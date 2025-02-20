《米其林指南》首度亮相馬尼拉及周邊地區與宿務

菲律賓馬尼拉 - 2025年2月20日 -《米其林指南》今日正式宣布最新擴展，將首次涵蓋菲律賓的馬尼拉和宿霧。這份指南將聚焦在充滿活力的大馬尼拉都會區，以及動感十足的宿霧市，同時開始探索馬尼拉週邊地區，包括邦板牙（Pampanga）、塔格泰（Tagaytay）和甲米地（Cavite）。米其林的匿名評審員已深入這些地區，尋找並評估最優秀的餐廳，發掘本地體驗最佳的食肆。這第一屆餐廳推廣名單將展現馬尼拉及週邊地區與宿霧的頂級美食場景，發掘那些充滿熱情、創造力並尊重本地烹飪傳統的優秀餐廳與主廚。





《米其林指南》國際總監 Gwendal Poullennec 表示：「我們的米其林評審員們一直熱情地關注菲律賓美食界的發展。菲律賓美食底蘊深厚，積極融合全球風味，造就了多元的餐飲文化。」並進一步指出：「馬尼拉年輕且才華洋溢的主廚們以全新角度詮釋菲律賓美食，而宿霧作為頂級旅遊勝地，更以世界級的待客之道呈現令人驚豔的多元餐飲體驗。」



擁有7，641座島嶼，多元地區和風味與豐富的文化融合，菲律賓美食的蓬勃發展既傳承地道的烹飪傳統，且不斷融合創新。從美食地區特色深厚的馬尼拉及週邊，到全球知名旅遊城市宿務，正吸引著世界各地的美食愛好者，見證菲律賓美食界的持續發展。



菲律賓美食的典型代表是炭火烤乳豬，以皮脆肉嫩聞名，尤其在宿霧更是標誌性的美食。這道佳餚以鮮明風味和豐富傳統吸引美食愛好者，也令菲律賓升為備受矚目的美食勝地。 《米其林指南》的認可將進一步提升菲律賓美食在國際舞台上的影響力，展現其多元活躍的餐飲文化。



米其林指南此次登入菲律賓得到了菲律賓旅遊部（Philippines Department of Tourism, DOT）的大力支持。菲律賓旅遊秘書長Christina Garcia Frasco表示：「我們熱烈歡迎《米其林指南》的到來。米其林指南對菲律賓豐富美食文化的國際認可，是對我們多樣化風味和非凡創意的歡慶。透過菲律賓充滿活力的城市與美麗的島嶼上的卓越餐飲體驗，我們很自豪地向世界展示我們的文化與美食。我們誠摯邀請旅客品味菲律賓元文化的美食，感受其中蘊含的熱情、溫暖與創造力。」



Frasco秘書長補充道：「米其林指南的到來，不僅是對我們美食卓越性的肯定，也是菲律賓旅遊業界邁出的重要一步。美食如今已成為國家旅遊發展的重點之一。每一道菜都講述著一個故事，邀請所有人體驗我們豐富的文化篇章。」



《米芝蓮指南》的評選標準



《米其林指南》由米其林輪胎公司於1900年創立，旨在支持汽車出行並推廣全球美食文化。它為國際旅客和本地美食愛好者指引最佳餐廳，推動旅遊文化的發展。



米其林指南將根據該公司統一的國際評選標準，客觀評價餐廳。評選標準包括：



