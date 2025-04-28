「Where Bricks Bloom」 太古廣場全港首個樂高®植物園揭幕

邂逅春夏積木樂園 讓想像隨自然美景綻放香港 - 2025年4月28日 - 試想像用樂高®顆粒重塑大自然會是何種景象？今個春夏，太古廣場誠邀您蒞臨全港首個樂高®植物園「Where Bricks Bloom」，欣賞瑰麗花海與工藝迸發，展開一段異想天開的遊園之旅。即日起至5月18日，太古廣場中庭化身為一個春夏慶典——由超過十二萬顆樂高顆粒及備受喜愛的樂高®Botanical系列精心搭砌的一系列花藝創作，為春夏季揭開序幕。
譜出樂高®顆粒和植物花朵的交響曲
「Where Bricks Bloom」是由大中華首位及香港唯一一位的「樂高®專業認證大師」洪子健（Andy Hung）以及以大型花卉創作享譽亞洲的花藝師鄭蘶（Kirk Cheng）聯手合作而成。二人把自然之美融入樂高®設計結構，把想像力、建築設計及自然植物互相糅合，創作出令人嘆為觀止的植物園。
享受花團錦簇的繁花景象
樂高®植物園由五個主題區域組成，讓您欣賞到各式花卉的美態，由艷麗的玫瑰到優雅的蘭花，每區都展示出自然的神奇色彩及奧妙。
| 花綻拱門（The Flourishing Arch）
| 從這個花綻拱門開展您的遊園之旅。這個群花爭艷的植物園入口，枝繁葉茂交織著嬌美的樂高®花朵，萌起春夏的第一抹詩意。
| 玫瑰幻夢（The Rose Reverie）
| 植物園中最為矚目的是由洪子健（Andy Hung）所設計、近四米高的樂高®玫瑰雕塑。使用了超過十二萬顆樂高®顆粒，經逾840小時組裝而成。這四株巨型玫瑰擁有艷麗多變的紅、粉、橙、黃及紫色彩漸層，描繪春夏的燦爛色調。每一片花瓣都仔細裝砌，讓這件矚目不凡的作品成為春夏花季的完美象徵。花藝師鄭蘶（Kirk Cheng）更圍繞玫瑰雕塑發揮創意，在經典樂高®顆粒組成的基座上，加上玩味且優雅的花藝奇觀。
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眩目花亭（The Dazzling Pavilion）
| 在植物園後方豎立了一座精心打造的多彩花亭，花亭中央設有一幅由樂高®花朵拼砌成的華麗花牆，邀請您踏進這處完美的拍照打卡場景，及沉醉在花團錦簇的動人香氣之中。此外，花亭兩側設有兩個充滿春夏氛圍的歐式植物展品。花藝師鄭蘶（Kirk Cheng）圍繞春夏色彩，以真實樹枝結合乾燥枝葉及絲質葉材，加上樂高®Botanical系列中浪漫粉紅花束、野花花束及首度亮相的燦爛小花束盒裝，為經典植物注入全新創意。
| 花開映照（Floral Reflections）
| 植物園盛放的花叢中坐落了一座唯美花鏡，營造出完美的自拍框架，鏡面上更印有春夏寄語，讓您與親朋摯愛在鏡子前拍下明艷照人的相片，一同紀錄季節之美。
| Brick to Bloom花店（Brick to Bloom Fleuriste）
| 來到這個充滿魅力的花店，可以欣賞樂高®花朵各自的獨特美態並了解專屬花語。於指定日子，顧客只需於太古廣場或星街小區即日以電子消費滿港幣1,500元或以上，即可在此花店換領一枝精美的樂高®花朵，把盛開的花朵保存家中。
限時驚喜放送 消費換領樂高®花朵
太古廣場為您獻上樂高®花朵，共享春夏美好時光。於以下指定日子到訪「Brick to Bloom花店」，憑港幣1,500元之即日電子消費，並登記為above會員，便可把一枝包裝精美的樂高®️花朵帶回家。於母親節週末期間到訪，更可換領樂高®紅玫瑰。
日期：2025年4月25至27日、5月1至5日、9至11日及16至18日（逢星期五至日及公眾假期）
時間：上午10時至下午10時
地點：LG1層Garden Court「Brick to Bloom花店」
精彩春夏購物禮遇
即日起至5月18日，太古廣場亦準備了一系列豐富的購物禮遇，把春夏活力色彩帶到您的衣櫥，讓這場春夏慶典加倍吸引。使用銀聯支付更可享額外獎賞，一同於太古廣場綻放專屬的時尚風采！
| 即日累積電子消費金額
| 一般購物禮遇*
| 銀聯用戶額外禮遇#
| 港幣5,000元 –
港幣29,999元
| MOViE MOViE太古廣場換票證兩張
（價值港幣260元）
| 太古廣場港幣100元電子購物禮券
| 港幣30,000元 –
港幣59,999元
| MOViE MOViE太古廣場換票證兩張
（價值港幣260元）
+
太古廣場港幣800元電子購物禮券
| 太古廣場港幣700元電子購物禮券
| 港幣60,000元或以上
| MOViE MOViE太古廣場換票證兩張
（價值港幣260元）
+
太古廣場港幣2,500元電子購物禮券
| 太古廣場港幣1,400元電子購物禮券
| 同日之合資格消費可同時獲贈樂高®花朵乙枝^。（逢星期五至日及公眾假期）
#銀聯用戶額外禮遇只適用於以卡面有銀聯標識的銀聯信用卡及提款卡、銀聯手機Pay及銀聯二維碼（包括雲閃付APP或其他支援銀聯二維碼的手機應用程式）繳付，惟香港及澳門指定發卡機構所發行之人民幣銀聯卡除外。持卡人必須使用該卡通過銀聯網絡全數簽賬，方可獲得銀聯用戶額外禮遇。微信支付、WeChat Pay、支付寶、 Alipay HK恕不接受。銀聯用戶於使用額外電子購物禮券時，須同時使用銀聯卡為指定支付方式。
^顧客可於LG1層 Garden Court「Brick to Bloom花店」換領樂高®花朵。只限4月25日至27日，以及5月1日至5日、9日至11日及16日至18日之同日合資格消費。
獨家樂高® 禮品 讓歡樂伴您回家
太古廣場的Simply Toys為您帶來獨家店內優惠及禮品。到訪「Where Bricks Bloom」植物園並掃描園內的指定二維碼，即可到店舖免費獲贈樂高®Botanicals系列貼紙乙張*。 此外，於Simply Toys店舖內選購價值港幣350元或以上樂高®盒裝，即可獲得獨家樂高®花卉賀卡*。
*條款及細則適用。禮品數量有限，先到先得，送完即止。
日期：即日起至5月18 日
時間：上午11時至下午8時
地點：Simply Toys （L2層221 號舖）
投入太古廣場「Where Bricks Bloom」，參與一場難忘的春夏盛典，浸醉在樂高®浪漫芬芳的花海，享受獨家購物禮遇，並把特別禮物帶回家，留下春夏綻放一刻。
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