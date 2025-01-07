「精簡發展管制措施 提升建造成本效益」論壇 香港地產建設商會冀引入白色規劃及精簡土地契約 透過自我認證新機制提升效率

香港 - 2025年1月7日 - 香港地產建設商會與經民聯、民建聯合辦「精簡發展管制措施 提升建造成本效益」論壇，今日於灣仔潤維創坊舉行。發展局副局長林智文太平紳士擔任論壇主禮嘉賓，與政、商、學界和多個專業學會的代表，於論壇上探討如何完善土地審批標準、精簡發展流程和提升效率。



香港地產建設商會一直關注精簡發展流程，加快建設步伐，減省建造成本。我們樂見發展局於去年7月份向各決策局及部門發出通告，協助它們訂定便利措施制度化，並由發展局副局長林智文太平紳士帶領精簡發展管制督導小組持續地提出改善方案，精簡程序，簡化行政，逐步完善審批流程。



發展局副局長林智文太平紳士在論壇上表示，政府於2018年成立由發展局領導的精簡發展管制督導小組，檢視發展項目涉及的審批程序，以及理順各決策局及部門之間與發展相關的規定，並在土地及建設諮詢委員會下成立由專業團體和業界代表組成的聯合小組委員會，提供常設溝通機制，讓業界與政府商討精簡行政審批程序事宜。發展局於去年7月，發出通告首次明文規定決策局及部門均需採取「促進者」的思維處理發展申請及臚列指導原則及良好作業方式。除了約100項經已實施的精簡措施，為落實通告要求，決策局及部門在去年第三季起至2025年，正陸續研究或實施約60項新措施，涵蓋範疇包括推動自行認證、引進更多分階段提交資料的安排、檢視提交和更新技術評估的要求、精簡土地行政程序等。政府會繼續善用聯合小組委員會與業界溝通。



論壇設置了兩個小組討論環節，議題分別是「引入白色規劃及精簡土地契約」和「自我認證及精簡管制」，期望透過集思廣益，為香港未來的規劃及建設提供更多創新思維及實踐建議。



香港地產建設商會法律事務委員會召集人、恒基兆業地產有限公司執行董事黃浩明太平紳士表示，商會一直關注精簡發展流程，加快建設步伐，減省建造成本。我們歡迎政府致力推出更多精簡措施，讓相關行業的專業人士可自行認證，以取代政府的審批。我們支持政府做事既要符合程序，更要「以結果為目標」。商會樂見發展局對接特首早前引入的紅隊概念（red team），我們將協助全面檢視決策和執行計劃的效果，協助優化並落實政策。



香港地產建設商會秘書長、立法會地產及建造界議員、經民聯執委龍漢標先生表示，過去土地發展經常受制於冗長的審批程序，間接窒礙土地利用率。香港地產建設商會曾向政府提出許多建議，期望整個流程可以簡化，這方面已經有進展，近年政府已從法例和行政程序兩方面作出了改善。我建議政府研究如何進一步精簡土地行政程序，例如簡化短期豁免書申請的處理流程等。而在善用土地方面，政府仍然有不少優化空間，例如釋放市區重建潛力方面，可引入「White Zone」白色規劃，令土地用途更靈活。「White Zone」規劃的好處是預先涵蓋多種用途，日後再由市場決定最佳的用途組合，將更能配合未來發展需要。



香港地產建設商會歡迎政府透過這次論壇諮詢業界意見，盡快落實政府精簡發展管制工作計劃。

