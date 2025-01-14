「澳門銀河」首推客席調酒師系列 每月特邀全球頂尖調酒師於長廊酒吧「秘境探趣」

澳門特別行政區 - 2025年1月14日 - 充滿神秘與冒險色彩的澳門銀河 萊佛士「長廊酒吧」（Long Bar）今年1月起隆重推出「秘境探趣 - 客席調酒師系列」月度活動，旨在將雞尾酒的多感官體驗提升至全新高度。在每月一次的活動中，全球頂尖的調酒師們將受邀至此，包括來自「全球50家最佳酒吧」及「亞洲50家最佳酒吧」的獲獎調酒師，雞尾酒愛好者2025年可在長廊酒吧邂逅難得一見的全明星調酒師陣容。首場活動將於1月18日舉行，香港知名酒吧The Opposites的聯合創始人——Antonio Lai與Samuel Kwok將率先登場。
作為萊佛士品牌全球首家主打秘密酒吧風格的長廊酒吧，與「秘境探趣」系列的神秘氛圍完美契合。在「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城（下稱「澳門銀河」）的澳門銀河 萊佛士，通過隱秘的門扉進入，一個探險者嚮往的傳奇聚會秘境在眼前徐徐展開，猶如調酒師與美酒愛好者的聖殿。酒吧由香港著名設計師Joyce Wang傾心打造，以16世紀曾蒸餾並儲存氈酒的澳門沿海洞穴及傳奇葡萄牙商船「聖母號」（Madre de Deus）為設計靈感，更榮獲2024年VOGUE LIVING DESIGN AWARDS「最佳酒店酒吧設計獎」、Travel + Leisure Tastemakers 2024榜單「澳門最佳酒吧獎」。
「秘境探趣」系列的首場活動將迎來鼎鼎有名的Antonio Lai與Samuel Kwok。Antonio Lai被視為亞洲酒吧行業的領軍人物，他以創新的「多感官調酒術」而聞名，獲獎無數。由他創立的香港知名酒吧Quinary自2013年至2017年連續五年入選「全球50家最佳酒吧」，並於2021年再次入選，同時自2016年以來始終躋身「亞洲50家最佳酒吧」名單，更於2021年榮獲「Heering榜單傳奇獎」，以表彰該酒吧多年來在榜單上的出色表現。同時，Antonio Lai還是The Opposites和Draft Land HK的聯合創始人，並擔任米芝蓮一星餐廳VEA和Medora的飲品總監。Samuel Kwok同樣是The Opposites的聯合創始人，曾任Quinary酒吧經理。他不僅是Antonio的親密合作夥伴，亦是一位實力非凡的調酒師。曾獲得過Diageo World Class 調酒師大賽港澳區冠軍等榮譽。此次，兩位秉持獨特理念的調酒藝術大師，將運用創新思維、藝術造詣和獨樹一幟的風格，特別為長廊酒吧的賓客調製獨家美酒，引領賓客踏上一段探索未知感官世界的奇妙旅程。
矚目開啟的「秘境探趣」系列接下來還將迎來更多調酒界的風雲人物。2月21日，來自「亞洲50家最佳酒吧」榜首、「全球50家最佳酒吧」中排名第2的香港著名Bar Leone酒吧的聯合創辦人Lorenzo Antinori將在此登場；同時還有來自「亞洲50家最佳酒吧」中排名第2、「全球50家最佳酒吧」中排名第9的首爾熱門酒吧Zest的Demie Kim和Noah Kwon。3月28日，來自曼谷炙手可热的Firefly酒吧的Dicky Hartono，以及來自吉隆坡熱門酒吧Three X Co的Amanda Wan和Jo Wong同場獻技。
更多客席調酒師的神秘面紗將逐步揭曉，屆時，世界各地調酒界大師級人物將以精湛技藝和創新思維，聯手創造奇妙而獨特的品酒體驗之旅，務求打破感官界限，驚艷賓客味蕾，留下難忘的回憶。
長廊酒吧「秘境探趣 - 客席調酒師系列」
日期：2025年1月18日 星期六
時間：晚上7時至11時
地點：澳門銀河 萊佛士
訂座：+853 8883 2221（需提前預約）
更多詳情及每月最新客席調酒師資訊，請關注澳門銀河 萊佛士官方網站https://www.galaxymacau.com/zh-hant/dining/restaurants/long-bar/。
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