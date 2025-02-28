2025/26年度賣地計劃 普縉集團 李雋傑：全年賣地初步估值逾101億

香港 - 2025年2月28日 - 普縉總監 (估值及諮詢) 李雋傑表示，發展局局長剛發表的2025/26財政年度賣地計劃，涉及8幅住宅用地，初步總估值超過101億元。
首季將推售一幅位於屯門海珠路住宅地皮，地理上鄰近豐景園輕鐵站，預計可提供525伙。考慮到地皮規模適中以及鄰近發展配套已為成熟，與未來的屯馬線南延線屬可步行距離。儘管屯門市中心區新盤供應不乏，李雋傑相信屆時地皮投標反應比較理想。
其餘新加入的住宅地皮不論位置，以及地盤大小均比較上一年度的理想。然而香港經濟市況仍處於穩步復甦的階段，我們估計入標數量都會稍勝去年，中標價都會比較保守，預期發展商普遍會提高風險比率，反映於出價內。
| 地點
| 地盤面積
(平方呎)
| 預計可建總樓面*
(平方呎)
| 用途
| 估值#
($)
| 樓面地價
(每平方呎$)
| 香港赤柱環角道
(RBL 1204)
| 257,260
| 480,231
| 住宅
| 26億
| 5,500
| 筲箕灣東大街
(SIL 860)
| 16,146
| 145,313
| 住宅
| 7.6億
| 5,200
| 佐敦谷彩興路
(NKIL 6674)
| 40,903
| 368,000
| 住宅
| 11.8億
| 3,200
| 牛頭角彩霞道
(NKIL 6675)
| 33,368
| 271,000
| 住宅
| 10.8億
| 4,000
| 西貢打鼓嶺清水灣道
(DD223 LOT 317)
| 268,024
| 252,586
| 住宅
| 10.6億
| 4,200
| 新界東涌第106A區(TCTL 54)
| 152,849
| 534,966
| 住宅
| 7億
| 1,300
| 屯門海珠路
(TMTL 569)
| 47,362
| 284,172
| 住宅
| 8億
| 2,800
| 荃灣永順街與德士古道交界
(TWTL 441)
| 69,966
| 433,789
| 住宅
| 20億
| 4,500
#臨時數字，會因應市況及實際招標條款作修改
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