《FabriX》再次登陸全球潮流盛事「ComplexCon香港」

開啟時尚未來：從香港出發引領全球數碼時尚新浪潮 重新定義時尚創造、體驗與銷售模式香港 - 2025年3月25日 - 繼去年在「ComplexCon香港」首度亮相後， FabriX 於 2025 年載譽回歸，再次擔當時尚設計師與科技先驅的策動者。作為革新時尚與科技融合的領航平台，FabriX 利用先進數碼科技融滙時尚產業，賦予設計師和品牌力量，幫助設計師和品牌突破存在已久的挑戰，在瞬息萬變的行業中乘勢而盛，煥發蓬勃生機。今年FabriX於 ComplexCon 潮流市集將聚焦推動按需生產 (on-demand) 的商業模式，重新定義設計師與消費者之間的互動方式，以及創作過程及消費者購買體驗。FabriX 將首度為訪客呈現 「即看－即試－即買」的數碼化體驗。
破解行業挑戰，連結傳統與創新
FabriX 如何重塑時尚設計與零售模式，助力傳統品牌轉型
於 2022 年創立的 FabriX ，𠄘蒙文創產業發展處與 PMQ 的支援，致力從推廣數碼時裝的應用，並在全球各式時裝及科技展示會，以致文創展覧上大放異彩。FabriX 既為創意催化者，其工作與影響力已擴展成為國際及時裝樞紐與交易平台，致力激活創意並突破藝術界限，同時帶動商業機會。FabriX更是香港數碼時裝的倡導者，激勵設計師探索大膽意念，開拓時尚產業新領域。
今年，FabriX 再度亮相「ComplexCon香港」，進一步加強與於數碼時代成長的Z世代的連結 - 他們不僅沉浸於數碼文化，更追求創意體驗，這正與FabriX及合作設計師的理念一致。作為新世代時尚消費者的聚集地，ComplexCon 提供了一個可以測試並完善先鋒數碼時尚商業模式的最佳環境。
透過 AR虛擬試穿與預購機制，設計師可以即時收集市場反應並預測需求、令資源分配及收益管理更有效。FabriX的目標不僅限於市場營銷，而是將AR虛擬試穿、電子支付及預購系統無縫整合，讓消費者體驗一站式的時尚購物流程，為數碼時裝零售的未來設定全新標準。
自創立以來，FabriX 已先後在世界時尚舞台及時裝盛事，屢次呈獻新猷，包括 2023年秋冬倫敦時裝週、2024年秋冬巴黎時裝週及2025年秋冬佛羅倫斯 Pitti Uomo 男裝展。 團隊在佛羅倫斯Pitti Uomo男裝展上示範了嶄新的「AR（擴增實境）試衣間」，收集業內人士意見，改變了時裝買手、時尚達人與顧客以往跟時裝的互動，並引發有關於時裝科技前景的討論。透過前所未有的合作、行業指導及案例研究，FabriX 打破了時裝科技的界限，並於2024年獲選香港時裝設計師協會（HKFDA）「十大傑出時裝視野大獎」殊榮，致力透過數碼技術連結傳統與未來，推動創新，塑造全球時尚產業的新局面。
FabriX再次匯聚新銳時尚勢力於ComplexCon 2025
FabriX今年ComplexCon的亮點是再次與三位新銳設計師合作。他們不僅擁有獨特美學風格，更與 FabriX共享對潮流、科技與社交文化的敏銳觸覺，展現創意與數碼時尚的完美結合。
這些設計師的作品體現了創意與科技融合，並與新世代消費者產生共鳴。當中包括駐倫敦的設計雙人組 Paolina Russo，品牌由 Paolina Russo 與 Lucile Guilmard 創立，以充滿未來感的運動服設計聞名，將復古運動元素與前衛美學巧妙結合；來自香港的一丿（Yat Pit 壹撇），由 Jason Mui 與黎安瑩（On-Ying）創立，以傳統東方服飾融入現代，又以跨文化視角來挑戰西方美學的主導地位；及以倫敦為基地的香港設計師Celine Kwan，其設計風格俏皮大膽，同時注重責任生產、可持續性及科技探索，充份展示亞洲女性設計師的力量。
訪客將有機會親身探索這些設計師的最新系列，透過AR擴增實境技術進行虛擬試穿，並可直接預購，顛覆傳統零售模式，體驗更互動、更創新的數碼時代。
從數碼時尚到遊戲宇宙：突破現實界限，開啟時尚新紀元
隨著科技進化，遊戲造型（Game Skins）已成為展現自我風格的最新渠道，時尚不再侷限於現實世界，而是延伸至元宇宙（Metaverse），成為個人身份的重要象徵。根據2024年第四季度報告，Roblox全球用戶總參與時間已超過187億小時，證明遊戲造型已不只是虛擬裝飾，而是當今數碼時代的奢侈品。虛擬時尚已經從新奇概念轉變為文化現象，特別受到 Z 世代及未來消費群眾的追捧。
因應數碼身份（Digital Identity）潮流上升的趨勢，FabriX 再度攜手Roblox，打造首個聚集多個品牌的遊戲造型商店，集結22位設計師共54款造型，於單一平台上呈現最新數碼時尚系列，突破虛實界限。
加入AI 繼續引領時尚創新未來
為數碼時代重新詮釋經典時尚
隨著人工智能（AI）急速改變各種科技領域，站在最前線的FabriX亦積極探索 AI 在時尚領域的可能性，把技術融入主流市場。憑藉最先進的AI技術，FabriX精心打造的「FabriXian」數碼繆詩，精準計算Complex Con顧客群喜好，以此形象引導訪客深入了解品牌故事：未來時尚行業應該大力利用科技驅動，打破傳統界限。展現FabriX透過創新技術重新定義時尚產業的決心。
透過數碼時尚科技，與AR試衣間，同時可讓經典品牌與傳統工藝重獲新生，不僅保留其匠心工藝與文化傳承，更透過創新科技重新演繹標誌性設計，令品牌在宣傳及展示方法上有更高度深化的進步，吸引新一代消費者。FabriX早前與上海灘合作，舉辦「風華迴響 – 上海灘三十年」展覽，將其品牌經典設計數碼化，讓公眾透過 AR虛擬試穿技術體驗傳奇時尚之作，進一步推動傳統與科技的融合。一些收藏在品牌方多年具有歷史意義及文化的展品，通過AR及科技可以更有效伸延至一般大眾試穿及欣賞，比起只能遠觀不可褻玩，是一個邁向大眾面向的進步。秉持著這一願景，FabriX 將繼續支持融合傳統與創新的項目，從博物館展覽、品牌經典系列數碼化至重塑時尚典藏作品，確保時尚歷史不僅被記錄與傳承，更能在數碼時代重新被演繹與體驗，開啟未來時尚新篇章。
FabriX不僅展示，更正在親手建構時尚產業的未來。
通過連結業界頂尖科技夥伴、設計師、品牌及時尚領袖，FabriX正塑造一個數碼時尚融入日常生活的未來，無論是遊戲平台還是新興數碼應用，都將開啟無限可能！
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關於 FabriX
於 2022 年創立的 FabriX ，𠄘蒙文創產業發展處（CCIDA）與 PMQ 的支援，致力從推廣數碼時裝的認用與角色，並在全球各式時裝及科技展示會，以致文創展覧上大放異彩。FabriX 既為創意催化者，其工作與影響力已擴展至國際及時裝樞紐與巿場，互相激活創意並交及突破藝術界限和商業機會，FabriX 更是香港數碼時裝的倡導者，激勵設計師探索大膽的意念，開拓時尚產業的界限。
創立以來，FabriX 已首先在世界時尚舞台，時裝盛事，屢次呈獻新猷，包括「倫敦時裝周 2023 秋冬」、「巴黎時裝周 2024 秋冬」及「佛羅倫斯 Pitti Uomo 2025 秋冬男裝展」。團隊從 Pitti 展上示範了嶄新的「AR（擴增實境）試衣間」，收集業內人士意見，改變了買家、時尚達人與顧客跟時尚的互動方式，並啟迪了關於時裝科技前景的新討論。透過前所未有的協作、行業教育和創製個案研究，FabriX 打破了時裝科技的界限，矢志把時尚景觀重新定義，引領潮流 。
較早前，應香港時裝薈 Hong Kong Fashion Fest 的邀請，FabriX 將上海灘 30 周年展覽數碼化，讓公眾透過虛擬科技試穿上海灘珍貴收藏的經典唐裝及高貴晚裝，打破展示模式常規及想像，讓人耳目一新。FabriX 並於 2024 年榮獲香港時裝設計師協會「十大傑出時裝視野」的名銜。今後秉持引領創新的使命，連結傳統與科技，重塑時尚的未來。
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關於 PMQ 元創方
PMQ 元創方位於香港蘇豪區的心臟地段，是創意設計產業的重要地標。2014 年，PMQ 元創方經活化後成 為創意中心，匯聚了超過 100 位香港新晉設計師在此開設各式各樣的創意工作室，展示多元化的設計產品 包括：時裝及配飾、禮品及贈品、家居用品及小型家具，以及其他時尚及創意產品。PMQ 元創方現已成 為一個互動交流的創意平台，培育新一代創意人才，並凝聚一眾熱衷創意設計和歷史文化的愛好者。 PMQ 元創方亦是舉辦香港和國際藝術文化活動的熱點之一。
網站 ： https://www.pmq.org.hk/
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IG專頁 ： https://www.instagram.com/pmqhkdesign/
Youtube ： https://www.youtube.com/user/pmqdesign
關於文創產業發展處
文創產業發展處於 2024 年 6 月成立，前身為「創意香港」，是香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下專責為文化和創意業界提供一站式服務與支援的辦公室，致力為香港營造有利的環境，促進藝術、文 化及創意業界的產業化發展。現時的策略重點為培育人才及促進初創企業的發展、開拓市場、推動更多跨界別、跨文化藝術領域的合作、推動文化藝術和創意業界產業化發展，以及推動香港成為亞洲創意之都，並在社會營造創意氛圍，以落實國家《十四五規劃綱要》下香港作為中外文化藝術交流中心的定位。
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