「澳門銀河」聯手SCMP Learn舉辦家長講座 權威專家齊聚 助力規劃子女全球教育藍圖

澳門特別行政區 - 2025年3月26日 - 由「澳門銀河™」主辦、South China Morning Post Learn（SCMP Learn）攜手舉辦的Parents' Talk家長講座於23日下午在銀河國際會議中心圓滿舉行。活動以《規劃下一代通往財富與成功的未來之路》為主題，吸引來自港澳地區逾200位家長、學子及教育界人士參與，通過150分鐘的深度分享與互動，探討全球化時代下的教育趨勢與升學策略，不僅提供了方式方法上的指導，也是拓寬了家長們的教育視野與思維，為下一代鋪墊通往頂尖學府之路。
權威專家齊聚 解碼頂尖學府最新教育趨勢
本次講座聚焦當前國際學生的入學趨勢，以及塑造英美頂尖學校格局的最新教育趨勢，特別邀請英國頂尖寄宿學校Cardiff Sixth Form College的前校長Gareth Collier、英國最具名望的貴族學校之一——英國拉格比公學日本分校校長Tony Darby、英國威爾斯南部首屈一指的名校Haberdashers' Monmouth School的招生和營銷總監Becky Wikins、Top Schools創辦人Ruth Benny，以及擁有500年辦學經驗的寄宿學校Sedbergh School的市場和國際關係總監David Milner在線上參與小組討論。當天的演講嘉賓還包括國際資深招生顧問及美國常春藤盟校傑出校友代表等。
透過四個主題的小組討論，結合案例深度剖析英國寄宿學校的特色，包括學術課程創新、教牧關懷體系、文化適應支持及大學銜接路徑。專家們一致認為寄宿教育不僅培養學術能力，更注重獨立性與全方位發展，為適應未來環境奠定基礎。他們建議家長要為孩子選擇合適的學校，學校與家長之間建立起信任與合作關係也是非常重要的。
頂尖招生顧問們在「從寄宿學校為頂尖大學錄取做準備」小組討論環節，深入探討了申請成功的有效策略、國際學生當前的招生趨勢以及影響錄取決定的美國高等教育的最新發展，為家長提供寶貴的指導。在「常春藤盟校校友面對面」環節，來自哈佛大學、耶魯大學等學校的優秀校友不吝與在場家長和學子分享成功經驗。除傳統升學議題，講座更探討人工智能時代的教育變革。與會嘉賓亦分享相關前沿理念，呼應快速變化的全球需求。講座更延申至實用性建議。滙豐人壽保險（國際）有限公司針對海外升學熱門課程與費用規劃提供專業指南，為家長提供財務規劃建議與執導。
互動環節獲熱烈迴響 家長直抒教育困惑
活動特設「咖啡討論圈」環節，家長們與專家近距離對話，針對子女年齡階段、興趣特長等個性化問題深入交流。一位參與家長表示收穫頗豐，尤其是與教育專家們的親密圓桌討論，獲得了應對競爭激烈的招生環境的個性化建議，更清晰地了解為了讓孩子進入心儀的學校所需要做出的準備。
支持教育是「澳門銀河」一以貫之的社會責任，助力搭建全球教育交流和優質資源平台，此次與SCMP Learn合作，正是希望幫助家庭「提前規劃」與「前瞻布局」，為下一代創造更多可能性。未來將持續推出系列教育主題活動，助力家長打破資訊壁壘。
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