‌VT Markets解讀中美貿易戰 兩國互征高額關稅引發全球震盪‌

香港 - 2025年4月10日 - 4月2日，隨著美國總統特朗普宣佈對全球多個交易夥伴加征"對等關稅"，貿易戰爭端硝煙又重新燃起。VT Markets研究團隊也迅速發出分析報告，對這場無聲的"戰爭"進行全盤解讀。



報告顯示，本次關稅對中國商品的稅率上調至34%，疊加此前已實施的20%關稅，累計稅率達54%。中國商務部隨即宣佈對美採取同等規模反制措施。對此，特朗普於8日威脅稱，若中方不撤銷決定，美方將於9日起額外加征50%關稅，屆時美國對華關稅總水準將攀升至104%，超過2018年首輪貿易戰時期的峰值。



‌關稅博弈衝擊全球供應鏈‌ 中美經貿進入硬脫鉤



特朗普政府首任任期內，美國以"中國竊取美國智慧財產權和商業秘密"為由，對中國輸美商品加征約25%關稅，這一政策直接觸發了跨國企業的產業鏈調整。電子、成衣、鞋類等產業加速向越南、泰國、馬來西亞及印尼等地轉移，科技巨頭蘋果、三星亦將製造基地遷往印度，大幅降低外資企業投資中國的意願。VT Markets报告中显示，在關稅措施實施兩年間，中美貿易額也呈現斷崖式下滑，其中電子設備、機械及化工等領域貿易量降幅尤為明顯。



如今特朗普開啟第二任期，中美新一輪關稅對抗持續升級。繼美國政府宣佈對貿易逆差國實施階梯式關稅後，中國再次以對等反制措施回應，兩國經貿關係加速進入"硬脫鉤"軌道。此次特朗普政府將關稅矛頭擴展至全球範圍，東南亞國家因對美貿易逆差顯著，與中國共同面臨最高達54%的關稅壁壘，成衣、鞋類及小家電等依賴協力廠商產地轉移的行業首當其衝。



VT Markets分析指出，跨國企業通過東南亞生產基地規避關稅的"洗產地"策略將失效，中國本土生產的商品對美出口將毫無利潤可言。美國也因為中國的反制大受影響，大豆、玉米、豬肉等主要出口產品銷量將暴跌，汽車及消費電子產業則面臨成本激增壓力。數據顯示，兩國年貿易規模將重現2018-2020年的狀況極速下滑。



‌人民幣匯率調控引爭議‌ 內銷板塊凸顯產業韌性



為應對關稅衝擊，中國人民銀行於4月9日將人民幣兌美元中間價下調28個基點，離岸人民幣匯率跌破7.4關口，創歷史新低。此舉雖可提升中國出口商品價格競爭力，抵消關稅的部分影響，但也同步推高了美國商品的進口成本，加速資本外流風險，削減企業投資信心。



人民幣匯率走勢

受中美關稅衝突升級影響，全球資本市場遭遇劇烈震盪。過去一周，深證指數累計下跌近10%，上證指數跌幅達6%。儘管市場整體承壓，但食品加工、非耐用消費品等以內需為主的板塊展現出較強抗跌性，部分半導體企業更出現逆勢上漲，折射出中國在部分高附加價值、掌握關鍵技術的產業仍保有一定優勢。市場預期國際貿易摩擦或加速中國半導體國產替代進程。



與此同時，塑膠原料、基礎化工品等初級加工產業跌幅也普遍低於其他產業。分析認為，這類產品因價格競爭力較強，在新興市場仍存穩定需求，受對美出口萎縮的衝擊相對有限。



‌全球產業鏈面臨嚴峻考驗



美國政府近期推行的關稅政策持續引發全球貿易體系震盪。VT Markets在报告中指出，特朗普試圖通過強化關稅手段施壓各國接受美國主導地位，但中國作為主要交易夥伴已明確表明將採取反制措施。雙方持續的貿易對抗不僅對中美兩國經濟構成直接衝擊，其他國家作為全球貿易中的一環，也難以獨善其身，更對全球產業鏈穩定性形成嚴峻考驗。



VT Markets研究團隊聲明：本分析基於撰寫時的市場數據與資訊,成文時間為2025年3月31日。鑒於金融市場的即時波動性,文中觀點可能隨市場變化而調整,讀者在參考時請結合最新動態綜合判斷。







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