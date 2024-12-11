「香港插畫及文創展 8」 12月會展最大型聖誕插畫文創派對

香港 - 2024年12月11日 - 「香港插畫及文創展 8」將於12月21-22日在香港會議展覽中心Hall 3FG盛大舉行，匯聚500多個創意品牌，展會規模突破5萬平方呎。作為全港最大型的插畫文創藝術節，致力推動插畫與創意設計產業的交流和發展，連結香港藝術界與國際的互動和融合。來自9個國際地區的創意設計單位將展現最新穎的文創產品。展覽上一連串的互動體驗讓參觀人士能親身參與各種不同的藝術創作，啟發你的創意細胞。值此聖誕時節，感受不一樣的節日氣氛，穿梭於色彩斑斕的佈置裝飾，領取我們為你帶來獨一無二的聖誕禮物！



- 12月香港最大型插畫文創派對「香港插畫及文創展 8」聖誕檔期再度回歸 ！

- 超過500個香港及國際地區人氣插畫、文創、ACG、潮玩、動漫品牌帶來最新最潮的設計作品 ！

- 5萬呎亞洲插畫文創品牌齊集灣仔會展，規模再突破！

- 激買日韓台泰繽紛節日禮品

- #109位海外創作者參與 #韓國、日本、台灣、泰國 4 大特別展區

- 多位國際創作者首次參加，粉絲們無需出國，在香港即可朝聖這些藝術大師，一睹他們的新穎設計品。現場還有多款聖誕限定產品，慶祝不一樣的聖誕節 ！



2025 插畫天書《 ILLUSMONTAGE》現場首發

剛從日本Design Festa中展出歸來，備受美術生及業內專業人士喜愛的插畫年鑑《ILLUSMONTAGE》再次為大家奉上備受期待的獨家精選，2025 版封面由本地人氣新生代插畫師 Man Fung設計，並從插畫、廣告、動畫、出版、平面設計五大範疇出發，一共收錄 123 位亞洲新生代插畫師的作品。繼續凝聚香港插畫力量，以插畫連繫世界。

https://illusmontage.com



現場免費 Art Jamming 體驗

展會內設有 Art Jamming 體驗區 (展位: C53)，由多元化藝術教育中心 Art Circle Atelier 圓作舍的專業導師透過多種藝術媒介，包括兒童綜合畫、水彩畫、塑膠彩、油畫等讓參觀人士一同發揮創意，動手創作聖誕藝術裝飾。



體驗班時間表 :

21/12 (Sat)

11:00 Art Jamming

12:15 草藥線香製作 Herbal Incense Making

13:30 水彩畫Watercolour

14:45 聖誕咭西洋畫法 Brush Lettering Xmas Card

16:00 月亮畫 Moon Painting

17:00 Art Jamming

18:00 流體畫托盤 Fluid Painting Tray



22/12 (Sun)

11:00 流體畫托盤 Fluid Painting Tray

11:30 Art Jamming

12:30 月亮畫 Moon Painting

13:30 脈輪曼陀羅石繪 Chakra Mandala Stone Painting

15:00 聖誕襪刺繡 Xmas Sock Embroidery

17:15 水彩畫Watercolour

*全日展期體驗 : 流體聖誕波 / 水彩畫示範



搞鬼聖誕老人主題打卡裝飾

逾5萬呎展覽場地佈滿豐富多樣的聖誕主題打卡裝置，現場將充滿節日氣氛，讓一眾參觀人士沉浸於歡樂的聖誕氣息，是大眾歡度冬日節慶的必到之選。展覽會上每一處色彩斑斕的細節都洋溢著藝術的歡樂與奇幻。這個展覽將成為冬日裡最溫馨的驚喜，為大家帶來滿滿的聖誕快樂。



開幕有禮賞

大會預備了各種不同的禮品和購物禮券，有關詳情及換領位置如下。



換領禮品 :

每日首 100 位入場人士將獲贈價值港幣20元購物禮券

兒童圖書繪本 100 本 (*由紅出版贊助)

DIY 手繪襟章 300 份 (*由 Fingerprint贊助)



* 禮品數量有限，先到先得，換完即止。

* 換領詳情及條件按主辦單位公佈為準。

* 購物禮券優惠受相關條款約束。

* 主辦單位保留更改條款及細則之權利。如有任何爭議，主辦單位保留最終決定權。



展會資訊

⌑ 展會地點｜香港會議展覽中心 HKCEC Hall 3FG

⌑ 展會時間｜2024年12月21日(六) - 12月22日(日) 11:00AM-19:00PM

⌑ 展會網站｜https://illustrationcreativeshow.com/

⌑ 社交媒體｜Facebook & Instagram : @hkicshow

⌑ 主辦單位｜HKHands

⌑ 執行單位｜曉揚國際有限公司

⌑ 票價資料｜標準門票 $60 , 特惠門票 $30 (單日)

‧特惠門票適用於 11-17 歲青少年、有效登記證的殘疾人士、60 歲或以上人士

‧11 歲以下免費入場

‧入場門票可於網上或現場購買

‧業內人士或商務訪客須預先登記





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