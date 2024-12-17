"衣食住行 Zero Carbon"- 全城零碳行動比賽頒獎禮

多元賦能教育活動及比賽獲逾13,000人支持 香港碳中和生活成新文化

「全城零碳行動比賽」頒獎禮場面盛大，邀請到氣候變化專員黃傳輝先生、環境及自然保育基金委員會主席鄭錦鐘博士擔任主禮嘉賓，並得到天文台前助理台長梁榮武，藝人余安安及羅霖到場支持。

香港 - 2024年12月17日 - 香港女工商及專業人員聯會舉辦「」之全城零碳行動比賽頒獎禮於今天下午假生產力大樓舉行。是次頒獎禮邀得特區政府氣候變化專員黃傳輝先生，JP及環境及自然保育基金委員會主席鄭錦鐘博士，SBS，MH，OStJ，JP作主禮嘉賓，與在場近300位參賽者及嘉賓一同見證得獎者獲獎的重要時刻。表示：「爲期一年有餘的活動吸引了超過一萬三千名參加者，成績令人非常鼓舞，充分顯示社會對環保事宜的積極和支持，可見香港的可持續文化已然確立，大家對氣候問題不但關注也有行動起來的決心。全城零碳行動比賽的參加者共同減少了150噸碳排放，相當於6,500多棵樹一年所吸收的二氧化碳。假如將這成果擴大至全港人口，一年間就可以減少超過84,000噸的碳排放。」杜會長呼籲香港市民同心合力，踴躍支持與環境保護和氣候相關的項目，身體力行、齊步邁向碳中和的目標。「香港正力爭在二○五○年前實現碳中和，並致力推動淨零發電、節能綠建、綠色運輸、全民減廢等措施以達至目標。環境及自然保育基金資助全城零碳行動，讓來自不同行業的朋友從認知到參與、從參與到推動，身體力行的支持香港逐步邁向碳中和目標。」「成為全城零碳行動的『零碳武士』，讓我能夠向不同年齡和界別的朋友，傳遞碳中和這個重要目標和訊息。感謝每一位參與者的支持與努力，讓我們將零碳的理念與行動擴大開去、延續下去，為我們自己、我們的子孫後代，以及我們這個唯一的家 - 地球 - 共同努力。」「零碳之星」余安安及羅霖獲邀擔任全城零碳行動比賽之頒獎嘉賓，頒發「傳承減碳達人獎」，她們之前聯同活動大使「零碳武士」前香港天文台助理台長梁榮武拍攝網上短片，以深入淺出的方式分享簡易的減碳小貼士。「美食減碳」專家余安安表示在日常生活中選擇本地、有機和季節性食材，可減少運輸距離和碳排放，而合理安排食物份量可以避免浪費。羅霖的「環保住宿」小貼士是揀選節能同環保的家電，盡量減少家用垃圾，源頭減廢，支持乾淨回收。全城零碳行動比賽吸引逾13,000登記參與，估計共減少150噸碳排放。表現優異的隊伍於頒獎禮獲嘉許及贈送豐富實用的獎品，例如碳信用(carbon credit)、本地酒店套票及主題樂園門票等。除此以外，大會亦特設獎項予物業管理公司及學校，以表揚減碳兩大推手鼓勵業戶及學生行動起來的貢獻。比賽大獎「終極減碳達人」的得獎者不但高效減碳，更提供創意低碳生活貼士，涵蓋衣、食、住、行各範疇，例如在購買衣服前，先考慮清楚是否必要，或從壞傘上取下傘布升級再造變成手袋。飲食方面，購買外賣時可以自備餐盒，或支持本地農產品，甚至親身耕作。起居方面，可以自製環保酵素作清潔劑，或使用竹蓆、打開窗戶作對流，以風扇降溫等方法，從而減少依賴使用冷氣機。至於出行方面，則可以多步行或騎單車以減少駕駛。一於