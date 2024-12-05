《百年新中央酒店》新書暨同名紀錄片首發

澳門 - 2024年12月5日 - 2024年12月4日，由力行集團主辦，獲特區政府旅遊局及招商投資促進局支持《百年新中央酒店》新書暨同名紀錄片在於博納國際影城澳門金銀島店舉行首發儀式。力行集團主席蕭頌銘表示，《百年新中央酒店》這本書及紀錄片的面世，皆因為新中央酒店活化這個項目而產生的。



新書《百年新中央酒店》講述新馬路及新中央酒店過去百年歷史

首發儀式由澳門中聯辦宣傳文化部文體處副處長徐東傑、澳門基金會行政委員會主席吳志良，澳門力行集團創辦人及主席蕭頌銘伉儷，澳門特別行政區政府旅遊局副局長程衛東，澳門特別行政區政府文化局代副局長蔡健龍，澳門特別行政區政府經濟及科技發展局產業發展廳廳長梁仕仁，市政署培訓及資料儲存處處長 黃婉嫻，中華總商會會長代表馬志毅，澳門銀行公會主席、中國銀行行長賈天兵，《百年新中央酒店》作者邢榮發博士，紀錄片《百年新中央酒店》總導演王利兵主持首發儀式。在首發儀式上，《百年新中央酒店》暨同名紀錄片出品方，力行集團創辦人及主席蕭頌銘分別向澳門大學、澳門科技大學、澳門城市大學、澳門旅遊大學、澳門聖若瑟大學及澳門公共圖書館的代表贈書。



力行集團主席蕭頌銘向澳門公共圖書館及多間高等院校圖書館代表贈書

蕭頌銘在致辭中表示，力行集團不惜代價活化新中央酒店的理由，除了因酒店優秀的地理位置之外，更是因為酒店的歷史。他指出歷史是無價的，新中央酒店不單止記載了酒店自身的歷史，更加記載了新馬路自1918年開通以來超過一百年的變遷。



一眾主禮嘉賓主持首發儀式

集團收購新中央酒店並決定進行活化的時候，就已經知道這個項目是極度困難及危險，所以從接收開始，就計劃要紀錄整個改造過程，配以新馬路及新中央酒店的百年歷史，製作成一部有紀念價值及歷史意義的《百年新中央酒店》紀錄片，將歷史城區的新舊故事傳承於世。



他又指出，《百年新中央酒店》一書的誕生，是因為酒店活化項目規劃的初期，籌劃在酒店地下設置"百年歷史穿越廊"，孰料在籌劃過程中始發覺史料極不完整，有很多存疑的地方，為了把新馬路及新中央酒店的百年歷史忠實地向公衆展示，集團誠邀澳門歷史學者邢榮發教授進行搜證及作出專題硏究。



經邢教授深度挖掘，發現與新中央酒店有關而不為人知的史料和故事極為豐富，為着可將澳門歷史城區、新馬路及新中央酒店的發展歷程完整、細緻地呈現給廣大市民及旅客，他和書的作者邢榮發教授決定要為新馬路及新中央酒店立傳。



《百年新中央酒店》合共近30萬餘字，插圖近四百幀，從澳門歷史建築新中央酒店窺探澳門百年旅遊、博彩業發展概況，道盡澳門20世紀上半葉推動建設旅遊娛樂城市初期的艱辛，以及澳門如何在掙扎中「步入正途」的坎坷命運，以百多年前的澳門作為起點，帶領讀者觀摩百年澳門風雲變幻中的社會、人和生活。



與圖書同步首發的紀錄片《百年新中央酒店》以新中央酒店為紐帶，以詳實的史料鏡頭、精美的重現畫面及澳門特區政府主要官員和社會賢達，生動講述新中央酒店的歷史價值及活化的過程，以及一眾有心人士立志守護澳門歷史城區的奮鬥歷程。



目前《百年新中央酒店》已在澳門一書齋、星光書店、边度有書、宏達圖書中心及文化廣場上架，而紀錄片《百年新中央酒店》由即日起可於新中央酒店房間的電視免費點播，未來計劃在內地及港澳發行上映。



