2025年國際汽聯大會定於 明年六月在銀河國際會議中心舉行

全球高規格體壇盛會首次落戶澳門 147個國家500多位代表共聚一堂

FIA日前宣布，2025年FIA特別大會和會議將首次落戶澳門，於明年6月10日至13日在銀河國際會議中心舉行。

銀娛主席呂耀東表示，「澳門銀河」世界級奢華綜合度假城必能為來自世界各地的代表提供周到貼心的接待和熱情款待。

澳門特別行政區 - 2024年12月17日 - 國際汽車聯合會（FIA）日前宣布，經過全球招標程序，2025年特別大會和會議將於明年6月10日至13日在澳門矚目亞洲的頂尖會展地標——銀河國際會議中心（GICC）舉行。此次會議將由中國-澳門汽車總會（AAMC）和銀河娛樂集團（GEG）聯合主辦，屆時預計將有來自147個國家的500多位高級FIA代表共聚一堂，討論涉及未來移動出行和賽車相關等關鍵問題。值得一提的是，這將是國際汽聯大會首次在澳門舉辦。多年來，澳門格蘭披治大賽車是全球賽車運動的焦點，亦是頂尖車手關鍵舞台，包括許多一級方程式賽車未來之星藉此充分展示他們的技能。因此，國際汽聯大會落戶澳門名副其實。通過與國際汽聯的長期合作，11月成功舉辦的「慶祝中華人民共和國成立75周年及澳門特別行政區成立25周年–第71屆澳門格蘭披治大賽車」推出了兩場國際汽聯世界盃賽事，每場比賽吸引一眾國際頂尖高手前來競逐獻技，進一步鞏固了澳門作為全球賽車運動中心的聲譽。FIA主席穆罕默德·本·蘇萊姆表示：「澳門是一個充滿活力和多元文化的地區，為國際汽車聯會團結全球會員俱樂部提供了理想的會議場所。感謝中國-澳門汽車總會和銀河娛樂集團的熱情款待，我期待在這裏舉辦一次成功的特別大會和會議。」隨着大中華區成為電動汽車普及的領導者以及全球最大、增長最快的汽車市場，因此2025年國際汽聯大會來到澳門具有深遠的戰略意義，將突顯澳門在塑造未來移動出行和賽車運動方面的關鍵作用，不僅對粵港澳大灣區，而且對全球產生重大影響。銀娛主席呂耀東表示：「我們相信，『澳門銀河™』旗下的銀河國際會議中心是2025年FIA特別大會和會議的理想場地。澳門位處亞洲核心地帶，擁有獨特的地理位置優勢，可連繫全球。這座世界文化遺產之城對賽車運動有著深厚的了解和情懷，加上我們擁有世界級水準且深獲讚譽的酒店，必能為來自世界各地的代表提供周到貼心的接待和熱情款待。」「作為澳門格蘭披治大賽車和諸多體育活動主要贊助商，銀娛多年來一直致力於推動澳門體育事業發展，並與澳門特別行政區政府將澳門打造成『體育之城』願景保持一致，尤其是銀河國際會議中心自2023年啟幕以來成為矚目地標，為澳門體育、文化、娛樂和會展行業開啟新篇章。我們將通過深化『旅遊 + 體育』的跨行業整合，繼續推動澳門作為首屈一指的MICE目的地的發展，」呂耀東補充道。中國-澳門汽車總會會員大會主席鍾國榮強調：「我們很高興將在澳門迎來2025年國際汽聯會議。澳門保留了豐富的文化遺產，集美食、文化和賽車活動於一體。每年，這裏都會舉辦高水準的賽車盛事，如澳門格蘭披治大賽車和FIA世界盃等。6月是探訪澳門的最佳時節，可以品嚐各種獨特的美食，體驗中葡文化交融的世界遺產景點。我們誠摯地歡迎各位蒞臨澳門，期待在2025年與大家相見!」