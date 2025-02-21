「AI in Action」主題招聘會 首度聚焦人工智能 提供逾千個就業機會 吸納頂尖科技人才應對行業需求

香港 - 2025年2月21日 - 香港科技園公司（科技園公司）成功舉辦「AI in Action」主題招聘會，吸引超過3,000 人次參加。今次招聘活動首度聚焦AI領域，為年輕求職者及畢業生提供一站式求職平台，吸引150多家專注於AI的園區公司參與，提供超過1,000個創科職位空缺，涵蓋軟件開發、數據分析和大模型算法等熱門工作。
靈活應對市場需求 吸納AI領域人才
「AI in Action」主題招聘會繼續以實體及網上形式舉行，線上線下同步匯聚多家領先AI企業，參加者能夠即場與招聘代表，或者於網上平台「Talent Pool」了解各類職位空缺及要求，遞交申請。同場亦設有一系列豐富的求職技巧和打造個人品牌工作坊，以及業內人士分享環節，參加者更可與來自英偉達（NVIDIA）、德勤人工智能研究院及Madhead等專家互動，深入認識AI的最新發展與職業前景。
香港科技園公司行政總裁黃克強表示：「我們喜見活動反應踴躍，充分展現了行業對人工智能人才的殷切需求。在科技迅速發展的時代，科技園公司致力成爲創科與人才之間的橋梁。未來，我們會繼續緊貼市場需要，透過各種主題招聘會，幫助企業重點招募特定領域的人才。我們期望與新一代創新者及院校攜手合作，共同推動香港成為全球科技創新的重要樞紐。」
推出「Talent Foundry」計劃 加強人才、院校、業界協作
為更有效地釋放香港學生的巨大潛力，壯大本地人才庫，科技園公司聯同香港各大院校的工程及計算機科學學院，在活動上正式宣佈推出「Talent Foundry」計劃，促進學術界與業界間的交流，拉近學生技能與職場實際需求之間的差距。
活動上聚集了來自香港中文大學、香港城市大學、香港浸會大學、香港理工大學、香港科技大學和香港大學的院長和副院長，體現了是次計劃所倡導的大學與行業之間的密切合作。「Talent Foundry」旨在將大學生和畢業生與科學園園區公司聯繫起來，為他們提供就業生涯規劃，以及專業發展支援，讓年輕人才輕鬆融入充滿活力的創科社群中。
科技園招攬國際科技專才 向全球推廣香港創科機遇
鑒於這次活動的熱烈反應，科技園公司將考慮舉辦更多以不同領域爲主題的招聘會，如微電子、生命健康科技、金融科技等前沿科技產業，以創新方法為人才連結更多機會。同時，為進一步加大創科人才庫，助力香港成為全球頂尖人才匯聚地。科技園公司代表團將於3月前往英國，積極招攬國際科技專才。除了走訪當地多間知名高等學府，與各學系及研究院代表進行深入會談，商討培育人才方面的協作，更會在校園與學生面對面交流，介紹香港快速發展的創科潛力及豐富的實習和就業機遇。
關於香港科技園公司
香港科技園公司（科技園公司）於2001年成立，在香港建立了蓬勃的創科生態圈，共支援13間獨角獸企業，匯聚15,000多名研究人才，以及超過2,200間來自26個國家和地區從事生物醫藥技術、人工智能及機械人技術、金融科技及智慧城市發展等科技公司，致力將香港發展成為國際創新科技中心。
為配合香港未來發展，科技園公司銳意吸納及孕育創科人才、加速創科成果商品化，為科技企業及人才在創科路上提供全方位支援。旗下的創科生態圈持續成長，包括位於白石角的香港科學園、九龍塘的創新中心，以及大埔、元朗和將軍澳的三個創新園透過應用科技，重點帶動先進製造業、微電子業及生物科技等行業，朝著香港新型工業化方向發展。
旗下的香港科學園深圳分園位於深圳福田，憑藉「背靠祖國、聯通世界」的優勢，擔當「引進來、走出去」的角色，積極加強創科的跨境交流，支援全球科技企業及人才，提供科研及協作空間，重點支援來自醫療科技、大數據及人工智能、機械人技術、新材料、微電子、金融科技和可持續發展七大領域的企業。
科技園公司將致力透過提供科研基建設施、初創及企業支援服務、專業投資及營商知識、開拓合作夥伴網絡及人才招攬，推動香港創新科技發展，促進創科成為經濟新動力。
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