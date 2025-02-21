「AI in Action」主題招聘會 首度聚焦人工智能 提供逾千個就業機會 吸納頂尖科技人才應對行業需求

香港 - 2025年2月21日 - 香港科技園公司（科技園公司）成功舉辦「AI in Action」主題招聘會，吸引超過3,000 人次參加。今次招聘活動首度聚焦AI領域，為年輕求職者及畢業生提供一站式求職平台，吸引150多家專注於AI的園區公司參與，提供超過1,000個創科職位空缺，涵蓋軟件開發、數據分析和大模型算法等熱門工作。



科技園公司宣佈推出「Talent Foundry」計劃，與香港中文大學、香港城市大學、香港浸會大學、香港理工大學、香港科技大學和香港大學的工程或計算機科學學院院長和副院長到場啟動。

靈活應對市場需求 吸納AI領域人才



「AI in Action」主題招聘會繼續以實體及網上形式舉行，線上線下同步匯聚多家領先AI企業，參加者能夠即場與招聘代表，或者於網上平台「Talent Pool」了解各類職位空缺及要求，遞交申請。同場亦設有一系列豐富的求職技巧和打造個人品牌工作坊，以及業內人士分享環節，參加者更可與來自英偉達（NVIDIA）、德勤人工智能研究院及Madhead等專家互動，深入認識AI的最新發展與職業前景。



香港科技園公司行政總裁黃克強表示：「我們喜見活動反應踴躍，充分展現了行業對人工智能人才的殷切需求。在科技迅速發展的時代，科技園公司致力成爲創科與人才之間的橋梁。未來，我們會繼續緊貼市場需要，透過各種主題招聘會，幫助企業重點招募特定領域的人才。我們期望與新一代創新者及院校攜手合作，共同推動香港成為全球科技創新的重要樞紐。」



推出「Talent Foundry」計劃 加強人才、院校、業界協作



為更有效地釋放香港學生的巨大潛力，壯大本地人才庫，科技園公司聯同香港各大院校的工程及計算機科學學院，在活動上正式宣佈推出「Talent Foundry」計劃，促進學術界與業界間的交流，拉近學生技能與職場實際需求之間的差距。



活動上聚集了來自香港中文大學、香港城市大學、香港浸會大學、香港理工大學、香港科技大學和香港大學的院長和副院長，體現了是次計劃所倡導的大學與行業之間的密切合作。「Talent Foundry」旨在將大學生和畢業生與科學園園區公司聯繫起來，為他們提供就業生涯規劃，以及專業發展支援，讓年輕人才輕鬆融入充滿活力的創科社群中。



科技園招攬國際科技專才 向全球推廣香港創科機遇



鑒於這次活動的熱烈反應，科技園公司將考慮舉辦更多以不同領域爲主題的招聘會，如微電子、生命健康科技、金融科技等前沿科技產業，以創新方法為人才連結更多機會。同時，為進一步加大創科人才庫，助力香港成為全球頂尖人才匯聚地。科技園公司代表團將於3月前往英國，積極招攬國際科技專才。除了走訪當地多間知名高等學府，與各學系及研究院代表進行深入會談，商討培育人才方面的協作，更會在校園與學生面對面交流，介紹香港快速發展的創科潛力及豐富的實習和就業機遇。





