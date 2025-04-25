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市場快訊
2025-04-25 10:00:00

2025 年 ACES大獎第二輪提名現正開放

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誠邀香港領袖登上大獎舞台

香港 - 2025年4月25日 - 在這座建立於精準、韌性與革新之上的城市，香港的企業領袖正邁向一個以管治、創新及永續發展為核心的全新紀元。2025 年亞洲企業卓越暨永續發展大獎 (ACES Awards) 現正開放第二輪提名，誠邀香港企業與領袖登上亞洲最高標準的表彰殿堂。

2024 年 ACES 大獎得主齊聚一堂、共襄盛舉，彰顯亞洲企業在領導力與永續發展領域的前瞻典範。
2024 年 ACES 大獎得主齊聚一堂、共襄盛舉，彰顯亞洲企業在領導力與永續發展領域的前瞻典範。

踏入第 12 個年頭，ACES 大獎專為表彰那些在追求企業目標的同時，能夠締造卓越表現，並以誠信塑造長遠傳承的個人與機構。

至今，香港企業共獲得 28 項 ACES 大獎，足證該城市在目標導向的領導能力方面保持領先。2024 年榮譽得主包括：
  • Town Ray Holdings Limited — 亞洲最具啟發性的高階主管 (Hok Keung Luk)
  • 招商局港口控股有限公司 — 年度行業冠軍 (Xu Song)
  • 恆基兆業地產有限公司 — 亞洲頂尖綠色企業 (Dr. Lee Ka Kit, Johnny Yu)

ACES 大獎主席兼 MORS Group 行政總裁 Dr. Shanggari Balakrishnan 表示：「ACES 並非關乎人氣或公關，而是關於原則。香港最優秀的領袖不僅行動迅速，而且目標明確、思路清晰，並正道而行。

2025 年 ACES 大獎將緊接在 COP30 (聯合國氣候峰會，里約熱內盧) 後，於 11 月 27 至 28 登場，對於永續發展的倡議者而言，可謂恰逢其時。主辦地點將於 6 月揭曉，候選地點包括峇里、台灣及馬來西亞。

第二輪提名將於 4 月 30 日截止第三輪提名則開放至 2025 年 6 。提名類別包括個人領導力、企業領導力及企業永續發展等多個領域。

欲遞交提名或了解詳情，歡迎瀏覽官方網站：www.acesawards.com




關於 ACES 大獎

亞洲企業卓越暨永續發展大獎 (ACES Awards) 由 MORS Group 主辦，是亞洲最具指標性的企業表彰平台，旨在嘉許企業與領袖，在領導力、永續發展及負責任增長方面的卓越貢獻。ACES 大獎專為嘉許在在業界及社區中推動正向轉變的個人與機構。

如欲參與 2025 年 ACES 大獎提名，請電郵至 [email protected] 與 Rhasvin Sidhu 聯絡。

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