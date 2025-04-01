2025 年中國企業付款調查： 更長的信用期限緩解了逾期付款的增長

香港 - 2025年4月1日 - 科法斯對中國企業付款行為的調查顯示，2024 年，供應商對賒銷放帳和延長收款期越來越謹慎。
- 企業普遍延長了信用期限，部分得益於第三方機構的風險緩解工具，這在一定程度上增強了供應商的信心，使其能夠更好地滿足客戶需求。
- 更長的信用期限緩解了逾期付款的增長，逾期天數僅從 64 天微增至 65 天。
- 然而，將逾期付款天數和信用期限相加後，從產品交付到收款的平均總等待時間則從 2023 年的 133 天增加到 2024 年的 141 天。
- 經歷超長逾期付款（ULPD，超過 180 天）的受訪企業中，近半數報告逾期付款金額超過其年營業額的 2%。這一比例較 2023 年的 33% 大幅上升，預示著壞賬風險的增加。
科法斯北亞經濟學家譚俊譽表示："2024 年，中國供應商的收款期延長，主要原因是企業收入下降。這既源於國內需求疲軟導致的銷量增長放緩，也源於通縮環境下持續的價格壓力。雖然供應商普遍延長了信用期限，但提供賒銷的企業減少，反映出謹慎情緒的上升。展望 2025 年，52% 的受訪者預計經濟前景將好轉，政府的刺激措施可能提振企業信心。然而，這種樂觀可能言之尚早，因為到目前為止，刺激措施仍然力度有限，貿易關稅風險依舊嚴峻。科法斯預計中國 2025 年 GDP 增長率為 4.3%。"
逾期付款[1]：超長逾期付款持續增加
2024 年，企業普遍延長了信用期限，部分得益於第三方機構的風險緩解工具。平均總信用期限從 2023 年的 70 天增加到 2024 年的 76 天。由於更寬鬆的付款條件，逾期付款相對穩定，僅從 64 天微增至 65 天。但 2024 年應收賬款周轉天數（DSO，即逾期付款天數加上信用期限），也就是從交付產品到收到付款的平均總等待時間，則從 2023 年的 133 天增加到 2024 年的 141 天，表明收款期比一年前有所延長。
報告逾期應付款的受訪企業比例從 2023 年的 62% 顯著下降到 2024 年的 44%。逾期的持續時間保持穩定。然而，更長的信用期限導致平均應收賬款周轉天數 (DSO) 從 2023 年的 133 天增加到 2024 年的 141 天，表明收款期延長。
與此同時，在經歷超長逾期付款（ULPD，超過 180 天）的受訪企業中，50% 報告逾期付款金額超過其年營業額的 2%。這一比例較 2023 年的 33% 大幅上升，預示著壞賬風險的增加。 根據科法斯的經驗，80% 的超長逾期付款（超過 180 天且超過供應商年營業額的 2%）都無法收回。
從行業來看，木材行業逾期付款延長最為顯著，主要原因是持續的房地產市場危機抑制了傢俱需求，導致該行業的結算週期大幅延長。汽車行業也面臨類似挑戰，這主要是因為汽車經銷商在持續的降價競爭中面臨虧損和資金壓力，努力削減庫存。建築行業仍是 DSO 最長的行業之一，反映了下游持續緊張的資金狀況。
經濟預期：產能過剩持續，競爭依然激烈
受訪者對未來 12 個月的經濟前景持樂觀態度，52% 的受訪者預計 2025 年的經營環境將好轉。製藥行業最為樂觀 (83%)，這得益於老齡化人口帶來的結構性需求。金屬行業樂觀情緒排名第二 (72%)，這可能與對刺激措施的預期有關。然而，這種情緒可能過於樂觀，因為房地產建築行業的低迷需求可能會持續影響實際需求。此外，中美之間互加關稅，可能會加劇鋼鐵、鋁等受高關稅影響的金屬行業的挑戰。紡織行業最為悲觀，但與去年相比，預計前景惡化的受訪者減少，這可能是因為紡織企業受益於原材料成本的下降，棉花和石油價格預計將下跌。
激烈的競爭仍然是 2025 年企業面臨的最大風險，凸顯了中國產能過剩的持續挑戰。需求放緩是第二大風險，尤其對出口型企業而言，在特朗普總統的第二個任期內，這些企業會面臨更高的貿易壁壘。政府刺激內需的努力能否彌補外部需求的不足，仍有待觀察。持續的供需缺口可能會促使中國企業繼續進行價格競爭，進一步加劇市場壓力。
[1] 逾期付款天數是指從付款到期日到實際支付的這段時間。
科法斯集團：攜手共創安全貿易
作為擁有超過 75 年貿易信用風險管理經驗的全球領先企業，科法斯幫助企業在不確定和動盪的環境中指引方向並成長。無論任何規模、地點或行業科法斯在約 200 個市場為 10 萬家客戶提供服務。貿易信用保險、商業資訊、商帳催收、專案型風險保險、擔保債券及應收帳款承購等。科法斯每天都在利用我們獨特的專業知識和尖端技術，幫助企業在國內和出口市場的貿易發展。科法斯現有員工總數達 5,236 名，2024 年營業額約 18.4 億歐元。
更多詳情請瀏覽 coface.com.hk