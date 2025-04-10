24/7 FITNESS 與 Live4Well 強強聯手！運動汗水轉化實際獎賞

香港 - 2025年4月10日 - LIVE4WELL，環球「AI 健康智能運動會員平台」，榮幸宣布與知名健身連鎖品牌 24/7 FITNESS（擁有超過180家經營點）達成合作，以 LIVE4WELL 全新的智能會籍 VIV PASS 作為基礎，推出「健身聯動計劃」，旨力鼓勵用戶養成運動習慣，同時將運動成果轉化為真實獎賞。「健身聯動計劃」為 24/7 FITNESS 會員帶來專屬的 LIVE4WELL 迎新及限時升級禮遇，將「汗水」重新定義和量化， 實現「邊運動邊獎賞」的概念。
<<禮遇一>> 專屬迎新獎賞：5,000 Sweat Points
24/7 FITNESS 會員在免費註冊成為 LIVE4WELL VIV PASS (Earth) 會員時，只需輸入專屬優惠碼「247L4W」，即可獲得 5,000 Sweat Points 迎新獎賞。這些 Sweat Points 用於兌換運動及健康相關商品，包括多種運動品牌產品和保健品、健身會籍、專業運動培訓課程、身心靈課程、個人健身教練資源等*。
<<禮遇二>> 專屬限時升級禮遇：Gym Aesthetics FIT GEAR PROTM 護臂 / 護膝*
在活動期間，24/7 FITNESS 會員若升級為 LIVE4WELL VIV PASS (Galaxy) 會員* 後 ( 升級費用 : US$ 19.99 / HK$ 159，屬一次性收費 )，於即日起至 2025 年 5 月 11 日能以 5,000 Sweat Points 換領 Gym Aesthetics「FIT GEAR PROTM 運動護臂 / 護膝」一件 (價值 HK$248)。
FIT GEAR PROTM
FIT GEAR PROTM 產品利用專利 SensELAST® 技術，提升生理支持，生物力學效率和運動表現之餘更能刺激血液流通加速身體恢復！
機會難逢，把握機會提升運動時的保護性，立即升級成為 LIVE4WELL VIV PASS (Galaxy) 會員吧！
LIVE4WELL：從日常鍛鍊到專業運動表現；讓運動汗水轉化成實際獎賞
LIVE4WELL 的願景是建立可持續的獎勵生態系統，持續為商戶和用戶創造價值。為鼓勵用戶多賺獎賞，LIVE4WELL 提供四大途徑賺取 Sweat Points：
透過與不同品牌合作，打造「多元化運動社群」
LIVE4WELL 已與多個運動協會、運動品牌及健康品牌等達成共識，希望能夠透過每次與不同的品牌合作，為 LIVE4WELL 會員逐步呈現出更多元化的運動體驗，帶來更豐富的獎賞，將每一滴汗水轉化為持久的價值，鼓勵用戶積極參與健康運動，促進全球運動社群的發展。
【活動即時啟動】
24/7 FITNESS 會員請立即註冊成為 LIVE4WELL VIV PASS 會員，把握「運動量化獎賞」的獨特理念。還沒加入 LIVE4WELL？現在就下載 App，並輸入專屬優惠碼「247L4W」，領取迎新獎賞 5,000 Sweat Points，展開您的智能健身之旅！
*只有 LIVE4WELL VIV PASS (Galaxy) 會員方可解鎖 AI 遊戲化運動訓練、並於 Live4Well 商城兌換運動及健康商品
*禮遇二 - 升級禮遇：FIT GEAR PROTM 兌換禮遇只適用於香港地區，其他地區會員於活動期間內升級成為 LIVE4WELL VIV PASS (Galaxy) 會員後將獲得 Gym Aesthetics 網上商店現金券 $HK100。
LIVE4WELL 官方網站
24/7 FITNESS 官方網站
24/7 FITNESS x LIVE4WELL 活動詳情
LIVE4WELL 下載連結
<<禮遇一>> 專屬迎新獎賞：5,000 Sweat Points
24/7 FITNESS 會員在免費註冊成為 LIVE4WELL VIV PASS (Earth) 會員時，只需輸入專屬優惠碼「247L4W」，即可獲得 5,000 Sweat Points 迎新獎賞。這些 Sweat Points 用於兌換運動及健康相關商品，包括多種運動品牌產品和保健品、健身會籍、專業運動培訓課程、身心靈課程、個人健身教練資源等*。
<<禮遇二>> 專屬限時升級禮遇：Gym Aesthetics FIT GEAR PROTM 護臂 / 護膝*
在活動期間，24/7 FITNESS 會員若升級為 LIVE4WELL VIV PASS (Galaxy) 會員* 後 ( 升級費用 : US$ 19.99 / HK$ 159，屬一次性收費 )，於即日起至 2025 年 5 月 11 日能以 5,000 Sweat Points 換領 Gym Aesthetics「FIT GEAR PROTM 運動護臂 / 護膝」一件 (價值 HK$248)。
FIT GEAR PROTM
機會難逢，把握機會提升運動時的保護性，立即升級成為 LIVE4WELL VIV PASS (Galaxy) 會員吧！
LIVE4WELL：從日常鍛鍊到專業運動表現；讓運動汗水轉化成實際獎賞
LIVE4WELL 的願景是建立可持續的獎勵生態系統，持續為商戶和用戶創造價值。為鼓勵用戶多賺獎賞，LIVE4WELL 提供四大途徑賺取 Sweat Points：
- 「賞」里每天走：每天 6000 步數即可獲得 Sweat Points
- 「賞」里每天動：每天消耗 600 卡路里或參與應用程式訓練即可獲得 Sweat Points
- 「賞」里買：上載運動或健康消費單據，經系統驗證後賺取 Sweat Points
- 「賞」里參與運動比賽：上載指定體育賽事的參與證明，經系統驗證後獲得 Sweat Points
透過與不同品牌合作，打造「多元化運動社群」
LIVE4WELL 已與多個運動協會、運動品牌及健康品牌等達成共識，希望能夠透過每次與不同的品牌合作，為 LIVE4WELL 會員逐步呈現出更多元化的運動體驗，帶來更豐富的獎賞，將每一滴汗水轉化為持久的價值，鼓勵用戶積極參與健康運動，促進全球運動社群的發展。
【活動即時啟動】
24/7 FITNESS 會員請立即註冊成為 LIVE4WELL VIV PASS 會員，把握「運動量化獎賞」的獨特理念。還沒加入 LIVE4WELL？現在就下載 App，並輸入專屬優惠碼「247L4W」，領取迎新獎賞 5,000 Sweat Points，展開您的智能健身之旅！
*只有 LIVE4WELL VIV PASS (Galaxy) 會員方可解鎖 AI 遊戲化運動訓練、並於 Live4Well 商城兌換運動及健康商品
*禮遇二 - 升級禮遇：FIT GEAR PROTM 兌換禮遇只適用於香港地區，其他地區會員於活動期間內升級成為 LIVE4WELL VIV PASS (Galaxy) 會員後將獲得 Gym Aesthetics 網上商店現金券 $HK100。
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24/7 FITNESS x LIVE4WELL 活動詳情
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