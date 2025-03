「澳門銀河」音樂盛事重磅來襲 三大頂尖舞台呈現國際化多元視聽饗宴

澳門特別行政區 - 2025年3月12日 - 「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城憑藉一站式奢華度假體驗,成為訪澳遊客的熱門之選。尤其是這裏擁有三個卓越的演出場地——銀河綜藝館、百老匯舞台和全新的G Box,每一個場地都散發著獨特的魅力與氛圍,每一場演出都是視覺與聽覺的饗宴。今年盛事接連不斷,每逢周末都有精彩絕倫的音樂會和粉絲見面會,音樂愛好者們務必提前規劃行程,隨著更多演出和售票信息釋出,期待將再度升溫。



剛剛過去的周末,中國內地著名歌手張杰 未·LIVE—「開往1982」世界巡迴演唱會-澳門站一連三天在銀河綜藝館圓滿舉辦。在其出道20周年之際,這場演出串聯起張杰一路走來的音樂故事,極具爆發力的聲音穿透偌大的綜藝館,熟悉的旋律引發粉絲情感共鳴,一起度過回憶滿滿又充滿期待的周末。



「音樂殿堂」銀河綜藝館三月焦點關注



作為澳門最大的室內演出場地,銀河綜藝館能夠容納16,000名觀眾。先進的音響系統和燈光設備確保每一場演出都能以最佳狀態呈現。3月,就在這樣頂級的演出場地中,繼續用音樂喚醒春天的耳朵。



重磅演出售票信息1:「澳門銀河™」榮譽呈獻 FWD 富衛保險冠名贊助–張學友60+巡迴演唱會 澳門



有史以來首位巡迴演唱會場次突破千場的華語歌手張學友,將於今年6月首次在全澳最大的室內綜藝館——銀河綜藝館舉行他的個人演唱會,這是他第十輪巡演,將為樂迷帶來極具視覺享受的舞台表演!這場全城矚目的音樂盛宴將於3月13日下午1時通過FWD MAX及BOOKYAY優先訂票,並於3月18日下午1時於銀河票務、貓眼、大麥、Mpay澳門錢包、Cityline同步公開發售,快抓住機會見證「歌神」的音樂魔力!



重磅演出售票信息2:「澳門銀河™」榮譽呈獻–周華健【少年俠客】巡迴演唱會五一限定篇–澳門站



華語樂壇傳奇歌手周華健將於今年5月3日攜巡迴演唱會「少年俠客」震撼回歸澳門,並選址於澳門最大的文化娛樂新地標——銀河綜藝館舉辦。周華健將帶領觀眾一起快意江湖。獨特的舞台設計,交錯現代武俠與音樂場景,仿佛同時觀賞兩場演唱會,史無前例。經典歌曲值得一再聆聽,《風雨無阻》、《孤枕難眠》、《讓我歡喜讓我憂》、《愛相隨》、《花心》、《朋友》,一夜唱盡!門票正在銀河票務、大麥、貓眼、uutix、Trip.com、Ctrip和Cityline平台熱賣中。



重磅演出售票信息3:2025羅志祥 30巡迴演唱會 澳門站



「亞洲舞王」羅志祥(小豬)將於5月31日晚上8時登陸銀河綜藝館,為迎接出道30周年,舞力全開!演唱會舞台以「遊樂園」為核心概念,象徵出道30年來的初心,即散播快樂與幸福。小豬的代表作歌曲包括《一枝獨秀》、《精舞門》、《愛轉角》、《戀愛達人》等,僅此一天,一起與小豬見證時間與空間舞動交錯,一起《鬧翻天》!門票正在銀河票務、大麥、貓眼、Cityline、MPay澳門錢包、澳門售票網平台熱賣中。



熱門演出信息1:JISOO ASIA FAN TOUR 2025: "LIGHTS, LOVE, ACTION!"澳門站



韓國人氣女團BLACKPINK成員JISOO將於3月21日及22日晚上8時在銀河綜藝館舉行個人亞洲巡迴粉絲見面會,與粉絲們近距離見面!JISOO早前推出新迷你專輯〈AMORTAGE〉,主打曲目〈earthquake〉火速登上Billboard《世界數位歌曲銷售榜》第1位,更在全球45個地區的iTunes專輯榜及中國騰訊音樂綜合K-POP榜上達到第一名。其他個人代表歌曲包括《Flower》和《All Eyes On Me》。JISOO 對此次巡演充滿期待,表示很開心能夠再次與澳門乃至中國粉絲見面! 門票正在銀河票務、大麥平台發售中。



熱門演出信息2:「澳門銀河™」榮譽呈獻: ANDREA BOCELLI Live in Concert



3月29日晚上8時,全球最受歡迎的男高音安德烈·波伽利(Andrea Bocelli)將首次在澳門舉辦個人演唱會。這是一場千載難逢的音樂盛會,波伽利將以其獨特的嗓音和情感詮釋直抵觀眾心靈。屆時,他還將與兒子馬提歐·波伽利(Matteo Bocelli)聯手獻上「天籁合音」般的演出,令人期待。門票正在銀河票務、大麥、貓眼、uutix、Trip.com、Ctrip、Cityline、MPay澳門錢包、澳門售票網平台熱賣中。



多元化娛樂享受盡在百老匯舞台



從「澳門銀河」穿過設有空調的行人天橋,90秒即可直達「澳門百老匯」,零距離體驗最地道的澳門特色及亞洲魅力。百老匯舞台設有約2,500個座位,匯聚世界級表演盛事。這個場地結合現代與經典的設計,提供親密而舒適的觀賞環境,讓觀眾能夠近距離感受每一位表演者的情感與魅力。三月,在「澳門百老匯」的演出同樣精彩,不容錯過:



熱門演出1:KIM JAE JOONG ASIA TOUR CONCERT J-PARTY "HOME" IN MACAU



3月22日下午5時和3月23日下午4時,完美男神金在中(Kim Jaejoong)將再次來澳,與粉絲一同在出道21周年前夕,共同開啟新的篇章,創造美好回憶。



熱門演出2:AAA TOUR BY HYUKOH SUNSET ROLLERCOASTER IN MACAU



3月29日下午5時,由韓國樂團HYUKOH與台灣樂團落日飛車聯手合作的《AAA》演唱會,兩個不同風格的樂團,將會帶來意想不到的音樂火花,以特別的旋律,為觀眾帶來一場極致的聽覺享受。



熱門演出3:GEMINI FOURTH RUN THE WORLD CONCERT IN MACAU



泰國新生代全能偶像Gemini Fourth 將於3月30日中午12時在「百老匯舞台」舉辦演唱會,用他們獨特的音樂魅力帶大家進入一個充滿能量與夢想的世界。





G Box:全新沉浸式黑盒子表演場地



在「澳門銀河」明珠大堂1樓的G Box,是最新的沉浸式黑盒子表演場地,最多可容納850位觀眾。靈活的舞台和座位設計為觀眾提供全方位的觀賞體驗,無論從哪個角度,都能拉近觀眾與表演者的距離。獨特的黑盒子設計造就真正的沉浸式體驗,使其成為小型到中型的脫口秀、現場樂隊表演、親子秀及私人活動的理想場所。



重磅演出售票信息1:李思捷百變天王笑唱會2.0 - 澳門站



李思捷百變天王笑唱會1.0 現場一票難求,座無虛席,演出震撼,驚喜不斷,引發熱烈反響,因此2025李思捷百變天王笑唱會2.0回應號召終於來啦,思捷為了這次笑唱會做足百分之一千的準備,演出當日你除咗可以見到眾多「天王」到現場同大家一齊載歌載舞之外!還有更多「明星嘉賓」到現場同大家一齊笑一齊玩!門票正在銀河票務、大麥热卖中。



除了精彩的演出,「澳門銀河」還提供一系列奢華的度假體驗。度假城連續三年蟬聯「全球最多福布斯五星酒店評級的奢華綜合度假城」,雲集8家世界知名豪華酒店,設計獨特,設施一流,為每位客人提供舒適的住宿環境。兩間五星級國際水療品牌——澳門悦榕SPA和澳門麗思卡爾頓水療中心讓賓客煥發心靈、徹底放鬆。超過120個餐飲選擇,涵蓋米芝蓮星級體驗及地道美食,以多元風味、獨特體驗及頂級食材打造「舌尖品亞洲 峰味聚銀河」的餐飲享受;銀河時尚匯集合國際頂尖奢華品牌,禮遇非凡的悅心購物體驗。



三月,以音樂之名,來一場說走就走的度假旅行,「澳門銀河」無疑是理想之地。