蘇格蘭風格的跨年夜。在豪華裝飾氛圍中，無限暢飲精選威士忌、瑪姆紅帶香檳、葡萄酒及雞尾酒，享受醉人歌聲。參與幸運抽獎，更有機會贏取精美禮品。12月15日前預訂可享早鳥優惠。。



12月31日晚，【紅伶】舉辦復古主題跨年派對，回到霓虹閃耀、音樂激盪的80年代。

澳門安達仕酒店將於當晚10時30分至淩晨12時30分在北翼大樓6樓舉辦跨年派對，以「恣意玩樂 盡顯真我」為主題，將有DJ與活力四射的現場音樂表演、遊戲區設有投杯球及冰壺等多款遊戲，還有驚險刺激的獨輪車穿梭其中，以及占卜師解密新年運勢。每位澳門幣208元。隨着零點鐘聲敲響，舉杯同慶，迎接新年的到來，與親友共享歡樂。



在這個聖誕季節，無論選擇哪一家餐廳，「澳門銀河」都將帶來極致的味蕾享受。更多詳情敬請密切留意「澳門銀河」官方網站：www.galaxymacau.com，或追蹤其微信、抖音及小紅書等社交媒體平台的發布，及時關注最新消息。諮詢及預訂電話：+853 8883 2221。（*注：上述價格未含服務費。）



