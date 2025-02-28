2025/26年度賣地計劃 普縉集團 李雋傑：全年賣地初步估值逾101億

香港 - 2025年2月28日 - 普縉總監 (估值及諮詢) 李雋傑表示，發展局局長剛發表的2025/26財政年度賣地計劃，涉及8幅住宅用地，初步總估值超過101億元。



首季將推售一幅位於屯門海珠路住宅地皮，地理上鄰近豐景園輕鐵站，預計可提供525伙。考慮到地皮規模適中以及鄰近發展配套已為成熟，與未來的屯馬線南延線屬可步行距離。儘管屯門市中心區新盤供應不乏，李雋傑相信屆時地皮投標反應比較理想。



其餘新加入的住宅地皮不論位置，以及地盤大小均比較上一年度的理想。然而香港經濟市況仍處於穩步復甦的階段，我們估計入標數量都會稍勝去年，中標價都會比較保守，預期發展商普遍會提高風險比率，反映於出價內。





地點

地盤面積

(平方呎)

預計可建總樓面*

(平方呎)

用途

估值#



($)

樓面地價

(每平方呎$)

香港赤柱環角道



(RBL 1204)

257,260

480,231

住宅

26億

5,500

筲箕灣東大街



(SIL 860)

16,146

145,313

住宅

7.6億

5,200

佐敦谷彩興路



(NKIL 6674)

40,903

368,000

住宅

11.8億

3,200

牛頭角彩霞道



(NKIL 6675)

33,368

271,000

住宅

10.8億

4,000

西貢打鼓嶺清水灣道



(DD223 LOT 317)

268,024

252,586

住宅

10.6億

4,200

新界東涌第106A區(TCTL 54)

152,849

534,966

住宅

7億

1,300

屯門海珠路



(TMTL 569)

47,362

284,172

住宅

8億

2,800

荃灣永順街與德士古道交界



(TWTL 441)

69,966

433,789

住宅

20億

4,500

*上述可建總樓面數字為預算數字



#臨時數字，會因應市況及實際招標條款作修改



*上述可建總樓面數字為預算數字#臨時數字，會因應市況及實際招標條款作修改

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