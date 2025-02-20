《米其林指南》首度亮相馬尼拉及周邊地區與宿務

菲律賓馬尼拉 - 2025年2月20日 -《米其林指南》今日正式宣布最新擴展，將首次涵蓋菲律賓的馬尼拉和宿霧。這份指南將聚焦在充滿活力的大馬尼拉都會區，以及動感十足的宿霧市，同時開始探索馬尼拉週邊地區，包括邦板牙（Pampanga）、塔格泰（Tagaytay）和甲米地（Cavite）。米其林的匿名評審員已深入這些地區，尋找並評估最優秀的餐廳，發掘本地體驗最佳的食肆。這第一屆餐廳推廣名單將展現馬尼拉及週邊地區與宿霧的頂級美食場景，發掘那些充滿熱情、創造力並尊重本地烹飪傳統的優秀餐廳與主廚。
《米其林指南》國際總監 Gwendal Poullennec 表示：「我們的米其林評審員們一直熱情地關注菲律賓美食界的發展。菲律賓美食底蘊深厚，積極融合全球風味，造就了多元的餐飲文化。」並進一步指出：「馬尼拉年輕且才華洋溢的主廚們以全新角度詮釋菲律賓美食，而宿霧作為頂級旅遊勝地，更以世界級的待客之道呈現令人驚豔的多元餐飲體驗。」
擁有7，641座島嶼，多元地區和風味與豐富的文化融合，菲律賓美食的蓬勃發展既傳承地道的烹飪傳統，且不斷融合創新。從美食地區特色深厚的馬尼拉及週邊，到全球知名旅遊城市宿務，正吸引著世界各地的美食愛好者，見證菲律賓美食界的持續發展。
菲律賓美食的典型代表是炭火烤乳豬，以皮脆肉嫩聞名，尤其在宿霧更是標誌性的美食。這道佳餚以鮮明風味和豐富傳統吸引美食愛好者，也令菲律賓升為備受矚目的美食勝地。 《米其林指南》的認可將進一步提升菲律賓美食在國際舞台上的影響力，展現其多元活躍的餐飲文化。
米其林指南此次登入菲律賓得到了菲律賓旅遊部（Philippines Department of Tourism, DOT）的大力支持。菲律賓旅遊秘書長Christina Garcia Frasco表示：「我們熱烈歡迎《米其林指南》的到來。米其林指南對菲律賓豐富美食文化的國際認可，是對我們多樣化風味和非凡創意的歡慶。透過菲律賓充滿活力的城市與美麗的島嶼上的卓越餐飲體驗，我們很自豪地向世界展示我們的文化與美食。我們誠摯邀請旅客品味菲律賓元文化的美食，感受其中蘊含的熱情、溫暖與創造力。」
Frasco秘書長補充道：「米其林指南的到來，不僅是對我們美食卓越性的肯定，也是菲律賓旅遊業界邁出的重要一步。美食如今已成為國家旅遊發展的重點之一。每一道菜都講述著一個故事，邀請所有人體驗我們豐富的文化篇章。」
《米芝蓮指南》的評選標準
《米其林指南》由米其林輪胎公司於1900年創立，旨在支持汽車出行並推廣全球美食文化。它為國際旅客和本地美食愛好者指引最佳餐廳，推動旅遊文化的發展。
米其林指南將根據該公司統一的國際評選標準，客觀評價餐廳。評選標準包括：
- 食材品質
- 烹飪技巧
- 味道的協調性
- 主廚在料理上所展現的獨特性；以及
- 餐飲水準的一致性
餐廳評選
《米其林指南》採用廣泛的評估標準來評價餐廳，其中備受矚目的就是全球知名的米其林星級。米其林一星代表「高品質廚藝，值得一去」，米其林二星代表「廚藝精湛的餐廳，值得繞道來訪」，米其林三星代表「非凡的美食，值得一趟特別旅行」。
除了耀眼的星級評價，此次評選還包括深受歡迎的米其林比必比登推介餐廳，是我們評審員認為物有所值的餐廳。
如欲了解《米其林指南》的歷史，請訪問guide.michelin.com 或關注 facebook.com/MichelinGuideAsia 和 instagram.com/michelinguide。
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關於米其林
米其林致力於成為全球領先製造商，為人們提供改變生活的複合材料和非凡體驗。
作為一家在工程材料領域創新超過130年的企業，米其林在推動人類進步和塑造永續未來方面獨具優勢。憑藉對聚合物複合材料領域的深厚專業知識，米其林不斷創新，製造高品質的輪胎和零件，以滿足各種嚴格領域的關鍵應用需求，包括交通、建築、航空、低碳能源和健康醫療等領域。米其林對產品的精益求精和對顧客需求的深入了解，持續激勵自身為人們提供最優質的體驗。米其林不僅為專業車隊提供基於數據和人工智能的解決方案，還透過米其林指南推薦卓越的餐廳和飯店。
米其林總部位於法國克萊蒙費朗，業務遍及 175 個國家，擁有 132,200 名員工。