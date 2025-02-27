10Life 5星保險大獎 跨越五星評級﹕緊貼需求演變　擴闊保障邊界

香港 - 2025年2月27日 - 「10Life 5星保險大獎2025」於周四假香港瑰麗酒店圓滿舉行。八間保險公司，約70位高層代表雲集出席業界盛事，彰顯獎項的認受性。得奬公司包括AXA安盛、中銀人壽、中國太平洋人壽保險（香港）、富衛香港、忠意保險、香港年金、Sun Life永明及萬通保險（排名不分先後），盛況空前。10Life 5星保險大獎創辦四年以來，憑藉其專業和獨立性，成為業界最具代表性的獎項之一。今年頒獎典禮的主題是「跨越五星評級﹕緊貼需求演變，擴闊保障邊界」，一眾業界精英分享現時市場的轉變與風險，探討公司應如何回應市場需求，擴大對消費者的保障。





5星標準提升 嚴選最強10%星級產品

10Life 5星保險大獎，每年持續提升評級標準，致力為消費者甄選各保險類別中最優秀的5星保險產品。10Life的精算師及數據團隊將保險產品的保障範圍、條款細節，拆解成過萬個數據點，以科學量化比較，客觀分析，揀選「真材實料」的保險產品。今年團隊更將評分準則擴展至更多情境來作評估，拆解逾50間保險公司的1,000多個保險計劃，只有最強的10%才能取得10Life 5星保險認證。同時10Life亦以保險公司保障之廣泛程度，於人壽、健康及財富範疇，嚴選年度保險公司。



10Life行政總裁倫沛然致辭時表示：「10Life 5星大獎的目標，是用公正的評選，選出最好的保險產品，不會受商業合作影響決定。每年，10Life專家團隊都會提高評審標準，而每年保險公司的表現都令人喜出望外，不單合格，更超出預期，只有評分達到最強10%的產品才可得獎，實在真材實料。」。



倫沛然又提到，過去一年10Life亦積極為弱勢社群發聲，例如推動保險公司接受自閉症、過度活躍症小朋友投保，引起社會廣泛關注。放眼未來，10Life將開展精神健康及大灣區退休規劃兩大研究，深入分析社會需求，為行業提供前瞻指引；同時結合ChatGPT、DeepSeek等AI工具，以及10Life龐大的數據庫，重新定義「保險」，協助保險公司提升服務。10Life樂見未來業界可以推出更多貼近消費者需求的保險產品，精益求精，消費者才有更公平的選擇，朝向「公平保險」的目標前進。



10Life行政總裁倫沛然致辭

提升產品質素 完善保障缺口

大會邀請了瑞士再保險公司總裁馬明霞致辭。馬明霞指出了亞洲保險業，尤其人壽及健康產品面臨不少挑戰，如經濟放緩、人口老化、醫療成本上升等，客戶的需求亦有所改變。要填補這些保障缺口，保險公司需要優化產品。



未來保險公司應重點開發針對不同人生階段需求的危疾產品，建立可持續的醫療保障。她建議，疾病的預後數據越來越多，有助保險公司設計更能應對不同疾病影響的產品；至於人口老化問題方面，保險公司亦可增加對老退化治療的保障，從而減少保障缺口，滿足不斷變化的客戶需求。



瑞士再保險公司總裁馬明霞致辭

年度保險公司 冀多方協作 擴闊保障邊界

隨著生活模式、經濟環境的急速轉變，如大灣區融合，港人移居內地、內地專才到港生活，消費者對保險的需求亦隨之改變、保險業有不少挑戰及機遇。榮獲年度人壽保險公司大獎的SunLife永明、年度健康保險公司大獎的富衛香港及年度財富保險公司大獎的中銀人壽，都派出高層代表，與現場同業分享應對策略。他們認為，保險公司要加強與不同服務、機構合作，應對跨境醫療需求。保險公司亦關注港人北上退休的趨勢，養老村的需求日增。保險公司亦對監管機構增升保險透明求的措拖持正面態度。



於今次頒奬典禮上，10Life亦頒發了5星醫療保險獎、5星危疾保險獎、5星儲蓄保險獎、5星扣稅年金保險獎、5星即期年金保險獎及5星終身人壽保險獎，推動保險業界繼續進步。完整得獎名單，請參閱： https://www.10life.com/zh-HK/5star-products-2025





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