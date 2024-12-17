2025年國際汽聯大會定於 明年六月在銀河國際會議中心舉行

全球高規格體壇盛會首次落戶澳門 147個國家500多位代表共聚一堂澳門特別行政區 - 2024年12月17日 - 國際汽車聯合會（FIA）日前宣布，經過全球招標程序，2025年特別大會和會議將於明年6月10日至13日在澳門矚目亞洲的頂尖會展地標——銀河國際會議中心（GICC）舉行。此次會議將由中國-澳門汽車總會（AAMC）和銀河娛樂集團（GEG）聯合主辦，屆時預計將有來自147個國家的500多位高級FIA代表共聚一堂，討論涉及未來移動出行和賽車相關等關鍵問題。
值得一提的是，這將是國際汽聯大會首次在澳門舉辦。多年來，澳門格蘭披治大賽車是全球賽車運動的焦點，亦是頂尖車手關鍵舞台，包括許多一級方程式賽車未來之星藉此充分展示他們的技能。因此，國際汽聯大會落戶澳門名副其實。通過與國際汽聯的長期合作，11月成功舉辦的「慶祝中華人民共和國成立75周年及澳門特別行政區成立25周年–第71屆澳門格蘭披治大賽車」推出了兩場國際汽聯世界盃賽事，每場比賽吸引一眾國際頂尖高手前來競逐獻技，進一步鞏固了澳門作為全球賽車運動中心的聲譽。
FIA主席穆罕默德·本·蘇萊姆表示：「澳門是一個充滿活力和多元文化的地區，為國際汽車聯會團結全球會員俱樂部提供了理想的會議場所。感謝中國-澳門汽車總會和銀河娛樂集團的熱情款待，我期待在這裏舉辦一次成功的特別大會和會議。」
隨着大中華區成為電動汽車普及的領導者以及全球最大、增長最快的汽車市場，因此2025年國際汽聯大會來到澳門具有深遠的戰略意義，將突顯澳門在塑造未來移動出行和賽車運動方面的關鍵作用，不僅對粵港澳大灣區，而且對全球產生重大影響。
銀娛主席呂耀東表示：「我們相信，『澳門銀河™』旗下的銀河國際會議中心是2025年FIA特別大會和會議的理想場地。澳門位處亞洲核心地帶，擁有獨特的地理位置優勢，可連繫全球。這座世界文化遺產之城對賽車運動有著深厚的了解和情懷，加上我們擁有世界級水準且深獲讚譽的酒店，必能為來自世界各地的代表提供周到貼心的接待和熱情款待。」
「作為澳門格蘭披治大賽車和諸多體育活動主要贊助商，銀娛多年來一直致力於推動澳門體育事業發展，並與澳門特別行政區政府將澳門打造成『體育之城』願景保持一致，尤其是銀河國際會議中心自2023年啟幕以來成為矚目地標，為澳門體育、文化、娛樂和會展行業開啟新篇章。我們將通過深化『旅遊 + 體育』的跨行業整合，繼續推動澳門作為首屈一指的MICE目的地的發展，」呂耀東補充道。
中國-澳門汽車總會會員大會主席鍾國榮強調：「我們很高興將在澳門迎來2025年國際汽聯會議。澳門保留了豐富的文化遺產，集美食、文化和賽車活動於一體。每年，這裏都會舉辦高水準的賽車盛事，如澳門格蘭披治大賽車和FIA世界盃等。6月是探訪澳門的最佳時節，可以品嚐各種獨特的美食，體驗中葡文化交融的世界遺產景點。我們誠摯地歡迎各位蒞臨澳門，期待在2025年與大家相見!」
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