2024資料資產管理峰會在上海舉辦

中國上海 - 2024年11月28日 - 11月25日，2024資料資產管理峰會（DAMS2024）在上海舉辦，以"啟動資料資產價值 繁榮資料產業生態"為主題，聚焦資料資產管理領域的關鍵問題，尋求資料資產的價值成長路徑，探索資料產業發展新機遇。會上，"中國資料資產管理50+論壇"成立，《共建全球資料資產市場上海宣言》發佈，多方深化資料要素產業合作，左岸芯慧馬陸葡萄RWA專案等一批成果發佈。



會上成立的"中國資料資產管理50+論壇"（SCDA 50+）論壇由大資料流程通與交易技術國家工程實驗室、上海資料交易所研究院和上海資料發展科技有限公司研究院聯合發起，由高校、企業、金融機構、專業服務機構和知名智庫共同參與，聚焦"中國新資產，全球新價值"，以資產管理視角提出資料資產管理新理論，發展資料資產管理新體系，構建資料資產管理新範式，促進以資料資產為核心的全球資源配置新格局，釋放資料資產新價值。



左岸芯慧（上海）資料技術股份有限公司發佈農業首個馬陸葡萄RWA項目，推動農業產業轉型升級，賦能新質生產力發展。結合"馬陸葡萄"產業鏈發展情況，上海資料交易所聯合馬陸鎮經濟發展服務中心、左岸芯慧（上海）資料技術股份有限公司、"馬陸葡萄"種植企業，以及基礎設施服務商、資訊安全服務商、律師事務所、會計師事務所、資產評估公司等數商等探索資料要素創新應用。左岸芯慧（上海）資料技術股份有限公司作為專案運營方，基於SwiftLink管理平臺核心架構，將農產品及農產品生產資料整合為專案資產，依託項目運營方股份的可流通交易屬性，確保資訊披露的準確性、完整性、及時性，增強投資者信心。



峰會共設置八大議題，多位數據資產管理領域專家、數商企業代表等從全球視角研判資料資產發展趨勢，結合中國實踐探討資料要素開發利用，構築資料產業發展新範式，拓展數商服務新賽道；聚焦資料要素創新應用，共話資料要素領域發展新模式新業態，為我國資料要素市場發展建言獻策，推動發揮資料要素乘數效應，加快構建以資料為關鍵要素的數位經濟。



