《FabriX》再次登陸全球潮流盛事「ComplexCon香港」

開啟時尚未來：從香港出發引領全球數碼時尚新浪潮 重新定義時尚創造、體驗與銷售模式

香港 - 2025年3月25日 - 繼去年在「ComplexCon香港」首度亮相後， FabriX 於 2025 年載譽回歸，再次擔當時尚設計師與科技先驅的策動者。作為革新時尚與科技融合的領航平台，FabriX 利用先進數碼科技融滙時尚產業，賦予設計師和品牌力量，幫助設計師和品牌突破存在已久的挑戰，在瞬息萬變的行業中乘勢而盛，煥發蓬勃生機。今年FabriX於 ComplexCon 潮流市集將聚焦推動按需生產 (on-demand) 的商業模式，重新定義設計師與消費者之間的互動方式，以及創作過程及消費者購買體驗。FabriX 將首度為訪客呈現 「即看－即試－即買」的數碼化體驗。於 2022 年創立的 FabriX ，𠄘蒙文創產業發展處與 PMQ 的支援，致力從推廣數碼時裝的應用，並在全球各式時裝及科技展示會，以致文創展覧上大放異彩。FabriX 既為創意催化者，其工作與影響力已擴展成為國際及時裝樞紐與交易平台，致力激活創意並突破藝術界限，同時帶動商業機會。FabriX更是香港數碼時裝的倡導者，激勵設計師探索大膽意念，開拓時尚產業新領域。今年，FabriX 再度亮相「ComplexCon香港」，進一步加強與於數碼時代成長的Z世代的連結 - 他們不僅沉浸於數碼文化，更追求創意體驗，這正與FabriX及合作設計師的理念一致。作為新世代時尚消費者的聚集地，ComplexCon 提供了一個可以測試並完善先鋒數碼時尚商業模式的最佳環境。透過 AR虛擬試穿與預購機制，設計師可以即時收集市場反應並預測需求、令資源分配及收益管理更有效。FabriX的目標不僅限於市場營銷，而是將AR虛擬試穿、電子支付及預購系統無縫整合，讓消費者體驗一站式的時尚購物流程，為數碼時裝零售的未來設定全新標準。自創立以來，FabriX 已先後在世界時尚舞台及時裝盛事，屢次呈獻新猷，包括 2023年秋冬倫敦時裝週、2024年秋冬巴黎時裝週及2025年秋冬佛羅倫斯 Pitti Uomo 男裝展。 團隊在佛羅倫斯Pitti Uomo男裝展上示範了嶄新的「AR（擴增實境）試衣間」，收集業內人士意見，改變了時裝買手、時尚達人與顧客以往跟時裝的互動，並引發有關於時裝科技前景的討論。透過前所未有的合作、行業指導及案例研究，FabriX 打破了時裝科技的界限，並於2024年獲選香港時裝設計師協會（HKFDA）「十大傑出時裝視野大獎」殊榮，致力透過數碼技術連結傳統與未來，推動創新，塑造全球時尚產業的新局面。FabriX今年ComplexCon的亮點是再次與三位新銳設計師合作。他們不僅擁有獨特美學風格，更與 FabriX共享對潮流、科技與社交文化的敏銳觸覺，展現創意與數碼時尚的完美結合。這些設計師的作品體現了創意與科技融合，並與新世代消費者產生共鳴。當中包括駐倫敦的設計雙人組 Paolina Russo，品牌由 Paolina Russo 與 Lucile Guilmard 創立，以充滿未來感的運動服設計聞名，將復古運動元素與前衛美學巧妙結合；來自香港的一丿（Yat Pit 壹撇），由 Jason Mui 與黎安瑩（On-Ying）創立，以傳統東方服飾融入現代，又以跨文化視角來挑戰西方美學的主導地位；及以倫敦為基地的香港設計師Celine Kwan，其設計風格俏皮大膽，同時注重責任生產、可持續性及科技探索，充份展示亞洲女性設計師的力量。訪客將有機會親身探索這些設計師的最新系列，透過AR擴增實境技術進行虛擬試穿，並可直接預購，顛覆傳統零售模式，體驗更互動、更創新的數碼時代。隨著科技進化，遊戲造型（Game Skins）已成為展現自我風格的最新渠道，時尚不再侷限於現實世界，而是延伸至元宇宙（Metaverse），成為個人身份的重要象徵。根據2024年第四季度報告，Roblox全球用戶總參與時間已超過187億小時，證明遊戲造型已不只是虛擬裝飾，而是當今數碼時代的奢侈品。虛擬時尚已經從新奇概念轉變為文化現象，特別受到 Z 世代及未來消費群眾的追捧。因應數碼身份（Digital Identity）潮流上升的趨勢，FabriX 再度攜手Roblox，打造首個聚集多個品牌的遊戲造型商店，集結22位設計師共54款造型，於單一平台上呈現最新數碼時尚系列，突破虛實界限。隨著人工智能（AI）急速改變各種科技領域，站在最前線的FabriX亦積極探索 AI 在時尚領域的可能性，把技術融入主流市場。憑藉最先進的AI技術，FabriX精心打造的「FabriXian」數碼繆詩，精準計算Complex Con顧客群喜好，以此形象引導訪客深入了解品牌故事：未來時尚行業應該大力利用科技驅動，打破傳統界限。展現FabriX透過創新技術重新定義時尚產業的決心。透過數碼時尚科技，與AR試衣間，同時可讓經典品牌與傳統工藝重獲新生，不僅保留其匠心工藝與文化傳承，更透過創新科技重新演繹標誌性設計，令品牌在宣傳及展示方法上有更高度深化的進步，吸引新一代消費者。FabriX早前與上海灘合作，舉辦「風華迴響 – 上海灘三十年」展覽，將其品牌經典設計數碼化，讓公眾透過 AR虛擬試穿技術體驗傳奇時尚之作，進一步推動傳統與科技的融合。一些收藏在品牌方多年具有歷史意義及文化的展品，通過AR及科技可以更有效伸延至一般大眾試穿及欣賞，比起只能遠觀不可褻玩，是一個邁向大眾面向的進步。秉持著這一願景，FabriX 將繼續支持融合傳統與創新的項目，從博物館展覽、品牌經典系列數碼化至重塑時尚典藏作品，確保時尚歷史不僅被記錄與傳承，更能在數碼時代重新被演繹與體驗，開啟未來時尚新篇章。FabriX不僅展示，更正在親手建構時尚產業的未來。通過連結業界頂尖科技夥伴、設計師、品牌及時尚領袖，FabriX正塑造一個數碼時尚融入日常生活的未來，無論是遊戲平台還是新興數碼應用，都將開啟無限可能！備註：請密切追蹤《FabriX》的官方社交平台，將持續帶來更多獨家內容與報導！