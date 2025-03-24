「Live Local+ @CCF 2025：正向教育研討會」 於數碼港圓滿舉行

香港 - 2025年3月24日 - 數碼港 、 N egawat t Utility Limited （庫瓦） 及 團結香港 基金 欣然宣布， 「 Live Local+ @CCF 2025 ：正向教育研討會」 已於 2025 年 3 月 22 日在數碼港商場全天候廣場成功舉行。此活動為 「 Live Local+ 」 計劃的啟動儀式，獲得 家庭與學校合作事宜委員會 、 香港校董學會 、 聯合國全球領導力與 ESG 發展中心及 18 區家長教師會聯會 出席支持，旨在通過正向教育及可持續發展，促進香港學生、家長及教育工作者的身心健康與實踐綠色生活。

家校合作事宜委員會主席方奕展先生、數碼港智慧生活組總監蔡偉傑先生、團結香港基金副研 究總監郭凱傑先生、庫瓦有限公司創辦人兼行政總裁林忠澤先生及一眾嘉賓及十八區家校委員 會代表同為「Live Local+ 」主持啟動禮。

「Live Local+ 」計劃配合教育局「4Rs 精神健康約章」及環境、社會及管治（ESG）準則，運用尖端數碼科技與數據推動幸福學理念（Eudaim onic Happ iness），促進正向家庭關係以支持學業發展，並在校外環境培育日常可持續行為。該計劃首年目標為免費支援 50 間學校轉型，並計劃於三年內擴展至 300 間學校。本次研討會吸引了超過 80 位教育工作者、政策制定者、業界領袖及社區持份者參與，共同探討正向教育與可持續發展的未來方向。

數碼港智慧生活組總監蔡偉傑先生(左一) 、庫瓦有限公司創辦人兼行政總裁林忠澤先生(右一)與 4 一眾星級講者合照，包括: 五屆奧運香港游泳運動員代表歐鎧淳小姐(右二)、香港女子游泳運動 員代表鄭莉梅小姐(左二)、莫沛嘉小姐(右三) 、陳芷菁小姐(左三) 。



活動亮點



活動於上午 11:00 至下午 2:00 舉行，呈獻多個精彩環節： 計劃配合準則，運用尖端數碼科技與數據推動，促進正向家庭關係以支持學業發展，並在校外環境培育日常可持續行為。該計劃首年目標為，並計劃於。本次研討會吸引了超過 80 位教育工作者、政策制定者、業界領袖及社區持份者參與，共同探討正向教育與可持續發展的未來方向。活動於上午 11:00 至下午 2:00 舉行，呈獻多個精彩環節： 開幕致辭：家庭與學校合作事宜委員會主席方奕展先生致開幕辭，聯同數碼港智慧生活組總監蔡偉傑先生、團結香港基金副研究總監郭凱傑先生、聯合國全球領導力與 ESG發展中心香港董事莊寧先生，以及庫瓦及 ZERO2 行政總裁兼創始人林忠澤先生分享對正向教育及 ESG 的見解，強調其對香港教育及可持續發展的正面影響。



啟動儀式：活動舉行了隆重的啟動儀式，由主持人帶領倒數，家庭與學校合作事宜委員會、香港校董學會、聯合國全球領導力與 ESG 發展中心、18 區家長教師會聯會以及一眾星級講者共同登台，正式啟動「Live Local+ 」計劃，象徵教育與可持續發展的新篇章。