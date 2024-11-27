「澳門銀河」重磅呈獻古典音樂星光之夜 國際鋼琴巨星郎朗攜手澳門樂團及指揮家廖國敏演繹傳世佳作

澳門特別行政區 - 2024年11月27日 - 為持續突顯澳門作為「演藝之都」的地位，「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城（下稱「澳門銀河」）將於2025年1月19日迎來舉世矚目的鋼琴巨星——郎朗。這位才華橫溢的鋼琴家將首度登上矚目亞洲的嶄新會展娛樂地標——銀河國際會議中心的舞台，與傑出的華人指揮家、澳門樂團音樂總監兼首席指揮廖國敏攜手合作，共同呈獻《銀河聲薈：鋼琴巨星郎朗與澳門樂團》為觀眾帶來一場高雅的古典音樂盛宴。



「澳門銀河」重磅呈獻世界級古典音樂饗宴「銀河聲薈：鋼琴巨星郎朗與澳門樂團」將於2025年1月19日上演。郎朗將首度在矚目亞洲的嶄新會展娛樂地標——銀河國際會議中心舞台演繹傳世佳作。

郎朗以其卓越的演奏技藝和深邃的藝術洞察力，成為當代極具魅力的藝術家之一。他是有史以來中國第一位進入好萊塢名人堂的音樂家，以數百萬張的唱片銷量，雄踞全球眾多古典音樂榜首位，更令人稱道的是，他同時在主流樂界獲得巨大成功，曾被《時代》雜誌選為年度百位全球最具影響力人物之一的殊榮。一直以來，郎朗與世界一流管弦樂團和指揮家合作，每一次演出都是對音樂傑作的完美演繹，為經典旋律注入了新的生命力與情感深度，使得他的音樂會在全球各大城市均一票難求，成為樂迷心中難以忘懷的體驗。



郎朗為當代極具魅力的藝術家之一。他是有史以來中國第一位進入好萊塢名人堂的音樂家，以數百萬張的唱片銷量，雄踞全球眾多古典音樂榜首位，曾被《時代》雜誌選為年度百位全球最具影響力人物之一的殊榮。

今次《銀河聲薈：鋼琴巨星郎朗與澳門樂團》音樂會上，觀眾將欣賞到一系列經典曲目，充分展現郎朗的技術與情感表達。郎朗將獨奏蕭邦的《瑪祖卡舞曲》，隨後與廖國敏帶領的澳門樂團以細膩的音樂情感，演奏拉赫曼尼諾夫的《第二鋼琴協奏曲》， 同場樂團將演出蕭斯塔高維奇的《節日序曲》以及馬斯卡尼的《鄉村騎士》間奏曲等傳世佳作，共同呈現一場跨越時空的音樂盛宴。



澳門樂團音樂總監兼首席指揮廖國敏將與郎朗聯袂演出。廖國敏亦活躍於國際舞台，曾獲美國《費城詢問報》譽為「令人矚目的指揮奇才」。

澳門樂團是澳門唯一的全職職業交響樂團，致力於融匯中西文化，演繹古今經典。

現任澳門樂團音樂總監兼首席指揮、澳門國際音樂節節目總監、斯洛文尼亞廣播交響樂團首席指揮及香港管弦樂團駐團指揮廖國敏亦活躍於國際舞台，曾獲美國《費城詢問報》譽為「令人矚目的指揮奇才」，2014 年法國巴黎國際使雲蘭諾夫指揮大賽勇奪亞軍、觀眾大獎及樂團大獎，並獲美國費城交響樂團委任為助理指揮，為該團史上首位華人助理指揮。由他帶領的澳門樂團是澳門唯一的全職職業交響樂團，致力於融匯中西文化，演繹古今經典。樂團經常與眾多國際知名音樂家、指揮家及藝術團體合作，為澳門建設為「演藝之都」打造更多優秀及精彩的演出。



矚目亞洲的嶄新會展娛樂地標——銀河國際會議中心，以頂尖的音響設備和典雅華麗的環境，呈現一次又一次非凡的音樂之旅，為澳門的文化藝術生態添磚加瓦。在今年10月20日，「澳門銀河」首次呈獻世界級歌劇盛會——《銀河聲薈︰多明戈與友歌劇盛宴》於此成功舉辦，獲得了世界各地觀眾的熱烈反響。另將於明年嶄新登場的世界級的藝術盛宴——《銀河聲薈：鋼琴巨星郎朗與澳門樂團》更加值得期待，為一眾樂迷提供沉浸於交響琴鍵的優美旋律之中，體驗心靈與音樂的深度對話的難得機會。



音樂會票價分為港幣/澳門幣：HKD/MOP 1,288/ 888/ 688 /488 /288。結算貨幣以購票平台為準。

《銀河聲薈：鋼琴巨星郎朗與澳門樂團》門票將於12月9日中午12時於銀河票務、澳門售票網、Cityline、大麥APP和小程序公開發售，票價分為港幣/澳門幣1,288 / 888 / 688 / 488 / 288，憑中銀Visa信用卡於澳門售票網訂購門票更可專享獨家85折優惠。澳門安達仕酒店同時亦推出《銀河聲薈：鋼琴巨星郎朗與澳門樂團》住宿優惠，價格由港幣/澳門幣2,443起包含澳門安達仕酒店標準客房一晚、《銀河聲薈：鋼琴巨星郎朗與澳門樂團》B區門票兩張、免費享用澳門安達仕酒店酒廊等設施。此外，觀眾可憑當日演出門票於「澳門銀河」內指定餐廳享有85折；於「澳門銀河™」蒼蘭訣VR沉浸式體驗館現場購買VR體驗門票可享買一送一優惠，館内指定餐飲及紀念品更可獲8折折扣！



銀河聲薈：鋼琴巨星郎朗與澳門樂團



