「Live Local+ @CCF 2025：正向教育研討會」 於數碼港圓滿舉行

數碼港、庫瓦及團結香港基金攜手推動正向教育與可持續發展
香港 - 2025年3月24日 - 數碼港、Negawatt Utility Limited（庫瓦）及團結香港基金欣然宣布，「Live Local+ @CCF 2025：正向教育研討會」已於 2025 年 3 月 22 日在數碼港商場全天候廣場成功舉行。此活動為「Live Local+ 」計劃的啟動儀式，獲得家庭與學校合作事宜委員會、香港校董學會、聯合國全球領導力與 ESG 發展中心及18 區家長教師會聯會出席支持，旨在通過正向教育及可持續發展，促進香港學生、家長及教育工作者的身心健康與實踐綠色生活。
活動亮點
活動於上午 11:00 至下午 2:00 舉行，呈獻多個精彩環節：
開幕致辭：家庭與學校合作事宜委員會主席方奕展先生致開幕辭，聯同數碼港智慧生活組總監蔡偉傑先生、團結香港基金副研究總監郭凱傑先生、聯合國全球領導力與 ESG發展中心香港董事莊寧先生，以及庫瓦及 ZERO2 行政總裁兼創始人林忠澤先生分享對正向教育及 ESG 的見解，強調其對香港教育及可持續發展的正面影響。
啟動儀式：活動舉行了隆重的啟動儀式，由主持人帶領倒數，家庭與學校合作事宜委員會、香港校董學會、聯合國全球領導力與 ESG 發展中心、18 區家長教師會聯會以及一眾星級講者共同登台，正式啟動「Live Local+ 」計劃，象徵教育與可持續發展的新篇章。
歐鎧淳小姐 - 五屆香港奧運游泳運動員，分享其抗逆力及成長經歷。
鄭莉梅小姐 - 三屆香港奧運游泳運動員，探討放鬆對身心平衡的重要性。
莫沛嘉小姐 - 藝術與禮儀專家，講解關係在正向教育中的角色。
陳芷菁小姐 - 成人與兒童綜合睡眠治療師，強調休息對心理健康的重要價值。
社會企業及香港品牌分享：來自香港社會企業及香港品牌的代表，包括 Hello Cocoa、Broken Fingers、滿櫃膳糧、Re Pillow Co. 、細味公平及 Superwrap，分享其在可持續發展及社區賦能方面的貢獻，展示 ESG 倡議的實際影響。
數碼港、庫瓦及團結香港基金的協同效應
是次活動充分體現了數碼港、庫瓦及團結香港基金三方在各自專業領域發揮的協同效應：數碼港作為香港數碼科技旗艦及創業培育基地，匯聚超過 2,000 間社群企業，通過支持智慧生活及可持續發展的創新科技方案，推動綠色經濟及智慧城市發展；庫瓦通過其 ZERO2 應用程式，協助學校及參與者記錄及量化 ESG 行為，特別針對學校持份者（包括學生、家長及教育工作者）在正向教育方面的參與度進行數據化評估，促進綠色生活及正向教肓的發展，助學生實現全人發展的目標；團結香港基金則通過政策研究及文化推廣，為香港教育及可持續發展提供新視野。三方攜手合作，共同為香港打造一個更具正向教育及可持續發展的未來。
家校合作事宜委員會主席方奕展先生表示：「家校合作事宜委員會一直致力於推動家校攜手合作，促進正向教育與學生品德培育。『Live Local+ 』計劃通過科技與教育的結合，為家長、學校及學生提供了一個重要的平台。早前的疫情改變了家庭與學校的溝通模式，突顯了家校合作的重要性；同時，現今學生多通過手機及社交平台與外界聯繫，家長未必能完全了解孩子的需要，因此正向教育在這個複雜的世界中顯得尤為重要，為孩子提供正確的價值觀引導。『Live Local+ 』實現了跨界協作，為香港教育生態系統注入新動力。」
數碼港智慧生活組總監蔡偉傑先生表示：「數碼港很高興在『Live Local+ @CCF 2025：正向教育研討會』同日舉辦招聘博覽會，兩者均與正向教育及人才培育息息相關。數碼港作為香港創科人才的搖籃，深知人才對社會發展的重要性，以及未來人才應具備的素質與條件。『Live Local+ 』不僅為教育下一代提供了平台，更創造了家校各界協同合作的機會，通過互相幫助，為香港的人才寶庫奠定未來發展的基石。」
團結香港基金副研究總監郭凱傑先生表示：「教育、科技與人才三者密不可分，甚至是一體化的。『Live Local+ 』是一個難得的計劃，以數據驅動的教育平台實現雙向互動，讓各方共同推動正向教育。團結香港基金除了專注政策研究外，『Live Local+ 』更是一個實踐的機會，提供了極高的參考價值，展示如何身體力行地推動中國文化與正向教育的融合。我們期待未來繼續與合作夥伴攜手，為香港教育及可持續發展作出更大貢獻。」
庫瓦及 ZERO2 創辦人兼行政總裁林忠澤先生表示：「目前，正向教育及其影響一般較難有效量化和記錄。『Live Local+ 』計劃通過 ZERO2 應用程式，作為一個科技平台，協助學生、教師及家長將正向教育及 ESG 行為數字化，通過多樣化的活動與任務，讓他們輕鬆記錄並量化其在校內外的正向價值及 ESG 的實際正面影響，幫助學生及家長實踐他們的學習成果，同時亦幫助學校建立並數字化其 ESG 及正向教育覆歷。『Live Local+ 』的核心理念在於創造幸福感、社會價值及身心健康，通過系統性、包容性和參與性的方式，實現可持續發展及推動正向教育。」
展望未來
數碼港、庫瓦及團結香港基金將繼續緊密合作，通過「Live Local+ 」計劃提升社會對正向教育及可持續發展的意識，推進香港正向教育與科技融合，協助香港教育界及青少年為香港創建更美好的未來。
Negawatt Utility Limited , ZERO2 庫瓦有限公司
Cyberport 數碼港
Our Hong Kong Foundation 團結香港基金
團結香港基金是由全國政協前副主席兼香港特別行政區前行政長官董建華先生於 2014 年 11 月創立，並擔任榮譽主席的非政府、非牟利機構。基金會矢志匯聚新思維和新視野，在「一國兩制」的基礎上，為香港的繁榮安定與持續發展作出新的貢獻。基金會轄下有三個營運組織：公共政策研究院，進行政策研究和倡議，發揮智庫功能；中國文化研究院，弘揚中國文化，並細說當代中國發展；以及香港地方志中心，記錄社會變遷，梳理歷史脈絡，存史育人。