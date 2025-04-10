24/7 FITNESS 與 Live4Well 強強聯手！運動汗水轉化實際獎賞

<<禮遇一>> 專屬迎新獎賞：24/7 FITNESS 會員在免費註冊成為 LIVE4WELL VIV PASS (Earth) 會員時，只需輸入專屬優惠碼「247L4W」，即可獲得迎新獎賞。這些 Sweat Points 用於兌換運動及健康相關商品，包括多種運動品牌產品和保健品、健身會籍、專業運動培訓課程、身心靈課程、個人健身教練資源等*。<<禮遇二>> 專屬限時升級禮遇：護臂護膝*在活動期間，24/7 FITNESS 會員若升級為 LIVE4WELL VIV PASS (Galaxy) 會員* 後 ( 升級費用 : US$ 19.99 / HK$ 159，屬一次性收費 )，於即日起至 2025 年 5 月 11 日能以換領運動護臂護膝」一件 (價值)。