「澳門銀河」8½ Otto e Mezzo BOMBANA及星際酒店風味居蟬聯《2025黑珍珠餐廳指南》一鑽榮譽評級

澳門特別行政區 - 2025年4月25日 - 《2025黑珍珠餐廳指南頒獎盛典》港澳台及海外地區於今日4月25日在新加坡盛大舉行，「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城（下稱「澳門銀河」）及星際酒店旗下殿堂級食府——8½ Otto e Mezzo BOMBANA和風味居蟬聯一鑽榮譽評級。「澳門銀河」致力打造「舌尖品亞洲 峰味聚銀河」的餐飲體驗，在中國乃至國際餐飲大獎中屢屢斬獲佳績。



「澳門銀河」的8½ Otto e Mezzo BOMBANA和星際酒店的風味居再度喜獲《2025黑珍珠餐廳指南》黑珍珠一鑽。

此次獲獎的兩家食府一直以來都深得食客青睞。連續九年蟬聯米芝蓮二星榮耀的風味居由深耕湘川菜系近30年的星際酒店餐飲廚務助理副總裁兼風味居行政總廚陳植強領銜，將湘川百變美學發揮到極致，多年穩居港澳湘川食府的翹楚位置。連續十年蟬聯米芝蓮一星榮耀的8½ Otto e Mezzo BOMBANA由行政總廚Marino D'Antonio掌舵，屢獲殊榮的澳門團隊除了秉承Umberto Bombana一貫的理念，提供非常正宗的意大利美食。秉持「簡而不凡」的美食理念，專注於搜羅優質時令食材的大道至簡烹飪方式，將食材的本味在美輪美奐的呈現中昇華。



《黑珍珠餐廳指南》由資深美食愛好者、烹飪專家和美食研究者匿名評選後發布的餐廳指南，評價標準主要涵蓋烹飪出品、服務環境及傳承創新三個維度，如今該指南被視為中國餐飲行業最具影響力的評選體系之一。



「澳門銀河」旗下逾120個餐飲選擇中匯聚獲獎無數的特色餐廳和星級主廚團隊，以地道食材及精湛廚藝，於方寸之間還原和昇華以北方菜、湘川菜、粵菜為代表的中國地方菜系、極具澳門特色的澳葡融合菜、以及日本、泰國、意大利等國際料理的地道風味，讓世界各地的食客沉醉於各具特色的用餐氛圍，品嚐到當地新鮮食材味道的同時，也能深刻感受到其中的美食文化傳承與創新，以至真摰的熱情款待。



