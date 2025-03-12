「澳門銀河」音樂盛事重磅來襲 三大頂尖舞台呈現國際化多元視聽饗宴

澳門特別行政區 - 2025年3月12日 - 「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城憑藉一站式奢華度假體驗，成為訪澳遊客的熱門之選。尤其是這裏擁有三個卓越的演出場地——銀河綜藝館、百老匯舞台和全新的G Box，每一個場地都散發著獨特的魅力與氛圍，每一場演出都是視覺與聽覺的饗宴。今年盛事接連不斷，每逢周末都有精彩絕倫的音樂會和粉絲見面會，音樂愛好者們務必提前規劃行程，隨著更多演出和售票信息釋出，期待將再度升溫。
剛剛過去的周末，中國內地著名歌手張杰 未·LIVE—「開往1982」世界巡迴演唱會-澳門站一連三天在銀河綜藝館圓滿舉辦。在其出道20周年之際，這場演出串聯起張杰一路走來的音樂故事，極具爆發力的聲音穿透偌大的綜藝館，熟悉的旋律引發粉絲情感共鳴，一起度過回憶滿滿又充滿期待的周末。
「音樂殿堂」銀河綜藝館三月焦點關注
作為澳門最大的室內演出場地，銀河綜藝館能夠容納16,000名觀眾。先進的音響系統和燈光設備確保每一場演出都能以最佳狀態呈現。3月，就在這樣頂級的演出場地中，繼續用音樂喚醒春天的耳朵。
重磅演出售票信息1：「澳門銀河™」榮譽呈獻 FWD 富衛保險冠名贊助–張學友60+巡迴演唱會 澳門
有史以來首位巡迴演唱會場次突破千場的華語歌手張學友，將於今年6月首次在全澳最大的室內綜藝館——銀河綜藝館舉行他的個人演唱會，這是他第十輪巡演，將為樂迷帶來極具視覺享受的舞台表演！這場全城矚目的音樂盛宴將於3月13日下午1時通過FWD MAX及BOOKYAY優先訂票，並於3月18日下午1時於銀河票務、貓眼、大麥、Mpay澳門錢包、Cityline同步公開發售，快抓住機會見證「歌神」的音樂魔力！
重磅演出售票信息2：「澳門銀河™」榮譽呈獻–周華健【少年俠客】巡迴演唱會五一限定篇–澳門站
華語樂壇傳奇歌手周華健將於今年5月3日攜巡迴演唱會「少年俠客」震撼回歸澳門，並選址於澳門最大的文化娛樂新地標——銀河綜藝館舉辦。周華健將帶領觀眾一起快意江湖。獨特的舞台設計，交錯現代武俠與音樂場景，仿佛同時觀賞兩場演唱會，史無前例。經典歌曲值得一再聆聽，《風雨無阻》、《孤枕難眠》、《讓我歡喜讓我憂》、《愛相隨》、《花心》、《朋友》，一夜唱盡！門票正在銀河票務、大麥、貓眼、uutix、Trip.com、Ctrip和Cityline平台熱賣中。
重磅演出售票信息3：2025羅志祥 30巡迴演唱會 澳門站
「亞洲舞王」羅志祥（小豬）將於5月31日晚上8時登陸銀河綜藝館，為迎接出道30周年，舞力全開！演唱會舞台以「遊樂園」為核心概念，象徵出道30年來的初心，即散播快樂與幸福。小豬的代表作歌曲包括《一枝獨秀》、《精舞門》、《愛轉角》、《戀愛達人》等，僅此一天，一起與小豬見證時間與空間舞動交錯，一起《鬧翻天》！門票正在銀河票務、大麥、貓眼、Cityline、MPay澳門錢包、澳門售票網平台熱賣中。
熱門演出信息1：JISOO ASIA FAN TOUR 2025: "LIGHTS, LOVE, ACTION!"澳門站
韓國人氣女團BLACKPINK成員JISOO將於3月21日及22日晚上8時在銀河綜藝館舉行個人亞洲巡迴粉絲見面會，與粉絲們近距離見面！JISOO早前推出新迷你專輯〈AMORTAGE〉，主打曲目〈earthquake〉火速登上Billboard《世界數位歌曲銷售榜》第1位，更在全球45個地區的iTunes專輯榜及中國騰訊音樂綜合K-POP榜上達到第一名。其他個人代表歌曲包括《Flower》和《All Eyes On Me》。JISOO 對此次巡演充滿期待，表示很開心能夠再次與澳門乃至中國粉絲見面! 門票正在銀河票務、大麥平台發售中。
熱門演出信息2：「澳門銀河™」榮譽呈獻: ANDREA BOCELLI Live in Concert
3月29日晚上8時，全球最受歡迎的男高音安德烈·波伽利（Andrea Bocelli）將首次在澳門舉辦個人演唱會。這是一場千載難逢的音樂盛會，波伽利將以其獨特的嗓音和情感詮釋直抵觀眾心靈。屆時，他還將與兒子馬提歐·波伽利（Matteo Bocelli）聯手獻上「天籁合音」般的演出，令人期待。門票正在銀河票務、大麥、貓眼、uutix、Trip.com、Ctrip、Cityline、MPay澳門錢包、澳門售票網平台熱賣中。
多元化娛樂享受盡在百老匯舞台
從「澳門銀河」穿過設有空調的行人天橋，90秒即可直達「澳門百老匯」，零距離體驗最地道的澳門特色及亞洲魅力。百老匯舞台設有約2,500個座位，匯聚世界級表演盛事。這個場地結合現代與經典的設計，提供親密而舒適的觀賞環境，讓觀眾能夠近距離感受每一位表演者的情感與魅力。三月，在「澳門百老匯」的演出同樣精彩，不容錯過：
熱門演出1：KIM JAE JOONG ASIA TOUR CONCERT J-PARTY "HOME" IN MACAU
3月22日下午5時和3月23日下午4時，完美男神金在中(Kim Jaejoong)將再次來澳，與粉絲一同在出道21周年前夕，共同開啟新的篇章，創造美好回憶。
熱門演出2：AAA TOUR BY HYUKOH SUNSET ROLLERCOASTER IN MACAU
3月29日下午5時，由韓國樂團HYUKOH與台灣樂團落日飛車聯手合作的《AAA》演唱會，兩個不同風格的樂團，將會帶來意想不到的音樂火花，以特別的旋律，為觀眾帶來一場極致的聽覺享受。
熱門演出3：GEMINI FOURTH RUN THE WORLD CONCERT IN MACAU
泰國新生代全能偶像Gemini Fourth 將於3月30日中午12時在「百老匯舞台」舉辦演唱會，用他們獨特的音樂魅力帶大家進入一個充滿能量與夢想的世界。
G Box：全新沉浸式黑盒子表演場地
在「澳門銀河」明珠大堂1樓的G Box，是最新的沉浸式黑盒子表演場地，最多可容納850位觀眾。靈活的舞台和座位設計為觀眾提供全方位的觀賞體驗，無論從哪個角度，都能拉近觀眾與表演者的距離。獨特的黑盒子設計造就真正的沉浸式體驗，使其成為小型到中型的脫口秀、現場樂隊表演、親子秀及私人活動的理想場所。
重磅演出售票信息1：李思捷百變天王笑唱會2.0 - 澳門站
李思捷百變天王笑唱會1.0 現場一票難求，座無虛席，演出震撼，驚喜不斷，引發熱烈反響，因此2025李思捷百變天王笑唱會2.0回應號召終於來啦，思捷為了這次笑唱會做足百分之一千的準備，演出當日你除咗可以見到眾多「天王」到現場同大家一齊載歌載舞之外！還有更多「明星嘉賓」到現場同大家一齊笑一齊玩！門票正在銀河票務、大麥热卖中。
除了精彩的演出，「澳門銀河」還提供一系列奢華的度假體驗。度假城連續三年蟬聯「全球最多福布斯五星酒店評級的奢華綜合度假城」，雲集8家世界知名豪華酒店，設計獨特，設施一流，為每位客人提供舒適的住宿環境。兩間五星級國際水療品牌——澳門悦榕SPA和澳門麗思卡爾頓水療中心讓賓客煥發心靈、徹底放鬆。超過120個餐飲選擇，涵蓋米芝蓮星級體驗及地道美食，以多元風味、獨特體驗及頂級食材打造「舌尖品亞洲 峰味聚銀河」的餐飲享受；銀河時尚匯集合國際頂尖奢華品牌，禮遇非凡的悅心購物體驗。
三月，以音樂之名，來一場說走就走的度假旅行，「澳門銀河」無疑是理想之地。
有關「澳門銀河」綜合度假城
「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城打造全世界最多元化的娛樂及綜合旅遊度假熱點。整個項目的總投資額高達430億港元，佔地110萬平方米，為澳門帶來嶄新的休閒娛樂設施。「澳門銀河」雲集8家世界知名豪華酒店，包括澳門悦榕庄、「銀河酒店™」、澳門大倉酒店、澳門JW萬豪酒店、澳門麗思卡爾頓酒店、「百老匯酒店」、澳門銀河 萊佛士以及澳門安達仕酒店，共提供約5,000 間豪華客房、奢華套房及別墅。天浪淘園佔地75,000平方米，設有全球最長575米空中激流、能掀起1.5米人造海浪的空中衝浪池、全長150米的白沙灘，以及澳門首個高達9米的刺激滑水天梯衝天激流。兩間五星級國際水療品牌——澳門悦榕SPA和澳門麗思卡爾頓水療中心讓賓客煥發心靈、徹底放鬆。
「澳門銀河」其他設施包括超過120個餐飲選擇，涵蓋米芝蓮星級體驗及地道美食，以多元風味、獨特體驗及頂級食材打造「舌尖品亞洲 峰味聚銀河」的餐飲享受。銀河時尚匯集合國際頂尖奢華品牌，禮遇非凡的悅心購物體驗，讓賓客一步到位選購全球追捧的經典及限量版名品，探索充滿驚喜亮點的名牌獨家限時店，享受尊尚的禮遇回饋及優惠購物賞。成為VIP更可尊享貼心的禮賓購物服務，獲邀參與專屬的大牌聯乘活動，奢華禮遇提升至全新層次。矚目的時尚喜悦，在此一觸即發，令賓客變成潮流焦點所在。
極具規模的 3D影城「銀河影院」設有10間影院，以4K鐳射映畫打造無可比擬的電影體驗；以上海流金歲月為設計靈感的頂級娛樂聖殿【紅伶】，在華麗典雅的氛圍下呈獻醉人娛樂表演；悠然自足以傳統手法帶領賓客領略養生奧秘恢復活力。從「澳門銀河」穿過設有空調的行人天橋，90秒即可直達「澳門百老匯」，零距離體驗最地道的澳門特色及亞洲魅力。百老匯美食街搜羅了35種澳門及亞洲地道特色美食，從街頭小吃至老字號餐廳，每家店的招牌名菜都令人難忘。設有約2,500個座位的百老匯舞台匯聚世界級表演盛事。
「澳門銀河」備有獨特完善的活動場地，專業的服務團隊為賓客籌辦不同類型的會議展覽活動。銀河國際會議中心（GICC）亦將為澳門會展業開啟新篇章，同時拓展集團在澳門的度假城版圖。其會展空間總面積達40,000平方米，並設有16,000座位、全澳最大的室内綜藝館——銀河綜藝館。
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