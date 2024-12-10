「澳門銀河」聖誕與新年節日專屬菜單 匯聚多國特色節慶佳餚 以歡聚分享傳遞佳節氣氛

澳門特別行政區 - 2024年12月10日 - 隨着聖誕節和新年臨近，「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城（下稱「澳門銀河」）旗下餐廳推出一系列不同節慶主題菜單，每道菜式由廚師精心設計，為賓客打造驚喜的節慶體驗。無論是全家齊聚一堂，還是與摯愛共享米芝蓮晚餐，亦或是與朋友打卡精緻下午茶，多國特色佳餚都將為這個年終歡聚時刻留下動人回憶。
星級料理盛宴
米芝蓮一星餐廳「澳門銀河」8½ Otto e Mezzo BOMBANA從世界各地搜羅頂級時令食材，為普天同慶的聖誕及除夕聚餐精心創作兩款晚宴套餐，確保每道菜品都令人沉浸在意大利式的夢幻氛圍中。聖誕套餐於12月24及25日供應，每位澳門幣3,680元；除夕套餐於12月31日供應，每位澳門幣3,980元。
榮獲米芝蓮入選餐廳的尚坊，今次由獲獎名廚Jan Ruangnukulkit精心設計聖誕套餐。Jan此次烹飪經典的辣味新鮮法國產吉拉多生蠔與魚子醬，以及烤阿拉斯加帝王蟹，演繹正宗泰式風味。聖誕套餐於12月24日供應，每位澳門幣988元。
同樣榮獲米芝蓮入選餐廳的庭園意大利餐廳則沿襲意大利人的傳統，新鮮海鮮、經典的燉小牛脛及招牌菜式必定讓味蕾大滿足，主廚更特別加入螯蝦栗子湯及意大利飯。聖誕套餐於12月24及25日供應，每位澳門幣988元；除夕晚餐於12月31日晚供應，每位澳門幣1,088元。
多元文化的味蕾之旅
多元化是澳門特色，在「澳門銀河」，從意大利、葡萄牙西式料理到日本、泰國等亞洲風味，舌尖上的文化之旅豐富節慶之際的歡聚選擇。
安達仕廚薈的行政主廚黎安德以「分享歡樂、延續傳統」為理念，精心準備了葡萄牙的節日美食，以自助餐形式呈現，琳琅滿目的菜品中不僅包含中式佳肴，更可無限暢飲葡萄牙水果酒。聖誕自助早午餐於12月24及25日供應，成人每位澳門幣388元；聖誕自助晚餐於12月24及25日供應，成人每位澳門幣598元。
標誌性的山里餐廳以精選日本頂級食材呈現精緻會席料理，此次行政主廚林秀昭親率團隊製作出聖誕會席、元旦御節午膳及新春會席三款餐單，以純正日式烹飪技藝雕琢每一道菜。聖誕會席於12月24及25日供應，每位澳門幣1,980元；元旦御節午膳於2025年1月1及2日供應，每位澳門幣680元；同樣於1月1及2日供應的新春會席，每位澳門幣1,980元。
萊佛士大堂吧呈現一場無與倫比的優雅餐飲之旅。在宏偉的巨型水晶吊燈下，感受獲獎名廚以全球頂級食材龍蝦、鵝肝、和牛、阿拉斯加帝皇蟹等精心打造的美味佳餚，讓味蕾享受一場無與倫比的優雅餐飲之旅。聖誕套餐於12月24及25日供應，每位澳門幣1,388元；除夕套餐於12月31日供應，每位澳門幣1,588元。
精緻的下午茶時光
在節日季節，澳門銀河的下午茶體驗同樣不容錯過。注重天然美味的CHA BEI準備了健康又應節的菜式。佳節下午茶除了有造型精美的鹹甜美點，迷你巧克力火鍋更是讓甜蜜的氣氛倍增，每一口都是暖心的味覺享受。佳節下午茶 於11月30日至1月3日供應，二人同享澳門元598；二人歡慶套餐於12月24日及31日供應，每款澳門幣988元。
在奈和美，冬日下午茶成為了一場視覺與味覺的別緻盛宴。與親友摯愛一同品嚐造型獨特、色彩繽紛的甜點佳餚，彷彿每一口都在詮釋着節日的甜蜜。下午茶套餐於12月1日至31日供應，二人同享澳門幣528元。
新年倒數派對的狂歡
與親友摯愛享受溫馨的除夕晚餐后，星空下的跨年狂歡即將開啟。重塑上海流金歲月的【紅伶】，在除夕夜將回到霓虹閃耀、音樂激盪的80年代。從復古的Disco舞步到經典的流行旋律，穿上80年代時尚戰袍，在專屬的卡拉OK房大唱經典金曲，加入最佳衣著獎的角逐，更設有抽獎環節。在全亞洲第一、也是唯一一間以釀酒家麥卡倫為主題的高級威士忌酒吧，麥卡倫威士忌吧將呈現一個蘇格蘭風格的跨年夜。在豪華裝飾氛圍中，無限暢飲精選威士忌、瑪姆紅帶香檳、葡萄酒及雞尾酒，享受醉人歌聲。參與幸運抽獎，更有機會贏取精美禮品。12月15日前預訂可享早鳥優惠。。
澳門安達仕酒店將於當晚10時30分至淩晨12時30分在北翼大樓6樓舉辦跨年派對，以「恣意玩樂 盡顯真我」為主題，將有DJ與活力四射的現場音樂表演、遊戲區設有投杯球及冰壺等多款遊戲，還有驚險刺激的獨輪車穿梭其中，以及占卜師解密新年運勢。每位澳門幣208元。隨着零點鐘聲敲響，舉杯同慶，迎接新年的到來，與親友共享歡樂。
在這個聖誕季節，無論選擇哪一家餐廳，「澳門銀河」都將帶來極致的味蕾享受。更多詳情敬請密切留意「澳門銀河」官方網站：www.galaxymacau.com，或追蹤其微信、抖音及小紅書等社交媒體平台的發布，及時關注最新消息。諮詢及預訂電話：+853 8883 2221。（*注：上述價格未含服務費。）
有關 「澳門銀河」 綜合度假城
「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城打造全世界最多元化的娛樂及綜合旅遊度假熱點。整個項目的總投資額高達430億港元，佔地110萬平方米，為澳門帶來嶄新的休閒娛樂設施。 「澳門銀河」雲集8家世界知名豪華酒店，包括澳門悦榕庄、「銀河酒店™」、澳門大倉酒店、澳門JW萬豪酒店、澳門麗思卡爾頓酒店、「百老匯酒店」、澳門銀河 萊佛士以及澳門安達仕酒店，共提供約5,000 間豪華客房、奢華套房及別墅。天浪淘園佔地75,000平方米，設有全球最長 575 米空中激流、能掀起1.5米人造海浪的空中衝浪池、全150米的白沙灘，以及澳門首個高達9米的刺激滑水天梯衝天激流。兩間五星級國際水療品牌─澳門悦榕SPA和澳門麗思卡爾頓水療中心讓賓客煥發心靈、徹底放鬆。
「澳門銀河」其他設施包括超過120個餐飲選擇，涵蓋米芝蓮星級體驗及地道美食，以多元風味、獨特體驗及頂級食材打造「舌尖品亞洲 峰味聚銀河」的餐飲享受。銀河時尚匯集合國際頂尖奢華品牌，禮遇非凡的悅心購物體驗，讓賓客一步到位選購全球追捧的經典及限量版名品，探索充滿驚喜亮點的名牌獨家限時店，享受尊尚的禮遇回饋及優惠購物賞。成為VIP更可尊享貼心的禮賓購物服務，獲邀參與專屬的大牌聯乘活動，奢華禮遇提升至全新層次。矚目的時尚喜悦，在此一觸即發，令賓客變成潮流焦點所在。
「銀河影院」配備最頂尖的影音科技、超豪華舒適的配套，以及細心周到的服務，將身臨其境的影院體驗提升到全新境界；以上海流金歲月為設計靈感的頂級娛樂聖殿【紅伶】，在華麗典雅的氛圍下呈獻醉人娛樂表演；悠然自足以傳統手法帶領賓客領略養生奧秘恢復活力。從「澳門銀河」穿過設有空調的行人天橋，90秒即可直達「澳門百老匯」，零距離體驗最地道的澳門特色及亞洲魅力。百老匯美食街搜羅了 35 種澳門及亞洲地道特色美食，從街頭小吃至老字號餐廳，每家店的招牌名菜都令人難忘。設有約2,500個座位的百老匯舞台匯聚世界級表演盛事。
「澳門銀河」備有獨特完善的活動場地，專業的服務團隊為賓客籌辦不同類型的會議展覽活動。銀河國際會議中心（GICC）為澳門會展業開啟新篇章，同時拓展集團在澳門的度假城版圖。其會展空間總面積達40,000平方米，並設有16,000座位、全澳最大的室内綜藝館——銀河綜藝館。
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