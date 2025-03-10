「0 預繳迷你倉」 RESTORE 原儲存 擴充至火炭 分店遍佈9區

香港 - 2025年3月10日 - 原儲存迷你倉（RESTORE）繼上年9月在柴灣及紅磡開設分店後，今年1月正式擴充業務至火炭。為沙田、火炭和馬鞍山區的居民提供「0預繳 無綁期」的迷你倉服務。





原儲存在全港9區經營27間合規迷你倉分店，全部分店均由消防處審批。分店網絡遍佈港九新界，包括屯門、葵涌、紅磡、火炭、西環、北角、柴灣、黃竹坑、香港仔等地區。集團的平均出租率超過90%，並會持續穩步擴展至全港各區。



一改迷你倉的工業風格



原儲存致力打破傳統迷你倉的刻板印象，將生活品味融入自助儲存空間。他們認為迷你倉不僅是存放物品的地方，更應是生活空間的延伸。因此，原儲存摒棄了傳統工業風設計，由集團內部建築師和室內設計師團隊精心打造簡約明亮的空間，讓客人在舒適安全的環境中，享受便捷的儲存體驗，感受家的溫馨氛圍。



「0 預繳」收費模式 減低租倉風險



「彈性租期、彈性付款」是原儲存的一大特色。多年前，原儲存已在本港推出創新的「0 預繳」、無合約期、逐月收費的付款方式。相較於傳統迷你倉只提供預繳租金優惠，原儲存的「0 預繳」計劃讓客人享有長租優惠的同時，還可以逐月付款。「0 預繳」不僅減輕了客戶的經濟負擔，更避免了一次性預繳租金帶來的風險。



注重合規 設罕有儲物保險



原儲存高度重視消防安全，設施的防火間隔有效防火時長達 2 小時，遠超法例規定的半小時防火標準。2016 年迷你倉大火後，保險業對迷你倉的儲物保險態度謹慎。由於原儲存的設施符合最新消防要求，因此能為租戶提供罕有的儲物保險保障。



近年，香港對迷你倉需求雖持續上升，但迷你倉多年仍未能於本地完全普及，當中原因不乏來自對傳統迷你倉預繳式收費、消防安全、環境管理、服務質素等各方面的憂慮，影響了潛在用戶的信心。原儲存針對這些顧客"痛點"，一一提供了不俗的解決方案。



火炭迷你倉地址: 火炭禾盛街10-16號海輝工業中心401室



https://www.restore.space/

https://www.facebook.com/restore66338008/

https://www.instagram.com/restore.space/