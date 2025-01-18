「澳門銀河」聯袂「瀘州老窖．國窖 1573」 澳門首間快閃店新春璀璨登場 兩款佳釀限量發售

澳門特別行政區 - 2025年1月18日 - 歲次乙巳，金蛇起舞。「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城（下稱「澳門銀河」）與享譽盛名的濃香國酒國窖 1573 攜手，首次於澳門呈獻「金蛇獻瑞 · 國窖1573品鑒盛典」快閃店。17日於「澳門銀河」時尚大道東正式揭幕，銀河娛樂集團綜合娛樂服務客戶拓展行政副總裁陳國榮及瀘州老窖國際發展(香港)有限公司綜合管理部總經理向燁、高級區域銷售經理蕭露露，以及偉明行總經理楊淑婷齊聚一堂，共同見證這一珍貴時刻。 「澳門銀河」與濃香國酒品牌國窖1573攜手，呈獻澳門首個國窖1573快閃店。 澳門首發國酒 在 2025 年 1 月 17 日至 3 月 31 日期間，兩款新春禮酒——「國窖1573·如意靈蛇」與「瀘州老窖·2025農曆乙巳蛇年新春禮酒」在「澳門銀河」快閃店澳門首發。兩款佳釀皆由永豐源國瓷燒制，其中「國窖1573·如意靈蛇」以福貴黃釉為飾，蛇尾攬財，寓意祥瑞；「瀘州老窖·2025農曆乙巳蛇年新春禮酒」則以喜慶紅釉為裝，頂戴元寶，祈願納福。二者皆窖香幽雅，陳香細膩，醇厚綿柔，餘韻悠長。限量發售，稀世珍藏。活動期間，賓客可親臨位快閃店品鑑濃香國酒稀世珍釀，發掘獨家禮遇，盡享限定佳釀盛宴。 國窖1573品鑒盛典「澳門銀河」快閃店正式揭幕，一眾嘉賓和高級管理層出席並主持開幕儀式。 快閃店提供系列獨家禮遇，當中包括尊享品鑒及國窖1573對聯禮盒。 佳餚相配醇香 與此同時，「澳門銀河」及星際酒店旗下五間中餐廳更與國窖1573合作，推出期間限定的白酒配搭菜單。當中包括米芝蓮二星的湘川食府風味居、尚品海鮮火鍋、彭慶記、莆田及北膳樓，皆有獨門巧思，有湘味紅燜甲魚、金牌明爐燒鵝、煎焗大連鮑魚、洋參葯膳水晶鴨、中華甲魚燜大鵝等招牌好菜，配以國窖1573特調美酒及濃香白酒瀘州老窖．紫砂大麯為引，以醇香迎春，以瑞意賀歲。讓賓客在觥籌交錯間，品味濃香國酒與粵閩名饌的和諧之美。 兩款新春禮酒——「國窖1573·如意靈蛇」與「瀘州老窖·2025農曆乙巳蛇年新春禮酒」澳門首發。 「澳門銀河」及星際酒店旗下五間中餐廳與國窖1573合作，推出期間限定的白酒配搭菜單。

有關「澳門銀河」綜合度假城

「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城打造全世界最多元化的娛樂及綜合旅遊度假熱點。整個項目的總投資額高達430億港元，佔地110萬平方米，為澳門帶來嶄新的休閒娛樂設施。「澳門銀河」雲集8家世界知名豪華酒店，包括澳門悦榕庄、「銀河酒店™」、澳門大倉酒店、澳門JW萬豪酒店、澳門麗思卡爾頓酒店、「百老匯酒店」、澳門銀河 萊佛士以及澳門安達仕酒店，共提供約5,000 間豪華客房、奢華套房及別墅。天浪淘園佔地75,000平方米，設有全球最長 575 米空中激流、能掀起1.5米人造海浪的空中衝浪池、全150米的白沙灘，以及澳門首個高達9米的刺激滑水天梯衝天激流。兩間五星級國際水療品牌─澳門悦榕SPA和澳門麗思卡爾頓水療中心讓賓客煥發心靈、徹底放鬆。



「澳門銀河」其他設施包括超過120個餐飲選擇，涵蓋米芝蓮星級體驗及地道美食，以多元風味、獨特體驗及頂級食材打造「舌尖品亞洲 峰味聚銀河」的餐飲享受。銀河時尚匯集合國際頂尖奢華品牌，禮遇非凡的悅心購物體驗，讓賓客一步到位選購全球追捧的經典及限量版名品，探索充滿驚喜亮點的名牌獨家限時店，享受尊尚的禮遇回饋及優惠購物賞。成為VIP更可尊享貼心的禮賓購物服務，獲邀參與專屬的大牌聯乘活動，奢華禮遇提升至全新層次。矚目的時尚喜悦，在此一觸即發，令賓客變成潮流焦點所在。



極具規模的 3D影城「銀河影院」設有10間影院，以4K鐳射映畫打造無可比擬的電影體驗；以上海流金歲月為設計靈感的頂級娛樂聖殿【紅伶】，在華麗典雅的氛圍下呈獻醉人娛樂表演；悠然自足以傳統手法帶領賓客領略養生奧秘恢復活力。從「澳門銀河」穿過設有空調的行人天橋，90秒即可直達「澳門百老匯」，零距離體驗最地道的澳門特色及亞洲魅力。百老匯美食街搜羅了 35 種澳門及亞洲地道特色美食，從街頭小吃至老字號餐廳，每家店的招牌名菜都令人難忘。設有約2,500個座位的百老匯舞台匯聚世界級表演盛事。



「澳門銀河」備有獨特完善的活動場地，專業的服務團隊為賓客籌辦不同類型的會議展覽活動。銀河國際會議中心（GICC）為澳門會展業開啟新篇章，同時拓展集團在澳門的度假城版圖。其會展空間總面積達40,000平方米，並設有16,000座位、全澳最大的室内綜藝館——銀河綜藝館。



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