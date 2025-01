「Stanley House Project」: 體驗夢寐以求的海濱奢華生活

[1] 不計入實用面積



[2] 因應市場物料價格及建築成本之變動,此報價僅供參考,實際金額將以合約簽訂時之情況為準。



關於 Habitat Property

Habitat Property 由房地產企業家 Victoria Allan 於 2001 年創立,是香港物業代理市場內頂級獨特豪宅專家。Habitat Property 一向以其獨特的物業策劃手法見稱,服務範疇包括高級豪華住宅銷售、租賃和物業管理。公司擅於發掘別具特色的物業盤源,代理的項目往往為城中獨特非凡的頂級物業。憑藉其卓越的客戶服務與前瞻市場洞察力,Habitat Property 於 2022 年贏得代表業界高等殊榮的 International Property Awards 兩項大獎 —— Best Real Estate Agency Single Office 和 Best Real Estate Agency Website;並於2023年贏得Best Real Estate Agency Marketing 和 Best Real Estate Agency Website。另外,Habitat Property 更榮獲《Expat Living 讀者之選大獎 2023》的最佳房地產代理金獎,以及最佳物業網站銀獎。