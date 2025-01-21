2025 年送禮趨勢最新調研

生日是送禮和收禮的首選場合，天然鑽飾仍然是最受歡迎的禮物

踏入 2025 年，NielsenIQ (NIQ) 的最新送禮趨勢調查顯示，超過 90% 的受訪者表示會購買禮物，而 80% 的受訪者則表示會購買天然鑽石首飾。

香港 - 2025年1月21日 - 對大多數人來說，新的一年意味著新的機遇、目標、職業和個人願景。踏入 2025 年，NielsenIQ (NIQ) 的最新調查顯示，本地消費者將會在未來一年送上別具意義的禮物，好好獎勵自己和摯愛。超過 90% 的受訪者表示會購買禮物，而 80% 的受訪者則表示會購買天然鑽石首飾。調查結果顯示，生日是收禮和送禮的首選場合。在禮物選擇方面，77% 的受訪者 (在 87% 預期會收到禮物的受訪者中) 希望收到天然鑽石珠寶作為禮物。這項調查以網上問卷形式訪問了超過 1,300 名受訪者，深入探討本地送禮喜好。調查結果確認，送禮是一種珍貴的傳統，在重要場合 (例如生日 (58%) 、周年紀念日 (40%) 、情人節 (31%) 和聖誕節(31%)) 創造難忘的體驗。值得注意的是，大多數受訪者 (89%) 強調無論是作為禮物還是個人自用，天然鑽石在珠寶一類至關重要。93% 的消費者計劃在未來 12 個月內為各種節慶場合購買禮物，而 87% 的消費者也期待收到禮物。雖然伴侶和配偶仍然是主要收禮對象(50%) ，越來越多的受訪者 (55%) 樂意送禮給自己。談到理想禮物，閃耀的珠寶脫穎而出。67% 的受訪者將珠寶列為送禮前三名選擇之一，而超過三成 (34%) 的受訪者則將其視為首選。其次是旅遊(22%) 、時尚配飾和手袋 (20%) 以及電子產品 (14%) 。對於希望收到禮物的受訪者來說，珠寶的吸引力更強， 超過四成 (44%) 的人選擇珠寶，超過旅遊 (19%) 和時尚配飾和手袋 (16%) 。在理想珠寶類型方面，偏好從戒指、項錬到耳環和手錬均有。在選擇理想的天然鑽石時，受訪者優先考慮幾個關鍵標準。72% 的消費者最重視經典的 4C (卡數、色澤、淨度和切割)，其次是價格(53%) 和證書(49%)。分別有 46% 和 31% 的受訪者會考慮設計和產地兩種因素。選擇天然鑽石的原因反映了其本質價值。85% 的人認為天然鑽石是「珍貴、稀有，經歷時間與大自然的洗禮下天然形成」， 84% 的人則認為天然鑽石「獨一無二」。此外，80% 的人欣賞其稀有性所賦予的持久價值。40% 的受訪者表示他們關於天然鑽石的主要資訊來源是社交媒體。關於鑽石珠寶的購買方式，89% 的受訪者會在做出購買決定前進行資料搜集。然而，81% 的人會在實體店購買。這顯示消費者普遍結合線上和線下研究，再從線下購買的模式。就送禮而言，很明顯天然鑽石仍然是消費者慶祝和創造持久回憶的首選。這項消費者調查由 NIQ 於 2024 年 10 月 29 日至 11 月 1 日透過多個線上平台進行，共有 1,316 名 18 至 54 歲的參與者。男性和女性受訪者分別佔 20% 和 80%。大多數受訪者 (76%) 已婚、訂婚或正在戀愛關係中。此項調查由 De Beers Group 委託NIQ 負責設計和數據分析。