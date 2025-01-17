「Stanley House Project」: 體驗夢寐以求的海濱奢華生活

香港 - 2025年1月17日 - 屢獲殊榮的香港特色物業及豪宅代理公司 Habitat Property，隆重推出全新「Stanley House Project」項目。經歷逾四年的精心規劃Habitat Property 創辦人及董事總經理Victoria Allan 已為「Stanley House Project」取得相關的許可證及批准，買家可隨時動工，無需擔心繁瑣手續，輕鬆實現臨海豪宅夢。此項目坐落赤柱連合道優越地段，俯瞰大潭灣壯麗海景，距離赤柱正灘僅咫尺之遙。這個獨立屋地項目的銷售將是獨一無二的擁有一座非凡物業良機，讓買家盡情享受奢華的海岸生活。



(左)現時位於連合道30號的物業。(右)「Stanley House Project」是沿海生活的現代設計典範。這幢 3,269 平方呎的三層複式住宅物業，室內外空間無縫銜接，平台更提供寬敞的休憩區。設計完美融合景觀、私密性、連通性和舒適性。 * 圖片只供參考

由 Victoria 擁有和親自策劃的「Stanley House Project」坐落於海濱地皮，並已獲相關政府部門審批建築圖則。這幢構想中的複式住宅物業是市場上獨一無二的私人獨立屋地項目，設有私人泳池、可停放五輛汽車的停車場、2,420平方呎的平台[1]和357平方呎的天台平台 [1] ，室內居住空間達3,269平方呎，讓買家盡情享受海濱生活。



海濱設計，臻於完美



Victoria與澳洲建築設計公司K.P.D.O.共同打造及精心設計「Stanley House Project 」完美結合優雅、舒適和安全，為住戶提供無與倫比的奢華體驗。這個頂級海濱三層複式物業，每個樓層擁有寬敞空間，樓底達3.5米高以及無遮蔽的海景。開放式客廳和飯廳與2,777平方呎的室外空間 [1] 完美融合，而泳池則與大潭灣連成一線，為住客提供極高的私隱度。這項目是對生活方式的追求，提昇頂級居住體驗。



「Stanley House Project」是Victoria多年精心規劃的臨海獨立屋地項目。她於2010年開始規劃發展，並於2018年年購入相鄰的第二幅地皮，合併兩幅地皮。耗時超過四年，Victoria獲取合併地皮及擬建一幢三層複式住宅物業所需的許可證和批准，包括土地租約修改、放寬地積比率以及建築署對泳池和平台的批准。



這幅坐落於南區海邊的地皮總地盤面積為4,359平方呎，為新業主提供了一個獨一無二的機會打造屬於自己的海濱豪宅。新買家可以選擇保留或拆除現有建築物，並根據自己的喜好，打造夢想中的居所。此外，他們還可以選擇採用Victoria與澳洲最負盛名的建築師事務所K.P.D.O. 聯手精心設計的「Stanley House Project」，這座建築完美詮釋了澳洲海岸生活的精髓，與香港典型洋房豪宅大不相同。項目已根據第16號標準圖則申請放寬地積比率至33%，設計特色包括罕有的寬闊地面樓層，寬度近60呎，直接面向海景，無縫連接2,420平方呎的戶外平台 [1] 和娛樂區，設有私人泳池和燒烤區。此計劃充分利用可建面積和地理優勢，旨在打造一幢三層的複式住宅物業，讓業主盡享赤柱的奢華生活方式。



「Stanley House Project」將打造寬敞、開放的室內空間，並與寬敞、舒適的室外區域無縫銜接，營造出舒適愜意的生活氛圍。位於大潭灣畔，「Stanley House Project」距離赤柱正灘咫尺之遙，每個房間皆享有壯麗海景，完美地平衡海濱寧靜與現代便捷，適合追求兩者平衡的居住者。 * 圖片只供參考

Habitat Property 創辦人及董事總經理 Victoria Allan 表示：「作為南區居民多年並經過多年的精心規劃和設計，我終於實現『Stanley House Project 』這個夢想。此物業將完美融合南區的自然風光和現代化的奢華元素；它不僅僅是一處居所，更是一件藝術品；是我心血的結晶，向優雅和精致品味的致敬。我深信，『Stanley House Project』將成為南區最具代表性的住宅項目之一。」



此項目已補地價，現時意向價為港幣2億3,800萬元。此外，Habitat Property根據現時已獲批的建築圖則，估計拆除現有建築物和興建「Stanley House Project」的預計費用為港幣4,500萬元[2]，工期約為兩年。Habitat Property為赤柱連合道30號臨海獨立屋地項目的其中一家銷售代理。



