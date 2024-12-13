《邊緣禁地4》於The Game Awards頒獎典禮上播出混亂滿點的宣傳影片 讓大家先睹為快

史上最大膽創新的《邊緣禁地》遊戲精彩宣傳影片亮相 揭示全新反派角色與主題 可即時加遊戲入願望清單香港 - 2024年12月13日 - 2K與Gearbox Software今日公開了備受期待的《邊緣禁地4》的首條預告影片，讓大家搶先直擊這款將於2025年推出的超高話題性遊戲的最新細節。在The Game Awards頒獎典禮上播出的這支新宣傳影片，介紹了高高在上冷酷無情塗炭眾生的「時域天尊」。一場足以改變世界的災難襲來，威脅著他建立的完美教團，並在凱羅星上掀起紛亂。凱羅星是《邊緣禁地》宇宙中至今所發現最危險的星球。
由開創掠寶射擊遊戲類型的Gearbox開發團隊傾心打造的《邊緣禁地4》是最大膽創新的《邊緣禁地》系列作品。本作不但將該系列的遊戲玩法與敘事手法推向新巔峰，也傳承了粉絲們熟知且熱愛的經典《邊緣禁地》核心體驗：
Gearbox負責人Randy Pitchford表示：「《邊緣禁地4》既自由又狂放！這是我們迄今為止打造過最廣大、最瘋狂的世界—充斥著各種稀奇古怪的怪物，等著各位用超級瘋狂的武器和戰利品去收拾它們！喔，對了，故事也超級精彩！」
《邊緣禁地4》將於2025年在PlayStation®5（PS5®）、Xbox Series X|S 和 PC（Steam與Epic Games Store）平台推出。現在就去把這款鉅作加進願望清單。
《邊緣禁地》系列迄今為止的銷量已超過8700萬套，並且獲得了評論家和玩家的一致好評。憑藉著令人難忘的角色、富有深度的世界，以及難以計數的更多獨特槍枝，該系列已實實在在地成為非玩不可的遊戲系列之一。
如欲取得《邊緣禁地4》的最新資訊，以及將本作加進願望清單，請造訪www.borderlands.2k.com，也請透過YouTube、Facebook、X、Instagram和TikTok關注本作最新動態。
《邊緣禁地4》的遊戲軟體分級目前待定。
Gearbox Software是2K旗下工作室。2K是Take-Two Interactive Software, Inc.（NASDAQ: TTWO）的發行品牌。
- 緊張刺激的動作場面、個個都是狠角色的寶庫獵人，以及數十億把瘋狂致命武器，讓玩家闖蕩由冷血暴君統治的全新星球。
- 《邊緣禁地》系列史上最富有深度、最多元化的寶庫獵人技能樹，讓玩家能夠自由配置，空前地展現自我。再加上有史以來最豐富、最龐大的各式戰利品，為玩家提供各式各樣所需的工具，打造出最適合他們玩法的角色配置。
- 玩家將能無縫穿梭各區域，身歷其境充滿活力的世界。玩家還可以參與各種事件、探索支線任務，並獲得豐厚獎勵。
- 新增的移動機制增加了探索與掠寶的樂趣，也為戰鬥開啟了新維度。玩家幾乎可以隨時召喚交通工具，風馳電掣地悠遊在凱羅星的美麗景致中。
- 在這趟引人入勝的科幻冒險中，玩家可以單槍匹馬作戰，或是與多達三名其他玩家攜手奮戰，並盡情地自由戰鬥與探索，進行令人熱血沸騰的頭目戰，撿拾無限多樣的戰利品，還能遇見令人難忘的眾多人物，包括新角色與熟面孔。
Gearbox負責人Randy Pitchford表示：「《邊緣禁地4》既自由又狂放！這是我們迄今為止打造過最廣大、最瘋狂的世界—充斥著各種稀奇古怪的怪物，等著各位用超級瘋狂的武器和戰利品去收拾它們！喔，對了，故事也超級精彩！」
《邊緣禁地4》將於2025年在PlayStation®5（PS5®）、Xbox Series X|S 和 PC（Steam與Epic Games Store）平台推出。現在就去把這款鉅作加進願望清單。
《邊緣禁地》系列迄今為止的銷量已超過8700萬套，並且獲得了評論家和玩家的一致好評。憑藉著令人難忘的角色、富有深度的世界，以及難以計數的更多獨特槍枝，該系列已實實在在地成為非玩不可的遊戲系列之一。
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《邊緣禁地4》的遊戲軟體分級目前待定。
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2K成立於2005年，開發並發行互動娛樂產品，涵蓋視頻遊戲機、個人電腦和移動設備，並提供實體零售和數位下載等產品。公司旗下擁有眾多才華洋溢的開發工作室，包括Visual Concepts、Firaxis Games、Hangar 13、Cat Daddy Games、31st Union、Cloud Chamber和HB Studios等。2K目前的產品組合包括多個頂級AAA運動和娛樂品牌，如全球知名的NBA®️ 2K；著名的BioShock®️、Borderlands®️、Mafia、Sid Meier's Civilization®️和XCOM®️品牌；熱門的WWE®️ 2K和WWE®️ SuperCard系列；以及廣受好評並在商業上取得成功的PGA TOUR®️ 2K。更多有關2K及其產品的資訊可在2K.com網站和公司官方社交媒體頻道上找到。
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