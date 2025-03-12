2025 James Dyson 設計大獎現已接受報名 向年輕工程師徵集創新發明

香港 - 2025年3月12日 - 本年度James Dyson設計大獎今天正式於全球 28 個國家及地區接受報名。作為一項國際性的設計比賽，此獎項鼓勵現屆學生和新近畢業生發揮創意，提出能有助解决日常生活挑戰或全球性議題的創新設計，為改善人們的生活做出實質性貢獻。





自 2005 年創辦以來，James Dyson 設計大獎已資助超過 400 項發明及頒發逾 100 萬英鎊獎金，並為得獎者提供國際性的展示平台。成功晉身評選並獲 James Dyson 親自選出的國際冠軍將可獲得 30,000 英鎊獎金，且有機會獲得廣泛的媒體曝光，為其發明的商業化進程提供重要跳板。



mOm incubators就是成功的歷屆獲獎發明之一，它是一款低成本、可充氣的保溫箱，旨在為發展中地區照護早產新生嬰兒的醫護人員提供更多靈活性。該發明由英國拉夫堡大學產品設計與技術系畢業生 James Roberts 研發，至今已為超過 10,000 名患者提供支援，並持續在全球擴展業務，包括烏克蘭等衝突地區。



歷屆香港區得獎者亦同樣積極優化他們的發明，為市場帶來具影響力的解決方案。



2023 香港區冠軍及國際可持續發展獎得主 E-COATING 正透過回收的廢玻璃來製造環保塗料，重新定義可持續冷卻技術。自獲獎以來，團隊在商業化方面取得重大進展，目前已進行大規模生產測試，并準備於今年正式推出首代產品，為其可持續方案的後續升級及市場拓展奠定基礎。



陳海鋒及肖璨表示：「獲得可持續發展獎並得到 James Dyson 的認可，對我們來說是一個莫大的榮幸。這個獎項為我們帶來了寶貴的合作機會和業界的關注，讓我們能改進技術並擴大發明的影響力。我們很期待能繼續推動可持續解決方案發展，創造更綠色的未來。」



另一個值得關注的得獎團隊是 2022 香港區冠軍 O-Oley。該團隊一直致力於透過其智能護目鏡革新眼部護理，幫助人們改善眼部健康。榮獲 James Dyson 設計大獎後，團隊藉由寶貴的行業曝光與認可，進一步提升了產品的使用便利性，並開發了另一款新產品，用於測量眼部治療的效果。



郭健南、除旻志、梁婉盈和陳冠中表示：「參加 James Dyson 設計大獎對我們團隊來說是一個改變人生的經歷。這個獎項的認可給予我們追求自己想法的信心，並激勵我們不斷改進。它讓我們意識到傾聽反饋和合作的重要性，這對我們的個人成長和職業發展都有很大的幫助。」



創辦人兼總工程師 James Dyson 表示：「我在 20 年前創立 James Dyson 設計大獎，旨在激勵並支持新一代的設計工程師。多年來，我們見證了無數出色的創新概念，證明年輕一代滿懷熱誠，希望運用設計、工程與科技來解決全球最迫切的問題，其中包括醫療和環境等多個領域。我非常期待今年的新發明，祝各位好運！」



大賽申請截止日期為 2025 年 7 月 16 日午夜。各國家或地區的入圍作品將由具備設計及工程專業知識的當地評審小組進行評選，評審標準包括功能性、設計過程、獨特性及商業可行性。



地區賽冠軍由評審小組選出後，將於 9 月 10 日公布，並獲得 5,000 英鎊獎金。全球 20 強名單將於 10 月 15 日公布，國際大獎得主將於 11 月 5 日公布。

