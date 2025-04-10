「澳門銀河」銀河藝萃攜手澳門理工大學 呈獻「星漢繪卷」藝術展覽

持續展出新世代優秀藝術創作 全力支持本地藝術產業及教育發展澳門特別行政區 - 2025年4月10日 - 「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城（下稱「澳門銀河」）致力發揮「旅遊+文化」的聯動效應，透過於綜合度假城內的銀河藝萃舉辦優質藝術展覽，推動文化藝術創新與交流，持續發掘並助力本澳藝術佳作走向國際舞台。銀河藝萃的最新展覽《星漢繪卷——澳門理工大學藝術展》，聯袂澳門理工大學藝術及設計學院的師生與校友，呈獻一場由本地藝術家打造的傳統與現代交融之藝術盛宴。藉舉辦是次展覽，「澳門銀河」冀令銀河藝萃進一步成為展示澳門優秀藝術創作的平台，讓來自世界各地的旅客看得見本地藝術家、尤其是新世代藝術家的創意巧思，感受澳門獨有的文化底蘊，積極支持藝術產業及藝術教育的發展。
企校聯手展現本地藝術多元魅力
《星漢繪卷——澳門理工大學藝術展》今日（9日）盛大啟幕。澳門特別行政區政府文化局文化創意產業促進廳廳長何鴻斌、澳門理工大學副校長李雁蓮、藝術及設計學院代院長黎美琪、銀河娛樂集團零售部行政副總裁黃興齡及參展藝術家等嘉賓出席開幕式。展覽匯聚了二十多位才華橫溢的本地藝術家，均為澳門理工大學深耕藝術教育的全職教師、在藝術領域獨當一面的校友，以及充滿朝氣與創意的在讀學生。他們的作品每一件都是對藝術的獨特詮釋，是傳統根基上生長出的現代藝術新芽，帶領觀眾穿梭於不同藝術形式之間，感受藝術的多元魅力。
「星漢」在古代詩歌裏是 「銀河」 的浪漫別稱，象徵著藝術的浩瀚星河。在此展覽中，油畫的厚重筆觸與潑墨的靈動肆意交織，構建出如夢似幻的光影奇境；傳統國畫山水意境與前沿數字藝術浪潮激烈碰撞，展現出跨越時空的對話，帶領觀眾穿梭其中，領略本地藝術家對文化藝術基因的解讀。
此外，為加強展覽的互動性和觀眾投入度，銀河藝萃於展期的每周六下午均設主題系列藝術工作坊，包括「星軌拓印」——麻膠版畫及帆布袋印製工作坊、「星河印記」——雷射雕刻鎖匙扣帶工作坊及「星河丹青」——中國畫拼貼書籤工作坊。更於4月19日特別舉辦「星河友理」——澳門理工大學參展校友分享會，屆時參展的藝術家將親自與觀眾分享創作理念，以及在澳從事藝術行業的經驗等。如有垂詢，請致電8886 2429或電郵[email protected]。
萬象繆斯——Cristina Vinhas藝術珠寶展
與此同時，銀河藝萃同場舉辦《萬象繆斯——Cristina Vinhas藝術珠寶展》。居澳葡籍女藝術家李詠雅（Cristina Vinhas）以獨特視角融合當代西方理念與東方美學，以大自然為靈感，打造出多個個性鮮明的藝術珠寶系列。李詠雅在過去20多年創作眾多珍貴作品，涵蓋接近十個系列的珠寶、裝飾品及玻璃藝術品等，為觀眾帶來清新悅目的藝術體驗。
以上兩個展覽由即日至4月25日於銀河藝萃展出，歡迎一同徜徉於藝術的星河，感受傳統與現代的交融之美。
| 展覽：
| 星漢繪卷——澳門理工大學藝術展
萬象繆斯——Cristina Vinhas藝術珠寶展
| 地點：
| 「澳門銀河」銀河時尚匯1樓，銀河藝萃 (免費入場)
| 日期：
| 即日至4月25日
| 網站：
| https://www.galaxymacau.com/zh-hant/offers/entertainment/scrolls-stars-macau-polytechnic-university-art-exhibition-nature-my-muse-art/
有關銀河藝萃
銀娛秉持「文化＋藝術」理念，致力於推動本澳與大灣區乃至國際藝術交流，打造銀河藝萃這一展示當代藝術作品及舉辦藝術互動的空間。自2021年7月開幕以來，銀河藝萃舉辦了一系列的個展和群展，涵蓋了各種藝術形式和主題，包括駐場壁畫藝術家的現場繪畫、數字和沉浸式藝術體驗的IP裝置、電影攝影和大型裝置藝術，深受各界歡迎，展示了澳門本地、香港和海外藝術家的作品，成為銀娛發展藝術和文化領域的關鍵平台，同時助力澳門特別行政區政府推動城市旅遊多元化。
有關 「澳門銀河」 綜合度假城
「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城打造全世界最多元化的娛樂及綜合旅遊度假熱點。整個項目的總投資額高達430億港元，佔地110萬平方米，為澳門帶來嶄新的休閒娛樂設施。 「澳門銀河」雲集8家世界知名豪華酒店，包括澳門悦榕庄、「銀河酒店™」、澳門大倉酒店、澳門JW萬豪酒店、澳門麗思卡爾頓酒店、「百老匯酒店」、澳門銀河 萊佛士以及澳門安達仕酒店，共提供約5,000 間豪華客房、奢華套房及別墅。天浪淘園佔地75,000平方米，設有全球最長 575 米空中激流、能掀起1.5米人造海浪的空中衝浪池、全150米的白沙灘，以及澳門首個高達9米的刺激滑水天梯衝天激流。兩間五星級國際水療品牌─澳門悦榕SPA和澳門麗思卡爾頓水療中心讓賓客煥發心靈、徹底放鬆。
「澳門銀河」其他設施包括超過120個餐飲選擇，涵蓋米芝蓮星級體驗及地道美食，以多元風味、獨特體驗及頂級食材打造「舌尖品亞洲 峰味聚銀河」的餐飲享受。銀河時尚匯集合國際頂尖奢華品牌，禮遇非凡的悅心購物體驗，讓賓客一步到位選購全球追捧的經典及限量版名品，探索充滿驚喜亮點的名牌獨家限時店，享受尊尚的禮遇回饋及優惠購物賞。成為VIP更可尊享貼心的禮賓購物服務，獲邀參與專屬的大牌聯乘活動，奢華禮遇提昇至全新層次。矚目的時尚喜悦，在此一觸即發，令賓客變成潮流焦點所在。
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「澳門銀河」備有獨特完善的活動場地，專業的服務團隊為賓客籌辦不同類型的會議展覽活動。銀河國際會議中心（GICC）為澳門會展業開啟新篇章，同時拓展集團在澳門的度假城版圖。其會展空間總面積達40,000平方米，並設有16,000座位、全澳最大的室内綜藝館——銀河綜藝館。
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