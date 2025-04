「Where Bricks Bloom」 太古廣場全港首個樂高®植物園揭幕

邂逅春夏積木樂園 讓想像隨自然美景綻放

花綻拱門(The Flourishing Arch)

從這個花綻拱門開展您的遊園之旅。這個群花爭艷的植物園入口,枝繁葉茂交織著嬌美的樂高®花朵,萌起春夏的第一抹詩意。

玫瑰幻夢(The Rose Reverie)

植物園中最為矚目的是由洪子健(Andy Hung)所設計、近四米高的樂高®玫瑰雕塑。使用了超過十二萬顆樂高®顆粒,經逾840小時組裝而成。這四株巨型玫瑰擁有艷麗多變的紅、粉、橙、黃及紫色彩漸層,描繪春夏的燦爛色調。每一片花瓣都仔細裝砌,讓這件矚目不凡的作品成為春夏花季的完美象徵。花藝師鄭蘶(Kirk Cheng)更圍繞玫瑰雕塑發揮創意,在經典樂高®顆粒組成的基座上,加上玩味且優雅的花藝奇觀。



眩目花亭(The Dazzling Pavilion)

在植物園後方豎立了一座精心打造的多彩花亭,花亭中央設有一幅由樂高®花朵拼砌成的華麗花牆,邀請您踏進這處完美的拍照打卡場景,及沉醉在花團錦簇的動人香氣之中。此外,花亭兩側設有兩個充滿春夏氛圍的歐式植物展品。花藝師鄭蘶(Kirk Cheng)圍繞春夏色彩,以真實樹枝結合乾燥枝葉及絲質葉材,加上樂高®Botanical系列中浪漫粉紅花束、野花花束及首度亮相的燦爛小花束盒裝,為經典植物注入全新創意。

花開映照(Floral Reflections)

植物園盛放的花叢中坐落了一座唯美花鏡,營造出完美的自拍框架,鏡面上更印有春夏寄語,讓您與親朋摯愛在鏡子前拍下明艷照人的相片,一同紀錄季節之美。

Brick to Bloom花店(Brick to Bloom Fleuriste)

來到這個充滿魅力的花店,可以欣賞樂高®花朵各自的獨特美態並了解專屬花語。於指定日子,顧客只需於太古廣場或星街小區即日以電子消費滿港幣1,500元或以上,即可在此花店換領一枝精美的樂高®花朵,把盛開的花朵保存家中。



即日累積電子消費金額

一般購物禮遇*

銀聯用戶額外禮遇#

港幣5,000元 –



港幣29,999元

MOViE MOViE太古廣場換票證兩張



(價值港幣260元)

太古廣場港幣100元電子購物禮券

港幣30,000元 –



港幣59,999元

MOViE MOViE太古廣場換票證兩張



(價值港幣260元)



+



太古廣場港幣800元電子購物禮券

太古廣場港幣700元電子購物禮券

港幣60,000元或以上

MOViE MOViE太古廣場換票證兩張



(價值港幣260元)



+



太古廣場港幣2,500元電子購物禮券

太古廣場港幣1,400元電子購物禮券

同日之合資格消費可同時獲贈樂高®花朵乙枝^。(逢星期五至日及公眾假期)



香港 - 2025年4月28日 - 試想像用樂高顆粒重塑大自然會是何種景象?今個春夏,太古廣場誠邀您蒞臨全港首個樂高植物園「Where Bricks Bloom」,欣賞瑰麗花海與工藝迸發,展開一段異想天開的遊園之旅。即日起至5月18日,太古廣場中庭化身為一個春夏慶典——由超過十二萬顆樂高顆粒及備受喜愛的樂高Botanical系列精心搭砌的一系列花藝創作,為春夏季揭開序幕。「Where Bricks Bloom」是由大中華首位及香港唯一一位的「樂高®專業認證大師」洪子健(Andy Hung)以及以大型花卉創作享譽亞洲的花藝師鄭蘶(Kirk Cheng)聯手合作而成。二人把自然之美融入樂高設計結構,把想像力、建築設計及自然植物互相糅合,創作出令人嘆為觀止的植物園。樂高植物園由五個主題區域組成,讓您欣賞到各式花卉的美態,由艷麗的玫瑰到優雅的蘭花,每區都展示出自然的神奇色彩及奧妙。太古廣場為您獻上樂高花朵,共享春夏美好時光。於以下指定日子到訪「Brick to Bloom花店」,憑港幣1,500元之即日電子消費,並登記為above會員,便可把一枝包裝精美的樂高花朵帶回家。於母親節週末期間到訪,更可換領樂高紅玫瑰。2025年4月25至27日、5月1至5日、9至11日及16至18日(逢星期五至日及公眾假期)上午10時至下午10時LG1層Garden Court「Brick to Bloom花店」即日起至5月18日,太古廣場亦準備了一系列豐富的購物禮遇,把春夏活力色彩帶到您的衣櫥,讓這場春夏慶典加倍吸引。使用銀聯支付更可享額外獎賞,一同於太古廣場綻放專屬的時尚風采!太古廣場的Simply Toys為您帶來獨家店內優惠及禮品。到訪「Where Bricks Bloom」植物園並掃描園內的指定二維碼,即可到店舖免費獲贈樂高Botanicals系列貼紙乙張。 此外,於Simply Toys店舖內選購價值港幣350元或以上樂高盒裝,即可獲得獨家樂高花卉賀卡即日起至5月18 日上午11時至下午8時Simply Toys (L2層221 號舖)投入太古廣場「Where Bricks Bloom」,參與一場難忘的春夏盛典,浸醉在樂高浪漫芬芳的花海,享受獨家購物禮遇,並把特別禮物帶回家,留下春夏綻放一刻。LEGO and the LEGO logo are the trademarks of the LEGO Group. © 2025 The LEGO Group.