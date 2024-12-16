2024 亞洲藝術盛事 香港城市藝術博覽會 暨 青少年兒童藝術博覽展 圓滿舉辦

香港 - 2024年12月16日 – 2024 年 11 月 29 日至 12 月 1 日，由天趣國際與知名藝博會品牌中創藝博聯合傾力打造，頭頭是道諮詢有限公司（下簡稱「頭頭是道」）鼎力協辦的香港城市藝術博覽會在香港文華東方酒店盛大回歸。



本屆香港城市藝術博覽會邀請了近30家畫廊，以「收藏城市中的藝術」為題，通過「畫廊薈萃」、「粵港澳大灣區青年藝術家」、「璀璨生活美學」及「東方瑰麗藝術」四大展區，呈現逾百件來自世界各地的藝術作品，展現傳統與經典、國際與當代、藝術與城市、藝術與商業之間的多維關係。



青少年兒童藝術博覽展

與世界對「畫」



在本次活動中，頭頭是道主辦了「香港城市藝術博覽會·青少年兒童藝術博覽展」，致力於展現青少年兒童及業餘藝術愛好者無窮的創意和無限的潛力。



本次畫展匯集來自世界各地不同年齡段的朋友們的優秀作品，內容涵蓋：中國香港及大灣區、自然景色、人物肖像、幻想世界等多樣主題。畫家們通過鮮艷的色彩、大膽的構思和獨特的表達方式，展示了他們對生活、世界以及未來的美好願景。



邀請賽共設5個組別，分別為：萌芽組、童趣組、成長組、青春組及夢想組，開展短短一個月，便獲得了330幅來自中國內地、港澳台地區，以及馬來西亞、意大利、美國等國家的佳作參與評選。參賽作品由5位專業評審評分，每個組別均設有冠、亞、季軍，及金、銀、銅、優秀獎，以及最佳創意獎、最佳色彩運用獎、最具藝術性獎等，並最終選出70幅作品於文華東方酒店參展。



我們鼓勵觀眾走進他們的世界，感受他們眼中的美好與奇妙，見證藝術的魅力。無論是用馬克筆和彩鉛創作的作品還是以水彩筆、丙烯、馬克筆等多種材料繪製的作品，每一幅作品都像是一扇通往他們內心世界的窗戶，展示了他們對生活、世界以及未來的美好願景。



參展小朋友中，童趣組的陳芊羽（7歲）的作品題為《舌尖上的香港》說：「我太喜歡香港的特色小食了！長大以後，我要建造這些美食為外型的建築物，令香港變成名副其實的舌尖上的香港。」



陳泰辰（8歲），創作了《2910年的香港和我》說：「在2910年的我在香港享受著科技帶來的無限可能。香港充滿活力與創造力，而我已經成為可以自由換成媽媽生出來的我以及虛擬世界的我。看到了嗎？我正在側著臉看你呢！」



成長組的盧杺楌（11歲）創作了《夢中的香港》說：「我喜歡用各種鮮豔奪目的顏色去描繪美麗的景象，讓整幅畫充滿活力和詩意。希望這幅畫能引發看這幅畫的人，被香港這座城市的無窮魅力和無限可能所吸引。」



創作了《一天快節奏的香港》，周怡含(11歲)說：「香港是個五彩繽紛的城市，我希望透過畫筆去記錄香港的生活，香港生活節奏明快，很多人急速的過馬路，車子在街上跑來跑去，即使到薄餅店午餐，不論侍應或客人也顯得匆匆忙忙似的。」



Hugo Ni （12歲）創作了《金色的香港》 說：「我愛顏色，我愛日落下的香港。香港是一個美麗的城市，擁有天際線、海洋和沙灘。我們都需要保護我們所愛的事物！」



創作了《在黃昏見自己》，羅子桐 （12歲）說：「香港就是這樣一個有包容度的城市，條條大路通羅馬！這是一座充滿活力與希望的城市，不管晝夜，都有他的美，我們要好好愛護她！」



青春組的羅子晴（13歲）創作了《盛晚》說：「誰曾想，繁華都市如香港，還有這麼多美麗的自然風光，值得去探尋！」



創作了《山、海、城市》，Julian Yang （14歲）說：「世界各地的人都知道香港是一個國際化的城市，但香港也展現了美麗的自然。我這幅畫體現的是現代城市與自然之間的和諧。作為香港的居民，我們應該共同努力建設一個可持續發展的城市。」



本屆活動吸引力了不同年齡段的藝術愛好者共同參與，提升了公眾對藝術的認知與欣賞。通過豐富多樣的展覽和活動，展示了藝術作品的多元性，也激發更多青少年的藝術熱情，鼓勵他們勇敢表達自我，探索藝術的世界。期待在未來的活動中再次與大家相聚，繼續推動香港的藝術發展與交流，共同探索更加廣闊的藝術世界。



主辦方：中創藝博

中創藝博是一家專注於藝術博覽會、藝術展覽、藝術交流計劃、藝術區營運、藝術教育、活動策劃、創意設計產品、藝術品銷售與投資的文化服務公司。



主辦方：天趣藝術人生基金會

天趣藝術人生基金會是於2019年7月在香港正式成立的NGO慈善組織。秉持著「取之於社會，用之於社會」的理念，懷抱「傳遞愛善美」的初心，天趣藝術人生基金會集結了一批本港、內地和國際知名的藝術精英，通過有效整合各界資源，積極回饋各類藝術公益事業，持續推動及完善「傑出藝術影響力」、「女性藝術影響力」、「青年藝術影響力」三大專項板塊，通過藝術策展、藝術頒獎禮、青年獎學金、藝術捐贈等公共慈善工作，弘揚中華文化、表彰卓越藝術貢獻者、提升女性藝術地位、培育優秀青年藝術人才。



承辦方：頭頭是道諮詢有限公司

頭頭是道諮詢有限公司及其合作夥伴專注於為金融、泛科技、新能源、生物醫療等行業，提供人才、融資、投資者及政府資源對接、收併購、品牌、大型活動等服務，並與意大利、韓國等知名諮詢公司達成戰略合作夥伴關係，業務遍及全球主要資本市場，協助中國企業走出去，外國企業或品牌落地中國。



評委包括：

