「超級三月」成績美滿：MDRi洞悉香港大型活動的振興經濟動力

展現香港文化活力 鞏固其作為全球盛事之都的地位
- 55%受訪者知悉「超級三月」活動，社交媒體為主要資訊來源
- 72%受訪者認為活動將振興本地經濟
- 「超級三月」的成功證明香港具備舉辦盛事以吸引國際觀眾及推動經濟發展的能力
在「超級三月」活動結束後，MDRi立即對1,000名香港市民進行問卷調查，以評估他們對四個旗艦活動的認知、參與度和意見。調查結果不僅反映香港的豐富文化特色，還凸顯其經濟復甦的潛力。
- 「超級三月」公眾認知與參與
- 香港國際七人欖球賽：最耀目的明星活動
- 巴塞爾藝術展：藝術的盛宴
- Art Central：開闢一席之地
- ComplexCon：擁抱新世代
宏觀展望：經濟信心與未來
調查顯示，公眾對香港經濟未來持樂觀態度。72%的受訪者認為「超級三月」活動將振興本地經濟，其中 91% 認為七人欖球賽對香港經濟最具提振作用（見圖 8a 及 8b）。這些活動的成功，顯示香港具有舉辦大型活以吸引國際觀眾並促進經濟發展的能力。包括國泰、滙豐銀行、瑞銀和大華銀行等主要贊助商，均獲得正面評價，凸顯贊助商對舉辦活動的關鍵作用，以及贊助活動對提升品牌知名度和好感度的正面效果。
「超級三月」不僅是一個節慶活動，更是促進本地復興的典範，讓香港成為全球焦點。一系列融合體育、藝術與文化的獨特活動，在整個三月持續產生推動力，為香港在疫情後的持續復甦提供更穩固的基礎。
MDRi行政總裁鄭文良（Simon Tye）表示：「『超級三月』的成功不僅彰顯香港的文化活力，更有助促進文化交流與經濟增長，鞏固香港作為全球盛事樞紐的地位。香港旅發局及贊助商的投入，直接體現於活動成果之中。」
香港正蓄勢待發，準備以卓越的藝術、文化、體育和娛樂中心姿態再次大放異彩。通過持續的基建投資和具針對性的推廣策略，並配合創新的精彩活動，香港不但能服務本地社群，更能吸引世界各地的遊客，推動經濟蓬勃發展。
關於Mishcon de Reya Group
Mishcon de Reya Group是一家獨立的國際專業服務企業集團，以法律服務為核心，目前擁有超過1450名員工，其中650多名律師。集團包括邁哲睿律師行，輔以一系列領先的咨詢業務，以協助提供法律服務。
邁哲睿律師行於倫敦、牛津、劍橋、新加坡和香港（與祁卓信蘇期殷律師行（Karas So LLP）聯營）設有辦事處，為國際客戶社群提供服務，並在不受地理限制的情況下提供法律諮詢。我們主要承接跨境、跨司法管轄區和複雜的案件，跨越六個核心執業領域：公司事務、爭議解決、勞動僱傭、創新、私營企業和房地產。
Mishcon de Reya Group的咨詢業務包括位於倫敦、新加坡和迪拜的邁哲睿家族辦公室（MDR Mayfair）、MDR One、MDRi和MDRx。集團的MDR Lab投資於最傑出、正處於起始階段的法律科技公司，而Mishcon Academy則是集團的內部學習場地和發揮思維領導能力的平台。
今年較早時候，集團公布了其在替代法律服務市場的首個策略性收購，收購靈活法律資源服務公司Flex legal。集團還收購了全球集體訴訟管理公司Somos的多數股權。
關於MDRi
MDRi總部設於香港，在倫敦和新加坡亦有經營業務，是一家領先的商業洞察供應商，為各機構提供以數據驅動的建議，幫助他們作出明智的決策並推動增長。
透過先進分析、行業專業知識和創新方法，MDRi發掘策略性機會，減低風險，並幫助企業在高速發展的市場中保持領先地位。MDRi致力追求卓越服務並以客為先，以創新的方式協助機構利用市場洞察達致成功。