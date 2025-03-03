「澳門銀河」聯乘國際甜藝名匠邀你品味春天 「春韻花語」主題下午茶甜美上市

澳門特別行政區 - 2025年3月3日 - 春之氣息撲面而來，「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城適時推出「甜藝名匠協奏之春韻花語」全新糕點藝術聯乘系列，由在國際賽場屢獲殊榮的明星甜品大師共同創作季節限定精緻下午茶，兼具美感與美味，每一款甜點都寫滿春天的色調和詩意，每一口都品嚐到滿載驚喜的春之味，為迎接鳥語花香的春季增添儀式感。



「澳門銀河」推出極具藝術氣息的精緻下午茶盛宴——「甜藝名匠協奏之春韻花語」全新糕點藝術聯乘系列。

此次「春韻花語」全新糕點藝術聯乘系列由「澳門銀河」與法國乳製品品牌Elle & Vire Professionnel攜手推出，並由星際酒店、「澳門銀河」及「澳門百老匯™」西餅行政總廚任樂軒，以及Elle & Vire Professionnel馬來西亞大使、有「蛋糕建築師」美譽的張鎬維首次創意呈現。兩位大師的糕點作品一向以高水準的藝術感和精湛技藝著稱，而此次合作選用Elle & Vire Professionnel的頂級乳製品，將春季生機與花卉的優雅完美融合，以花語傳達美好祝福，創作出這場極具藝術氣息的精緻下午茶盛宴，於3月到5月期間在「澳門銀河」CHA BEI和萊佛士大堂吧驚艷亮相。



此次「春韻花語」全新糕點藝術聯乘系列由由星際酒店、「澳門銀河」及「澳門百老匯」西餅行政總廚任樂軒（左），以及Elle & Vire Professionnel馬來西亞大使、有「蛋糕建築師」美譽的張鎬維（右）首次創意呈現。

當來到彷彿置身於花園中的CHA BEI時，店內推出的「春韻花語」下午茶以一棵迷你花樹的形象呈現，樹枝上掛着晶瑩剔透的甜品水晶球，樹下環繞一圈誘人的美點，賞心悅目。甜點部分以Elle & Vire Professionnel的優質產品，配以花卉入饌，融合繁花美果的香氣，設計多款精緻的鹹甜美點。這些甜點包括薰衣草蜂蜜配杏桃與白巧克力的慕斯撻，濃淡得宜的洛神花、巧克力與雜莓點心，清新輕盈的茉莉莓果慕斯，果香四溢的香芒籃子，層層鬆化的草莓千層酥，以及濃郁的焦糖芝士。鹹點部分包括香脆蘑菇、馬鈴薯石春、櫻花蝦吐司、起司可樂餅，以及辣鮭魚撻，完美平衡不同風味，豐富味蕾享受。配搭以百香果、洛神花與金桔調製的「紅霧」特飲，增添一抹清香。兩位用僅需澳門幣598元，並包括每位一杯迎賓特飲，即可在CHA BEI享受春意盎然的美好時光。



每一款甜點都兼具美感與美味，寫滿春天的色調和詩意。

陽光明媚的午後，在澳門銀河 萊佛士大堂吧的當代摩登格調中，品味「春韻花語」甜藝蛋糕，多款造型別出心裁的小蛋糕包括：香氣清雅的洋甘菊柚子蛋糕、酸甜滋味的天竺葵莓果籃子，以及猶如一塊小木頭的巧克力雙檸馬鞭草蛋糕。這些精美的甜品不僅帶來令人陶醉的口感，外觀更是極具視覺沖擊力，讓賓客在奢華高雅的空間中，感受春天的溫暖與柔和，在悠閒時光裏盡享春日繽紛色彩。



2月27日下午，「春韻花語」的專屬名師甜點手作坊與茶會在「澳門銀河」的CHA BEI舉行，兩位大師更親身示範及指導參加者如何使用 Elle & Vire Professionnel 的優質食材製作大師級泡芙，以及搶先品嚐充滿春日氣息的春韻花語下午茶。在28日下午舉行「春韻花語」媒體發布會。會上，銀河娛樂集團餐飲部高級副總裁陳祥麟在致辭中表示：「很高興能夠與Elle & Vire Professionnel合作，作為行業領導者，他們與『澳門銀河』在創造一流的美食方面的價值觀和抱負相吻合。隨着甜藝名匠協奏系列的持續進行，我們歡迎更多來自世界各地的創意火花，在與『澳門銀河』展示他們的廚藝創作。這也是『澳門銀河』對於提供世界級餐飲體驗的堅定承諾。」隨後，受邀的媒體嘉賓前往CHA BEI開放式廚房，聆聽兩位名廚展示及簡要介紹各款甜點，即場與大師互動交流，氣氛輕鬆溫馨。



「春韻花語」媒體發布會在2月28日下午舉行

作為星際酒店、「澳門銀河」及「澳門百老匯」的西餅行政總廚，任樂軒秉持「澳門銀河」一貫的高水準要求，對每一款糕點的品質都精益求精，將全球各地的精湛糕點技藝融合於每一份作品中。他曾於巴黎L'Ecole Lenôtre和東京L'Ecole Valrhona等世界頂尖學府深造，並在多家米芝蓮星級餐廳鍛鍊出一流的糕點技藝。他於2017年北美Valrhona C3朱古力比賽中奪得銀獎，並在2024年Constance Festival Culinaire中榮獲「最佳藝術作品」殊榮。「春韻花語」主題下午茶是「澳門銀河」甜藝名匠協奏全新糕點藝術聯乘系列的序曲，未來將邀請更多國際大師到訪，繼續打造「舌尖品亞洲 峰味聚銀河」的無限美味體驗。



「澳門銀河」甜藝名匠協奏之「春韻花語」全新糕點藝術聯乘系列

時間：即日起至5月31日

地址：「澳門銀河」CHA BEI 及萊佛士大堂吧



「澳門銀河」未來將邀請更多國際大師到訪，繼續打造「舌尖品亞洲 峰味聚銀河」的無限美味體驗。

