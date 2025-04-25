2025 年 ACES大獎第二輪提名現正開放

關於 ACES 大獎

亞洲企業卓越暨永續發展大獎 (ACES Awards) 由 MORS Group 主辦，是亞洲最具指標性的企業表彰平台，旨在嘉許企業與領袖，在領導力、永續發展及負責任增長方面的卓越貢獻。ACES 大獎專為嘉許在在業界及社區中推動正向轉變的個人與機構。



如欲參與 2025 年 ACES 大獎提名，請電郵至 [email protected] 與 Rhasvin Sidhu 聯絡。