《百年新中央酒店》新書暨同名紀錄片首發

澳門 - 2024年12月5日 - 2024年12月4日，由力行集團主辦，獲特區政府旅遊局及招商投資促進局支持《百年新中央酒店》新書暨同名紀錄片在於博納國際影城澳門金銀島店舉行首發儀式。力行集團主席蕭頌銘表示，《百年新中央酒店》這本書及紀錄片的面世，皆因為新中央酒店活化這個項目而產生的。
首發儀式由澳門中聯辦宣傳文化部文體處副處長徐東傑、澳門基金會行政委員會主席吳志良，澳門力行集團創辦人及主席蕭頌銘伉儷，澳門特別行政區政府旅遊局副局長程衛東，澳門特別行政區政府文化局代副局長蔡健龍，澳門特別行政區政府經濟及科技發展局產業發展廳廳長梁仕仁，市政署培訓及資料儲存處處長 黃婉嫻，中華總商會會長代表馬志毅，澳門銀行公會主席、中國銀行行長賈天兵，《百年新中央酒店》作者邢榮發博士，紀錄片《百年新中央酒店》總導演王利兵主持首發儀式。在首發儀式上，《百年新中央酒店》暨同名紀錄片出品方，力行集團創辦人及主席蕭頌銘分別向澳門大學、澳門科技大學、澳門城市大學、澳門旅遊大學、澳門聖若瑟大學及澳門公共圖書館的代表贈書。
蕭頌銘在致辭中表示，力行集團不惜代價活化新中央酒店的理由，除了因酒店優秀的地理位置之外，更是因為酒店的歷史。他指出歷史是無價的，新中央酒店不單止記載了酒店自身的歷史，更加記載了新馬路自1918年開通以來超過一百年的變遷。
集團收購新中央酒店並決定進行活化的時候，就已經知道這個項目是極度困難及危險，所以從接收開始，就計劃要紀錄整個改造過程，配以新馬路及新中央酒店的百年歷史，製作成一部有紀念價值及歷史意義的《百年新中央酒店》紀錄片，將歷史城區的新舊故事傳承於世。
他又指出，《百年新中央酒店》一書的誕生，是因為酒店活化項目規劃的初期，籌劃在酒店地下設置"百年歷史穿越廊"，孰料在籌劃過程中始發覺史料極不完整，有很多存疑的地方，為了把新馬路及新中央酒店的百年歷史忠實地向公衆展示，集團誠邀澳門歷史學者邢榮發教授進行搜證及作出專題硏究。
經邢教授深度挖掘，發現與新中央酒店有關而不為人知的史料和故事極為豐富，為着可將澳門歷史城區、新馬路及新中央酒店的發展歷程完整、細緻地呈現給廣大市民及旅客，他和書的作者邢榮發教授決定要為新馬路及新中央酒店立傳。
《百年新中央酒店》合共近30萬餘字，插圖近四百幀，從澳門歷史建築新中央酒店窺探澳門百年旅遊、博彩業發展概況，道盡澳門20世紀上半葉推動建設旅遊娛樂城市初期的艱辛，以及澳門如何在掙扎中「步入正途」的坎坷命運，以百多年前的澳門作為起點，帶領讀者觀摩百年澳門風雲變幻中的社會、人和生活。
與圖書同步首發的紀錄片《百年新中央酒店》以新中央酒店為紐帶，以詳實的史料鏡頭、精美的重現畫面及澳門特區政府主要官員和社會賢達，生動講述新中央酒店的歷史價值及活化的過程，以及一眾有心人士立志守護澳門歷史城區的奮鬥歷程。
目前《百年新中央酒店》已在澳門一書齋、星光書店、边度有書、宏達圖書中心及文化廣場上架，而紀錄片《百年新中央酒店》由即日起可於新中央酒店房間的電視免費點播，未來計劃在內地及港澳發行上映。
力行集團
力行集團成立於一九九一年，致力在澳門發展多元化業務。三十多年來一直秉持「認真專注 踏實力行」的發展理念，與澳門共同成長，不斷創新求變，為社會各界的客戶提供優質服務。時至今日，集團業務已包括房地產開發及投資、建築工程及策劃、酒店經營及管理、餐飲美食、商場營運、廣告策劃等方面，同時亦積極於履行企業社會責任，為舊區活化及保育出力，致力促進集團業務長遠規劃及穩健發展。